Український гімнаст Верняєв дискваліфікований на чотири роки через наявність мельдонію в організмі: на Олімпіаду він не поїде
Лідера української збірної зі спортивної гімнастики, чемпіона Олімпіади в Ріо-де-Жанейро Олега Верняєва дискваліфікували на чотири роки через наявність мельдонію в організмі. Відповідно - на Олімпіаду в Токіо цьогоріч він не поїде.
Про це спортсмен повідомив у своєму Instagram, інформує Цензор.НЕТ.
"У житті трапляються такі ситуації, які немов тестують тебе на міцність. У моєму житті зараз саме така ситуація. Арбітраж GEF виніс рішення про те, що концентрація мельдонію, яку знайшли у мене в організмі, достатня для дискваліфікації мене на 4 роки. Починаючи з листопада минулого року. Це означає, що на Олімпіаду я не поїду", - зазначив Верняєв.
При цьому спортсмен не знає, як допінг потрапив до його організму. "Найголовніше питання - як заборонений препарат потрапив у мій організм? Чому це сталося в період, коли не було серйозних міжнародних змагань і тренування проходили в полегшеному режимі? Чому тільки один тест дав позитивний результат, і жоден з майже десятка наступних тестів не підтвердив наявність забороненої речовини? Позитивний тест тільки вказує на факт наявності в організмі заборонених речовин, але не свідчить про провину спортсмена. Якщо спортсмен упевнений, що його провини немає, він не повинен опускати руки", - написав гімнаст.
Верняєв також зазначив, що має намір оскаржити рішення Арбітражу GEF про свою дискваліфікацію в CAS.
"Арбітраж GEF прийняв рішення, яке підлягає оскарженню. Раз рішення арбітражу підлягає оскарженню, значить остаточні висновки робити рано. Вся боротьба тільки починається, це черговий етап мого життя і, як завжди, я буду боротися до кінця і оскаржу рішення Арбітражу GEF про мою дискваліфікацію в CAS. Вірю, що вища спортивна судова інстанція розставить все по своїх місцях", - зазначив він.
Він також подякував за підтримку всім, хто поруч в цей складний для нього період. "Спорт навчив мене виходити на поміст навіть з травмою і все одно перемагати. Упевнений, що так буде і зараз".
Вполне возможно, что русские подсыпали с целью дискредитации нашей страны. Мол, нас наказываете, а ваша Украина вон, то же самое.
Удивительно, что последующие анализы отрицательные - как же тогда решение принималось, если перепроверка не подтверждает ? Может ошибка какая-то.
Но пока разберутся, Олимпиада уже пройдёт. А через 4 года он уже будет недостаточно молод для выступлений за олимпийскую сборную. Так что спецоперация русским удалась, по ходу.
Нашим спортсменам впредь стоит быть аккуратнее.
Недавно был случай с американской бегуньей Шелби *******, у которой обнаружили следы анаболических стероидов. Она утверждала, что не употребяла их и это все сьеденный ею буррито со свинной печенкой, что типа содержит нандролон в небольших количествах. Интересно, Верняев тоже будет рассказывать что он просто слетал в Москву и неудачно отведал блинов?
