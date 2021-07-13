УКР
"Україна може отримати до € 500 млн на розвиток водневої енергетики", - президент "Української водневої ради" Репкін

Збільшення обсягів виробництва енергії "чистого" водню сприятиме залученню іноземних інвестицій та посиленню економіки країни.

Україна може стати ключовим експортером водню і енергоносіїв нового покоління для Європи. Причина тому - її вигідне кліматично-географічне положення, що дозволяє виробляти енергію за допомогою поновлюваних джерел. Про це в інтерв'ю ІА "Українські новини" заявив президент енергетичної асоціації "Українська воднева рада" Олександр Репкін.

"Ми маємо величезний потенціал щодо джерел відновлюваної енергії та можемо побудувати у себе таку кількість джерел, на які в Європі немає фізично місця. І Євросоюз дає нам якраз великий кредит через те, що бачить Україну постачальником-експортером енергоносія нового покоління для їхніх потреб. До кінця поточного року, наприклад, ми розраховуємо для України, як країни-підписанта меморандуму з Німеччиною про енергетичне партнерство, отримати фінансування в розмірі близько € 300-500 млн для реалізації проєктів", - уточнив він.

За словами Олександра Репкіна, розвиток водневої енергетики може істотно посилити економіку країни.

"Україна стане незалежною від транзиту російського газу. Це критично важливо, бо запуск "Північного потоку-2" буде серйозним ударом по енергетичній безпеці нашої країни і Європейського Союзу в цілому. Не секрет, що Україна втратить значні кошти, якщо ГТС не буде транспортувати російський газ в Європу", - говорить Олександр Репкін.

На думку експерта, українська газотранспортна система може поставляти водень замість природного газу при проведенні відповідної модернізації.

Нагадаємо, що в кінці 2020 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав розвиток водневої енергетики пріоритетним питанням для країни. Наступним кроком розвитку напрямку стане підготовка стратегії та відповідного законодавства.

ГТС (596) енергетика (2660)
продовжуйте тиск на "зелену" енергетику - і обов'язково їх отримаєте!
13.07.2021 10:34 Відповісти
Зелень напряглась. Мы ж ещё " велике крадівництво" з ковідного фонду не допиляли...
13.07.2021 10:33 Відповісти
Слуги наводородять.
13.07.2021 10:37 Відповісти
Знову на горизонті повищення цін.
13.07.2021 10:37 Відповісти
Очередной бюджетососущий канал готовят,значит гетьманович скоро будет опять вопить -малый бизнес не платит налоги,нужно им впарить кассовые аппараты по десять тысяч.
13.07.2021 10:38 Відповісти
В нас незабаром закінчяться запаси прісної води.
Ви з цим щось робите ?
13.07.2021 10:41 Відповісти
Ну лозунг они уже дали и видосик сняли. Обычно этим всё и ограничивается. Так что если, то делают.
13.07.2021 11:33 Відповісти
не может. Меркель против. Деньги, о которых идет речь, придется получать от будущих правительств Германии и только под немецкую работу и при соблюдении определенных условий. Их здесь не будет так или иначе. Так что можете помахать ручкой и забыть, как это сделали МВФ.
13.07.2021 10:43 Відповісти
Мало украинцам "зелёного тарифа", попросят ещё на зелёный водород для Европы скинуться
13.07.2021 10:47 Відповісти
надо их пустить на развитие водородной бомбы, иначе толку не будет
13.07.2021 11:04 Відповісти
Очень хорошее предложение. Инициировать заряд можно нейтронными вставками (многие в мире пытаются это сделать), взрыв по мощности как ядерный, но без радиации, потому к категории ядерного оружия не относится.
13.07.2021 11:35 Відповісти
Вот вам и ответ, что будут делать с газопроводом. Уже где-то читал раньше, что им можно будет водород гонять.
13.07.2021 11:07 Відповісти
Уже зелёную энергетику так развили, что на Украину в суд подали
Даёшь ещё бабла на развитие
На выбирали специалистов
13.07.2021 11:11 Відповісти
Это ответ на вопрос "Где бы получить ещё 500 млн евро" ?
13.07.2021 11:20 Відповісти
опять цены повысят?
13.07.2021 11:22 Відповісти
Газопровод - готовый гиперлуп в Европу - это же очевидно.
13.07.2021 12:25 Відповісти
 
 