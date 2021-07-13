"Україна може отримати до € 500 млн на розвиток водневої енергетики", - президент "Української водневої ради" Репкін
Збільшення обсягів виробництва енергії "чистого" водню сприятиме залученню іноземних інвестицій та посиленню економіки країни.
Україна може стати ключовим експортером водню і енергоносіїв нового покоління для Європи. Причина тому - її вигідне кліматично-географічне положення, що дозволяє виробляти енергію за допомогою поновлюваних джерел. Про це в інтерв'ю ІА "Українські новини" заявив президент енергетичної асоціації "Українська воднева рада" Олександр Репкін.
"Ми маємо величезний потенціал щодо джерел відновлюваної енергії та можемо побудувати у себе таку кількість джерел, на які в Європі немає фізично місця. І Євросоюз дає нам якраз великий кредит через те, що бачить Україну постачальником-експортером енергоносія нового покоління для їхніх потреб. До кінця поточного року, наприклад, ми розраховуємо для України, як країни-підписанта меморандуму з Німеччиною про енергетичне партнерство, отримати фінансування в розмірі близько € 300-500 млн для реалізації проєктів", - уточнив він.
За словами Олександра Репкіна, розвиток водневої енергетики може істотно посилити економіку країни.
"Україна стане незалежною від транзиту російського газу. Це критично важливо, бо запуск "Північного потоку-2" буде серйозним ударом по енергетичній безпеці нашої країни і Європейського Союзу в цілому. Не секрет, що Україна втратить значні кошти, якщо ГТС не буде транспортувати російський газ в Європу", - говорить Олександр Репкін.
На думку експерта, українська газотранспортна система може поставляти водень замість природного газу при проведенні відповідної модернізації.
Нагадаємо, що в кінці 2020 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав розвиток водневої енергетики пріоритетним питанням для країни. Наступним кроком розвитку напрямку стане підготовка стратегії та відповідного законодавства.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ви з цим щось робите ?
Даёшь ещё бабла на развитие
На выбирали специалистов