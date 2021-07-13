УКР
Новини
7 149 63

Юрченко про ДТП: Я наркотики не вживав. Документи сфальсифіковані. Автомобіль взяв поїздити у друзів

Юрченко про ДТП: Я наркотики не вживав. Документи сфальсифіковані. Автомобіль взяв поїздити у друзів

Позафракційний нардеп, колишній "слуга народу" Олександр Юрченко в інтерв'ю журналістам перед початком роботи Верховної Ради чітко не відповів на запитання, чи буде він здавати мандат у зв'язку з інцидентом у Львові.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Якщо на вас, не дай Боже, нападе злочинець, обкраде вас чи нападе фізично, чи сфальсифікує проти вас матеріали, або порушить ваші права, ви підете на роботу писати заяву про звільнення?" - сказав Юрченко.

Коли журналісти уточнили, чи піде він писати таку заяву, нардеп заявив, що документи про аналізи проти нього сфальсифіковано. Він запевнив, що не перебував у стані наркотичного сп'яніння.

Юрченко також заперечує, що під час інциденту відразу оголосив про те, що є народним депутатом, і заявив, що просто був учасником ДТП.

Читайте також: Юрченко про ДТП у Львові: Наркотики не вживав, або підсипали, або це було якось сплановано

Депутат упевнений, що проти нього фальсифікують документи, тому що він бореться із забудовами в Києві.

За словами Юрченка, автомобіль є не його власністю, а його друзів, депутат взяв його поїздити на декілька днів.

Парламентарій також запевнив, що під час інциденту реагував на агресивну поведінку людини, яка знімала його на камеру.

"Відео поведінки цієї людини скоро всі побачать. Давайте не змішувати ДТП і ситуацію з аналізами. Питання ж у тому, що мене зробили наркоманом? Але я наркотики не вживав. Але та людина поводилася агресивно. Так, я міг не реагувати на це. В цьому моя вина", - підсумував Юрченко.

Також читайте: Корнієнко знову закликав Юрченка скласти мандат: Нехай іде на перевибори, якщо вважає, що люди йому довіряють

Раніше ЗМІ повідомили, що колишній "слуга народу" Юрченко під наркотиками скоїв ДТП у Львові. 9 липня 2021 року перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко закликав Олександра Юрченка скласти депутатський мандат.

Нагадуємо, 13 вересня 2020 року низка українські ЗМІ із посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив виключений із фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

Також читайте: ВАКС заарештував майно нардепа Юрченка, - ЗМІ

Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом Генпрокурора.

17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.

Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракціі.

Також читайте: "Слугу народу" Юрченка в 2009-му спіймали на крадіжці 4 пляшок пива, потім спрацював "соціальний ліфт", - Бутусов

18 вересня Юрченко не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання йому запобіжного заходу.

21 вересня ВАКС обрав для підозрюваного у хабарництві народного депутата Олександра Юрченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 3 млн грн.

25 вересня стало відомо, що за народного депутата "Слуги народу" Олександра Юрченка внесли заставу в розмірі 3 мільйони гривень.

Автор: 

