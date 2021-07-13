Гетманцев про легалізацію медичного канабісу: У нас немає достатньо механізмів контролю за вирощуванням і реалізацією конопель

Народний депутат "СН" Данило Гетманцев не впевнений, що проголосує за законопроєкт про легалізацію медичного канабісу.

Про це він сказав в інтерв'ю журналістам перед початком засідання ВРУ, інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Питання полягає не в тому, чи використовувати медичний канабіс для лікування. Безумовно, у Верховній Раді і в суспільстві немає жодної людини, яка була б проти. Але для цього вже існують механізми, зокрема постанова Кабміну. ​​Якщо для їх реалізації потрібно внести зміни в певні закони, ми згодні голосувати за ті зміни, які дозволять використовувати канабіс з медичною метою. Але питання щодо цього законопроєкту в іншому - щоб дозволити виробництво, тобто вирощування конопель на території України. З цим я не можу погодиться, оскільки вважаю, що у нас сьогодні немає достатньо механізмів контролю за вирощуванням конопель і подальшою реалізацією канабісу", - підкреслив нардеп.

За словами Гетманцева, ситуація з торгівлею контрабандою свідчить про те, що Україна не може повністю контролювати ситуацію.

"Якщо ми до цього додамо ще й наркотик, нехай і легкий, то поставимо під загрозу суспільство загалом", - додав парламентарій.