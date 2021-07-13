Пандемія COVID-19 забрала життя понад 4 млн осіб, кількість інфікованих перевищила 188 млн. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 13 липня у світі зареєстрували 391 897 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6 443 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 188 085 671 випадок інфікування, з них 391 897 тільки за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 055 949 осіб, з них 6 443 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 172 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Росія.
Україна перебуває на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас слід зазначити, що Україна займає 86-у позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 19, за летальними випадками - 60-у і 8-у позицію відповідно.