+35
Слуги народа - партия наркоманов и извращенцев
13.07.2021 10:13 Відповісти
+28
и вообще, он - это не он.
13.07.2021 10:12 Відповісти
+28
і брехунів.
тест робили в прямому ефірі, а воно каже - фальсифікували..
Тепер я взагалі впевнена, що і зе наркоман, бо покриває отакі витівки стрибунців з його фракції.
13.07.2021 10:22 Відповісти
и вообще, он - это не он.
13.07.2021 10:12 Відповісти
Юрченко о ДТП: Я наркотики не употреблял. Документы сфальсифицированы. Автомобиль взял поездить у друзей - Цензор.НЕТ 1521
13.07.2021 10:22 Відповісти
Юрченко о ДТП: Я наркотики не употреблял. Документы сфальсифицированы. Автомобиль взял поездить у друзей - Цензор.НЕТ 4132
13.07.2021 10:28 Відповісти
- Вы жалкая, ничтожная личность, - заявил Паниковский, с отвращением глядя на собеседника. (с)
13.07.2021 11:04 Відповісти
Слуги народа - партия наркоманов и извращенцев
13.07.2021 10:13 Відповісти
і брехунів.
тест робили в прямому ефірі, а воно каже - фальсифікували..
Тепер я взагалі впевнена, що і зе наркоман, бо покриває отакі витівки стрибунців з його фракції.
13.07.2021 10:22 Відповісти
Та у него на лбу написано НАРКОМАН!
13.07.2021 10:41 Відповісти
мелкий воришка пива и гнусный человечишка !
13.07.2021 11:29 Відповісти
шо скажет борец за права, Антонина???)
13.07.2021 10:14 Відповісти
Скажет что нужно ужесточит ответственность за вождение в нетрезвом состоянии и основная масса людей его поддержат....
13.07.2021 10:15 Відповісти
Мотороллер не мой, я просто разместил объяву.
13.07.2021 10:14 Відповісти
Мопед жеж
13.07.2021 11:18 Відповісти
Мопед жи
13.07.2021 11:21 Відповісти
Если ты начинал карьеру с кражи трёх бутылок пива, то, став депутатом слуги народа, ты просто обязан быть наркоманом
13.07.2021 10:14 Відповісти
его агрессивно снимали на камеру, понимаете?! ****, какой-то плебей из народа не понял, что имеет дело со своим слугой!
13.07.2021 10:14 Відповісти
начинается...
и главное - морда литса такая честная-честная....
13.07.2021 10:15 Відповісти
От блин... а я подумал шо то ж...па!
13.07.2021 10:17 Відповісти
Юрченко о ДТП: Я наркотики не употреблял. Документы сфальсифицированы. Автомобиль взял поездить у друзей - Цензор.НЕТ 473
13.07.2021 10:15 Відповісти
Чувак, навіть якщо ти не вживав наркоту - ти з партії Слуга урода, а це значить, що тебе поюзали і викинули, як і годиться в партії наволочі.
13.07.2021 10:18 Відповісти
ИХТАМНЕТ
13.07.2021 10:19 Відповісти
- Рабіновіч, кажуть ви виграли у лотерею мільйон?
- По-перше: не в лотерею, а у карти, по-друге: не мільйон, а тисячу і по-третє: не виграв, а програв
13.07.2021 10:19 Відповісти
Вспомнились Маски ролик - мужик(Делиев) приходит домой - весь в помаде, духами воняет, из кармана трусы и лифоны торчат, но объяснил жене(Комарову) так шо он(а) ему даже подсказывал(а) что с ним произошло все это случайно))
так и тут отмазываются, а их избиратели даже подскажут шо перед тем как включить камеру гражданин "героя новости" еще и на бутылку посадил)) кроме оскорблений)
13.07.2021 10:34 Відповісти
Ох і вертлявий поц. Чисто Зеля.
13.07.2021 10:20 Відповісти
Тачку взяв поїздити і наркотики там знайшов
Вірю, вірюююю, як і всім зеленським недобиткам
13.07.2021 10:21 Відповісти
він, як раз, віз їх у міліцію здавати
13.07.2021 10:23 Відповісти
та все так і було... Куди не плюнь, тачки з номером 1988 та дитяча присипка в бардачку...
13.07.2021 10:59 Відповісти
І скільки та автівка вартує ?
Хіба такі речі дають в користування знайомим босякам ?
13.07.2021 11:02 Відповісти
скільки коштує, не складно знайти, а вартує- це як кому...
Ви кого босяком обізвали, депутата Верховної зради від препізденської СопілкиНюхача, обраного рівними серед рівних любителів краденого пива? Ганьба?
13.07.2021 13:22 Відповісти
Візьміть у нього зразки волосся і нігтів для аналізу на наявність наркотиків. Це буде доказом того, що він наркоман зі стажем. Зробіть змиви з його особистих речей і також проаналізуйте. Наприклад, з клавіатури компі, з мобільного, з поверхні робочого столу , з керма автомобіля і т.д.
13.07.2021 10:22 Відповісти
ви, тут не підказуйте... Ворли Авакяна- самі з вусами та знають як відмазувати.. Вам відомо, що тачка із Америки, а хто винен, що у Колумбії в опцію входить 5кг елітного борошна для випічки?
13.07.2021 11:03 Відповісти
Нут нужно и друзей привлеч за передачу тс дебилы в наркоопьянении
13.07.2021 10:22 Відповісти
я не я, хата не моя. кокаин мне в нос порохоботы подкинули. я ни разу в жопу не давал. атвичаю (с) зе-депутат
13.07.2021 10:23 Відповісти
Считаю. что Юрченко - абсолютно не наркоман. Просто, он нанюхался героина до полуобморока, гонял на чужой машине и накинулся на своего ХОЗЯИНА и РАБОТОДАТЕЛЯ ,такого же президента , как и Зеленский, за простой видосик в публичном месте после совершения преступления....
13.07.2021 10:23 Відповісти
А я верю юрченку, так же как и язЕлоху! Наверное, в одной и той же "лаборатории", делали заключение по анализам! =)))
13.07.2021 10:26 Відповісти
Юрченко о ДТП: Я наркотики не употреблял. Документы сфальсифицированы. Автомобиль взял поездить у друзей - Цензор.НЕТ 2992
13.07.2021 10:28 Відповісти
Якщо не вживаєш наркотики - склади мандат
13.07.2021 10:29 Відповісти
254 мандата сложить? Однако...
13.07.2021 11:47 Відповісти
Да что ж такое! Снова вырвали из контекста! Вы не понимаете, это другое .
13.07.2021 10:30 Відповісти
Юрченко про ДТП: Я наркотики не вживав. Документи сфальсифіковані. Автомобіль взяв поїздити у друзів - Цензор.НЕТ 9808
13.07.2021 10:31 Відповісти
Можу підказати. Всією зеленою, колаборантсько- злодійською шоблою, піти у відставку.
Хоча, хрін вони підуть. Трупом ляжуть, щоб залишитися на пожиттєво.
13.07.2021 11:27 Відповісти
В зеленого обдовбиша злочинів, як в собаки бліх.
Ще в вересні минулого року Венедиктова після розголосу підписала підозру Юрченку, якого "накрило" НАБУ.

