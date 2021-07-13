УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10109 відвідувачів онлайн
Новини
4 899 27

Український гімнаст Верняєв дискваліфікований на чотири роки через наявність мельдонію в організмі: на Олімпіаду він не поїде

Український гімнаст Верняєв дискваліфікований на чотири роки через наявність мельдонію в організмі: на Олімпіаду він не поїде

Лідера української збірної зі спортивної гімнастики, чемпіона Олімпіади в Ріо-де-Жанейро Олега Верняєва дискваліфікували на чотири роки через наявність мельдонію в організмі. Відповідно - на Олімпіаду в Токіо цьогоріч він не поїде.

Про це спортсмен повідомив у своєму Instagram, інформує Цензор.НЕТ.

"У житті трапляються такі ситуації, які немов тестують тебе на міцність. У моєму житті зараз саме така ситуація. Арбітраж GEF виніс рішення про те, що концентрація мельдонію, яку знайшли у мене в організмі, достатня для дискваліфікації мене на 4 роки. Починаючи з листопада минулого року. Це означає, що на Олімпіаду я не поїду", - зазначив Верняєв.

При цьому спортсмен не знає, як допінг потрапив до його організму. "Найголовніше питання - як заборонений препарат потрапив у мій організм? Чому це сталося в період, коли не було серйозних міжнародних змагань і тренування проходили в полегшеному режимі? Чому тільки один тест дав позитивний результат, і жоден з майже десятка наступних тестів не підтвердив наявність забороненої речовини? Позитивний тест тільки вказує на факт наявності в організмі заборонених речовин, але не свідчить про провину спортсмена. Якщо спортсмен упевнений, що його провини немає, він не повинен опускати руки", - написав гімнаст.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Під час проводів збірної України на літню Олімпіаду презентували форму команди і тематичну поштову марку. ФОТОрепортаж

Верняєв також зазначив, що має намір оскаржити рішення Арбітражу GEF про свою дискваліфікацію в CAS.

"Арбітраж GEF прийняв рішення, яке підлягає оскарженню. Раз рішення арбітражу підлягає оскарженню, значить остаточні висновки робити рано. Вся боротьба тільки починається, це черговий етап мого життя і, як завжди, я буду боротися до кінця і оскаржу рішення Арбітражу GEF про мою дискваліфікацію в CAS. Вірю, що вища спортивна судова інстанція розставить все по своїх місцях", - зазначив він.

Він також подякував за підтримку всім, хто поруч в цей складний для нього період. "Спорт навчив мене виходити на поміст навіть з травмою і все одно перемагати. Упевнений, що так буде і зараз".

Автор: 

Олімпіада (688) спорт (1640) допінг-контроль (242) гімнастика (87)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Где-то с кацапами в ресторане отобедал.
показати весь коментар
13.07.2021 10:47 Відповісти
+10
еще одного любителя русского мира низложили-мельдоний жрать у друзей из рашки научился
показати весь коментар
13.07.2021 10:47 Відповісти
+10
донецкий дух вылез)
показати весь коментар
13.07.2021 10:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
еще одного любителя русского мира низложили-мельдоний жрать у друзей из рашки научился
показати весь коментар
13.07.2021 10:47 Відповісти
Где-то с кацапами в ресторане отобедал.
показати весь коментар
13.07.2021 10:47 Відповісти
донецкий дух вылез)
показати весь коментар
13.07.2021 10:48 Відповісти
Может причащался у московского патриархата?
показати весь коментар
13.07.2021 10:52 Відповісти
Именно мельдоний (как у русских) . . . Лидер сборной Украины, претендент на медаль . . .

Вполне возможно, что русские подсыпали с целью дискредитации нашей страны. Мол, нас наказываете, а ваша Украина вон, то же самое.
Удивительно, что последующие анализы отрицательные - как же тогда решение принималось, если перепроверка не подтверждает ? Может ошибка какая-то.

Но пока разберутся, Олимпиада уже пройдёт. А через 4 года он уже будет недостаточно молод для выступлений за олимпийскую сборную. Так что спецоперация русским удалась, по ходу.
Нашим спортсменам впредь стоит быть аккуратнее.
показати весь коментар
13.07.2021 10:54 Відповісти
Мельдоній в організми є? Вибачай хлопче, не треба харчуватись поруч з москалями, Dura lex sed lex
показати весь коментар
13.07.2021 11:02 Відповісти
Как говорил Нейт Диаз из UFC - все на стероидах (или performance enhancing drugs, в данном случае). Просто некоторые попадаются
Недавно был случай с американской бегуньей Шелби *******, у которой обнаружили следы анаболических стероидов. Она утверждала, что не употребяла их и это все сьеденный ею буррито со свинной печенкой, что типа содержит нандролон в небольших количествах. Интересно, Верняев тоже будет рассказывать что он просто слетал в Москву и неудачно отведал блинов?
показати весь коментар
13.07.2021 11:03 Відповісти
Мельдоний (милдронат) свободно в аптеках продается. До 2016 года был легальным в спорте. На мельдонии попадаются в основном спортсмены из СНГ, потому что на Западе препарат не был распространен, хотя его производитель - Латвия. В принципе, его поэтому и запретили, потому что прием в СНГ стал очень масштабным и чуть ли не половина анализов показывало его наличие. В теории у Верняева есть шансы реабилитироваться, как у Ястремской, но к Олимпиаде в Токио, которая вот-вот начнется, он точно не успеет.
показати весь коментар
13.07.2021 12:55 Відповісти
Среди друзей у меня много бывших профессиональных спортсменов. Могу поверить, что не знал название, обычно что тренер дает то и употребляют, абы результат. Думаю тут такой же случай. Но тренер соскочил и найдет себе работу, ведь он Олимпийского чемпиона воспитал, а атлету скорее всего бутсы на гвоздь и преподом физкультуры.
показати весь коментар
13.07.2021 11:04 Відповісти
Не беда, пусть на олимпиады в Лугандонию катается
показати весь коментар
13.07.2021 11:09 Відповісти
Понятно ,Баширов и Петров
показати весь коментар
13.07.2021 11:09 Відповісти
Вєрняєв буде подавати апеляцію. Питання дійно є.

