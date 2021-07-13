УКР
Санкції щодо Білорусі через міграційну кризу можуть торкнутися авіакомпанії, - влада Литви

Санкції щодо Білорусі за організацію потоків нелегальних мігрантів можуть застосовуватися до деяких авіакомпаній.

Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми просто повинні зробити все, щоб перетин кордону був проблематичним, а ці люди, які включаються в організацію нелегальних потоків, відчули санкції. І я думаю, що це лише питання часу, поки ми ідентифікуємо людей, підприємства, установи, організації і внесемо їх до санкційного списку Євросоюзу", - сказав міністр в інтерв'ю радіостанції LRT у вівторок.

"Чесно кажучи, це може торкнутися і авіакомпанії, які також закривають очі і беруть участь у цьому потоці. Їх небагато, одна-дві, проте вони беруть участь. З "Білавіа" вже все ясно, і щодо неї вже застосовуються санкції, однак інші є посередниками: пересадочні рейси тощо", - додав він.

Литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс 12 липня в Брюсселі запропонував колегам по ЄС ввести п'ятий пакет санкцій проти Білорусі через виникнення міграційного кризи. Йдеться як про секторальні санкції, так і про санкції щодо конкретних компаній, які беруть участь у формуванні потоків мігрантів.

Також читайте: Єврокомісар Йохансон про міграційну кризу: Я готова вжити заходів щодо зупинки візового режиму для білорусів

Міністр стверджує, що країни ЄС схильні схвалити додаткові санкції проти Білорусі.

Почему о ней (Белавиа) во множественном числе ?)
13.07.2021 10:18 Відповісти
Глушите всю цепочку появления этих мигрантов.Что их на колхозных полях в Беларуси как бульбу выращивают....и через литовский забор закидывают? Откуда прутся тому и предъявляйте в первую очередь ... и тоже вводите. Это же так очевидно и логично.А может просто так и надо.....
13.07.2021 10:32 Відповісти
Чого тут робити таємниці? Нелегалів підвозять Belavia, росіянські Аэрофлот, Pobeda, Nordwind Airlines, Azimuth, Utair, а також Turkish та Flydubai - ось вам майже увесь список для полєзних санкцій.
13.07.2021 10:38 Відповісти
 
 