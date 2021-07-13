Пандемія COVID-19 забрала життя понад 4 млн осіб, кількість інфікованих перевищила 188 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 13 липня у світі зареєстрували 391 897 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6 443 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 188 085 671 випадок інфікування, з них 391 897 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 055 949 осіб, з них 6 443 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 172 млн осіб.

Читайте також: В Україні за добу від COVID-19 померли 36 осіб, зафіксовано 481 новий випадок зараження, 750 осіб одужали

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Росія.

Україна перебуває на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас слід зазначити, що Україна займає 86-у позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 19, за летальними випадками - 60-у і 8-у позицію відповідно.