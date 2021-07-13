"Україна може отримати до € 500 млн на розвиток водневої енергетики", - президент "Української водневої ради" Репкін

Збільшення обсягів виробництва енергії "чистого" водню сприятиме залученню іноземних інвестицій та посиленню економіки країни.

Україна може стати ключовим експортером водню і енергоносіїв нового покоління для Європи. Причина тому - її вигідне кліматично-географічне положення, що дозволяє виробляти енергію за допомогою поновлюваних джерел. Про це в інтерв'ю ІА "Українські новини" заявив президент енергетичної асоціації "Українська воднева рада" Олександр Репкін.

"Ми маємо величезний потенціал щодо джерел відновлюваної енергії та можемо побудувати у себе таку кількість джерел, на які в Європі немає фізично місця. І Євросоюз дає нам якраз великий кредит через те, що бачить Україну постачальником-експортером енергоносія нового покоління для їхніх потреб. До кінця поточного року, наприклад, ми розраховуємо для України, як країни-підписанта меморандуму з Німеччиною про енергетичне партнерство, отримати фінансування в розмірі близько € 300-500 млн для реалізації проєктів", - уточнив він.

За словами Олександра Репкіна, розвиток водневої енергетики може істотно посилити економіку країни.

"Україна стане незалежною від транзиту російського газу. Це критично важливо, бо запуск "Північного потоку-2" буде серйозним ударом по енергетичній безпеці нашої країни і Європейського Союзу в цілому. Не секрет, що Україна втратить значні кошти, якщо ГТС не буде транспортувати російський газ в Європу", - говорить Олександр Репкін.

На думку експерта, українська газотранспортна система може поставляти водень замість природного газу при проведенні відповідної модернізації.

Нагадаємо, що в кінці 2020 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав розвиток водневої енергетики пріоритетним питанням для країни. Наступним кроком розвитку напрямку стане підготовка стратегії та відповідного законодавства.