https://www.facebook.com/oleg.verniaiev?__cft__[0]=AZXz5uXqqyr-yQdoKENMAIy_1Tsbcnv3WpDVDYq6HVo5OzmUjYvRndcN5-9F1mQyPf6JIMdYtOqr2SMxUAI9fQ9U1JKZvWi_9eKO4tZqHScQ5J-n6sCE_qnHIy88_1MFSuLDPkw8us0oa-PNNZexvMRp&__tn__=-]C%2CP-R Oleg Verniaiev в місті https://www.facebook.com/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2-111227078906045/?__cft__[0]=AZXz5uXqqyr-yQdoKENMAIy_1Tsbcnv3WpDVDYq6HVo5OzmUjYvRndcN5-9F1mQyPf6JIMdYtOqr2SMxUAI9fQ9U1JKZvWi_9eKO4tZqHScQ5J-n6sCE_qnHIy88_1MFSuLDPkw8us0oa-PNNZexvMRp&__tn__=kC%2CP-R Київ .

.......

Самый главный вопрос - как запрещённый препарат попал в мой организм?

Почему это случилось в период, когда не было серьёзных международных соревнований и тренировки проходили в облегчённом режиме?
Почему только один тест дал положительный результат, а ни один из почти десятка последующих тестов не подтвердил наличие запрещённой субстанции?

Положительный тест только указывает на факт наличия в организме запрещённой субстанции, но не свидетельствует о вине спортсмена.
Если спортсмен уверен, что его вины нет, он не должен опускать руки.
Арбитраж GEF принял решение, которое подлежит обжалованию. Раз решение арбитража подлежит обжалованию, значит окончательные выводы делать рано.
Вся борьба только начинается, это очередной этап моей жизни и, как всегда, я буду бороться до конца и обжалую решение Арбитража GEF о моей дисквалификации в CAS.
Верю, что высшая спортивная судебная инстанция расставит все по своим местам.

Спасибо за поддержку всем, кто рядом со мной в этот сложный для меня период.

Спорт научил меня выходить на помост даже с травмой и все равно побеждать.
Уверен, что так будет и сейчас.
показати весь коментар
13.07.2021 11:11 Відповісти
Без жодного сумніву: москальський слід
показати весь коментар
13.07.2021 11:26 Відповісти
что сказать... идиот.....
показати весь коментар
13.07.2021 11:31 Відповісти
Жаль. Это минус несколько медалей для Украины. Кстати этот Верняев известен тем что отказался общаться с роспрсой на прошлой олимпиаде. Тогда долго об этом писали. Дончанин и ротив рахи.
показати весь коментар
13.07.2021 11:31 Відповісти
немає тут ніякого мінусу медалей- чувак повністю здувся після ріо-2016
показати весь коментар
13.07.2021 14:03 Відповісти
щось такого не пам'ятаю. навпаки пам'ятаю як обіймався з кацапсіном не п'єдесталі.
з роспресою відмовлявся спілкуватись здається Стаховський
показати весь коментар
13.07.2021 14:30 Відповісти
"Украинский гимнаст Олег Верняев отказался общаться с российскими СМИ после финала в личном многоборье на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.Эпизод произошел после соревнований гимнастов в микст-зоне, куда выходят призеры для общения с журналистами. Корреспондент российского телевидения окликнул Верняева. Тот подошел, но увидев микрофон с надписью «Россия», тут же демонстративно развернулся и ушел в раздевалку, не сказав ни слова."(с)
показати весь коментар
13.07.2021 18:54 Відповісти
Это тот, что братался с цапами? Ну-ну...
показати весь коментар
13.07.2021 11:32 Відповісти
подсыпали 100%
показати весь коментар
13.07.2021 11:35 Відповісти
Мабуть з луганди родом?
показати весь коментар
13.07.2021 11:38 Відповісти
нужно больше фоточек со "спортсменом" из паРашы никиткой нагорным, которого дисквалифицировали за мельдоний, из Олимпийской деревни, тогда будет все ОК.
показати весь коментар
13.07.2021 11:50 Відповісти
о боже, тіки ватна дегенеративна істота могла продовжити жерти цей горезвісний мельдоній через 6 років після його гучної заборони і тисяч попалених свинособак!
показати весь коментар
13.07.2021 14:01 Відповісти
Как ты мог?
показати весь коментар
13.07.2021 15:04 Відповісти
милдронат (мельдоний)- сердечный препарат. в любой аптеке есть
многие люди пьют.
а в спорте низззя.
показати весь коментар
13.07.2021 17:06 Відповісти
 
 