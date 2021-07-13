Асоціація міст України закликає парламент ухвалити законопроєкт 5289 щодо спрощення організації та проведення процедур закупівель громадами

На розгляді Верховної Ради України перебуває проєкт Закону України про внесення змін до статті 3 Закону України "Про публічні закупівлі" щодо спрощення організації та проведення процедур закупівель сільськими, селищними радами, міськими територіальними громадами №5289.

Як повідомляє сайт АМУ, у проєкті шляхом внесення змін до ч.ч. 2, 7 ст. 3 Закону України "Про публічні закупівлі" пропонується дозволити здійснювати закупівлі без застосування порядку проведення спрощених закупівель, встановленого цим Законом зокрема, органам місцевого самоврядування з обов’язковим оприлюдненням в електронній системі закупівель відповідно до ст. 10 цього Закону звіту про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, а також у разі закупівлі харчових продуктів, паливно-мастильних матеріалів, природного газу та електричної енергії, малоцінних або швидкозношуваних товарів для закладів охорони здоров’я або закладів освіти комунальної форми власності; послуг з підвезення здобувачів освіти до закладу освіти і у зворотному напрямку; проєктно-кошторисної документації.

Асоціація міст України закликає Верховну Раду України прийняти в першому читанні за основу проєкт Закону України про внесення змін до статті 3 Закону України "Про публічні закупівлі" щодо спрощення організації та проведення процедур закупівель сільськими, селищними радами, міськими територіальними громадами №5289.

Законопроєкт, у разі його прийняття, усуне перешкоди в оперативному виконанні функцій органів місцевого самоврядування щодо задоволення потреб громадян в отриманні життєво необхідних послуг, у тому числі в сфері охорони здоров’я та освіти.