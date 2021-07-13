УКР
Новини
Лукашенко сьогодні зустрінеться з Путіним: Обговорять співпрацю Білорусі й РФ

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, вирушив у Росію, де зустрінеться з президентом країни-агресора Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Лукашенка.

"Лукашенко 13 липня попрямував з робочим візитом до Російської Федерації. У Санкт-Петербурзі відбудеться зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним, під час якої глави держав обговорять розвиток співпраці у різних сферах, міжнародну проблематику. Цей візит продовжує сформовану практику регулярних особистих зустрічей лідерів для обговорення актуальних питань", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, Лукашенко і Путін зустрічалися 28 травня в Сочі.

Читайте також: Росія чекає Лукашенка в окупованому Криму, - Пєсков

Автор: 

Білорусь (8034) Лукашенко Олександр (2689) путін володимир (24668) росія (67313)
13.07.2021 10:26 Відповісти
13.07.2021 10:24 Відповісти
13.07.2021 10:36 Відповісти
13.07.2021 10:24 Відповісти
Зачастил Лука.. Видимо "статусность " потерял, поехал " на ковер".. Раньше был сателлит, а теперь просто генерал- губернатор.
13.07.2021 10:25 Відповісти
Высоко берете, просто евфрейтор-консьерж!
13.07.2021 10:26 Відповісти
Всё проще... http://img10.reactor.cc/pics/post/full/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD-6170970.jpeg [link]
13.07.2021 10:27 Відповісти
Это место занято.. Там Коля...
13.07.2021 10:33 Відповісти
Сходняк людоедов..
13.07.2021 10:26 Відповісти
Туда ещё шмарклю надо
13.07.2021 10:38 Відповісти
13.07.2021 10:26 Відповісти
13.07.2021 10:27 Відповісти
Стало быть, хитрозачесаный страну *уйлу сдавать будет...
13.07.2021 10:29 Відповісти
Этой песне 27 лет уже,притом более 20 при «великом и ужасном» куйло.И снова выцыганит денег....и снова дадут.За весь срок 2 слабины дал.....первая при Ельцине по Шеремету (выпустил из тюрьмы).....вторая продажа «ржавая труба».
13.07.2021 11:10 Відповісти
Мішок бульби взяв з собою?
13.07.2021 10:30 Відповісти
13.07.2021 10:32 Відповісти
13.07.2021 10:36 Відповісти
Два подонка. Ким чен ына ещё бы позвали до кучи.
13.07.2021 10:41 Відповісти
Та то он так, чисто в Неве окунуться.
13.07.2021 10:44 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3276704/lukashenko_segodnya_vstretitsya_s_putinym_obsudyat_sotrudnichestvo_belarusi_i_rfпод названием умом непонятного образования Расея
13.07.2021 10:52 Відповісти
Встречаются - ******** и Лука Мудищев

13.07.2021 14:06 Відповісти
 
 