Венедіктова підписала підозру "слузі народу" Юрченку, - Лещенко.

https://censor.net/ua/news/3219799/**************************************************************

Чому Юрченко до сих пір на свободі, мало того, і далі скоює злочини?
Венедиктова з зеленським саджають військових, які воювали з окупантом, а злочинців вони покривають.
13.07.2021 10:32 Відповісти
И вообще я хожу пешком....
13.07.2021 10:32 Відповісти
Борислав Береза

Все, друзья, расходимся. Юрченко не наркоман. Он все объяснил. Мы сразу поверили.

"Я знаю, что ничего не употреблял. Или подсыпали (наркотики), или это было как-то спланировано. Даже не было мысли, что врачи сфальсифицируют анализы народного депутата в присутствии правоохранительных органов … Я не употреблял наркотики никогда в жизни", - рассказал Юрченко.

Все так и было. И 25 ноября 2009 года он не воровал 4 бутылки пива Staropramen в магазине "Каштан", в Голосеевском районе Киева, в котором его и избрали. Это ему подсунули. Или все это спланированно его оппонентами. А он ни-ни.

А то , что 15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп Юрченко и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки", это вообще другое. И плюшки Юрченко никогда ранее не употреблял и вообще, не любит сладкое, а любит пиво. Staropramen.

А вот это вот все - наркотики, коррупция и пиво, к Юрченко никакого отношения не имеет. Это, как Рафик, который не в чем не виноват. Только в этот раз это Юрченко, который попал в ВР благодаря Зеленскому.

Интересно, а https://www.facebook.com/groups/530933064089225/user/100000580701352/?__cft__[0]=AZXkFhJba9cIu7qzU2_mWUKhb53gQdNRN24i2A-EEWIjWX8DzmZZyN2rP2k6pr3323teHIpMKh__em2r76TUxAantjrKiP2jY1aF502wH7EoJn7tSkXyS5p9MqjKRQgmeXE-tkbENVMzQwruTdBF22QCmDrq8vqLNpYQrcHONZYnOQ-dZmWbO58yvkdYbU_No3K1vX0Bnh8dsJZhdhIWop8A&__tn__=-]K-y-R Олександр Юрченко считает, что все вокруг идиоты или просто он, как и большинство https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0?__eep__=6&__cft__[0]=AZXkFhJba9cIu7qzU2_mWUKhb53gQdNRN24i2A-EEWIjWX8DzmZZyN2rP2k6pr3323teHIpMKh__em2r76TUxAantjrKiP2jY1aF502wH7EoJn7tSkXyS5p9MqjKRQgmeXE-tkbENVMzQwruTdBF22QCmDrq8vqLNpYQrcHONZYnOQ-dZmWbO58yvkdYbU_No3K1vX0Bnh8dsJZhdhIWop8A&__tn__=*NK-y-R #моносброда , абсолютно аморальный персонаж? В любом случае, от этой истории просто воняет лицемерием и ложью. А Юрченко, похоже, и дальше будут покрывать из ОП, ведь он всегда голосует за законопроекты Зеленского и все так же хочет свой "кусок пирога". Наслаждайтесь этой уриноофтальмологией от Зеленского и его https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3?__eep__=6&__cft__[0]=AZXkFhJba9cIu7qzU2_mWUKhb53gQdNRN24i2A-EEWIjWX8DzmZZyN2rP2k6pr3323teHIpMKh__em2r76TUxAantjrKiP2jY1aF502wH7EoJn7tSkXyS5p9MqjKRQgmeXE-tkbENVMzQwruTdBF22QCmDrq8vqLNpYQrcHONZYnOQ-dZmWbO58yvkdYbU_No3K1vX0Bnh8dsJZhdhIWop8A&__tn__=*NK-y-R #слуг .

