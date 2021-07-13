Лукашенко сьогодні зустрінеться з Путіним: Обговорять співпрацю Білорусі й РФ
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, вирушив у Росію, де зустрінеться з президентом країни-агресора Володимиром Путіним.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Лукашенка.
"Лукашенко 13 липня попрямував з робочим візитом до Російської Федерації. У Санкт-Петербурзі відбудеться зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним, під час якої глави держав обговорять розвиток співпраці у різних сферах, міжнародну проблематику. Цей візит продовжує сформовану практику регулярних особистих зустрічей лідерів для обговорення актуальних питань", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, Лукашенко і Путін зустрічалися 28 травня в Сочі.
