Юрченко про ДТП: Я наркотики не вживав. Документи сфальсифіковані. Автомобіль взяв поїздити у друзів

Позафракційний нардеп, колишній "слуга народу" Олександр Юрченко в інтерв'ю журналістам перед початком роботи Верховної Ради чітко не відповів на запитання, чи буде він здавати мандат у зв'язку з інцидентом у Львові.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Якщо на вас, не дай Боже, нападе злочинець, обкраде вас чи нападе фізично, чи сфальсифікує проти вас матеріали, або порушить ваші права, ви підете на роботу писати заяву про звільнення?" - сказав Юрченко.

Коли журналісти уточнили, чи піде він писати таку заяву, нардеп заявив, що документи про аналізи проти нього сфальсифіковано. Він запевнив, що не перебував у стані наркотичного сп'яніння.

Юрченко також заперечує, що під час інциденту відразу оголосив про те, що є народним депутатом, і заявив, що просто був учасником ДТП.

Депутат упевнений, що проти нього фальсифікують документи, тому що він бореться із забудовами в Києві.

За словами Юрченка, автомобіль є не його власністю, а його друзів, депутат взяв його поїздити на декілька днів.

Парламентарій також запевнив, що під час інциденту реагував на агресивну поведінку людини, яка знімала його на камеру.

"Відео поведінки цієї людини скоро всі побачать. Давайте не змішувати ДТП і ситуацію з аналізами. Питання ж у тому, що мене зробили наркоманом? Але я наркотики не вживав. Але та людина поводилася агресивно. Так, я міг не реагувати на це. В цьому моя вина", - підсумував Юрченко.

Раніше ЗМІ повідомили, що колишній "слуга народу" Юрченко під наркотиками скоїв ДТП у Львові. 9 липня 2021 року перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко закликав Олександра Юрченка скласти депутатський мандат.

Нагадуємо, 13 вересня 2020 року низка українські ЗМІ із посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив виключений із фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом Генпрокурора.

17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.

Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракціі.

18 вересня Юрченко не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання йому запобіжного заходу.

21 вересня ВАКС обрав для підозрюваного у хабарництві народного депутата Олександра Юрченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 3 млн грн.

25 вересня стало відомо, що за народного депутата "Слуги народу" Олександра Юрченка внесли заставу в розмірі 3 мільйони гривень.