PS Уверен, что Юрченко проголосует за законопроект Зеленского по легализации медицинского канабиса, чтоб потом заявить о том, что его больше нельзя преследовать за вождение в состоянии наркотического опьянения. Потому что он в этом случае был не обдолбаным наркетом, а проходил лечение канабисом от старой клептомании. Вот тут ему и пригодится история про 4 украденные бутылки пива. А мы и дальше будем испытывать стыд за всю эту перхоть, которая сегодня сидит в ВР благодаря Зеленскому.
13.07.2021 10:32 Відповісти
Да залепи ты своё дуло,придурок обдолбаный.
13.07.2021 10:33 Відповісти
"Я наркотики не вживав. Автомобіль взяв поїздити у друзів", мандат депутата знайшов в столовій в Трускавці.
13.07.2021 10:33 Відповісти
"І я - не я, і кобила не моя!" (с)
13.07.2021 10:37 Відповісти
"Взагалі то я янгол, просто крила зранку не вдягнув" )))
13.07.2021 10:38 Відповісти
Брешешь, сучий потрох. На твою рожу наглую и брехливую только глянь и все сразу понятно.
13.07.2021 10:40 Відповісти
По пиці видно,що кришталево»чесний»чоловічина!!!
13.07.2021 10:45 Відповісти
Врешь!

Все зеленые обезьяны -
это бехуны и наркоманы!
13.07.2021 10:46 Відповісти
виходячи з вигляду твого нахабного @б@ла, то ми тобі віримо, безумовно..
13.07.2021 10:55 Відповісти
Короче, я вообще там не был, топор носил с собой дрова рубить, пистолет подбросили, труп сфальсифицировали...
13.07.2021 10:56 Відповісти
если всмотреться в это чистое, искренне лицо наркоши, вора и проходимца то, возникают не очень хорошие ассоциации с его партийными руководителями. Как говорят яблоко от яблони не далеко падает.
В европе после такого зашквара "их депутат" молча бы сложил мандат и исчез с поля зрения. А наши поцы топорщят пальцы и брызгают слюной ,а ты докажи! а я не верю!
МРАЗИ ОДНИМ СЛОВОМ
13.07.2021 11:01 Відповісти
Юрченко про ДТП: Я наркотики не вживав. Документи сфальсифіковані. Автомобіль взяв поїздити у друзів - Цензор.НЕТ 8065
13.07.2021 11:09 Відповісти
А где все правдорубы-патриЁты, которые при Порохе, волали на площадях в подобных случаях??? Или это не зашквар властной команды???
13.07.2021 11:09 Відповісти
Я не я і хата не моя
13.07.2021 11:10 Відповісти
1. Це не я.
2. Воно саме.
3. Так і було.
4. Не знаю.
13.07.2021 11:12 Відповісти
Эту каку ему пАдсунуп ПАрАшенко!
13.07.2021 11:14 Відповісти
Юрченко про ДТП: Я наркотики не вживав. Документи сфальсифіковані. Автомобіль взяв поїздити у друзів - Цензор.НЕТ 2402
13.07.2021 11:17 Відповісти
Юрченко про ДТП: Я наркотики не вживав. Документи сфальсифіковані. Автомобіль взяв поїздити у друзів - Цензор.НЕТ 2913
13.07.2021 11:47 Відповісти
Тільки по одному іпалу понятно шо мутний тіп...
13.07.2021 11:43 Відповісти
Этого горбатого только бачок исправит.
15.07.2021 14:51 Відповісти
 
 