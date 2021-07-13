УКР
Асоціація міст України закликає парламент ухвалити законопроєкт 5289 щодо спрощення організації та проведення процедур закупівель громадами

На розгляді Верховної Ради України перебуває проєкт Закону України про внесення змін до статті 3 Закону України "Про публічні закупівлі" щодо спрощення організації та проведення процедур закупівель сільськими, селищними радами, міськими територіальними громадами №5289.

Як повідомляє сайт АМУ, у проєкті шляхом внесення змін до ч.ч. 2, 7 ст. 3 Закону України "Про публічні закупівлі" пропонується дозволити здійснювати закупівлі без застосування порядку проведення спрощених закупівель, встановленого цим Законом зокрема, органам місцевого самоврядування з обов’язковим оприлюдненням в електронній системі закупівель відповідно до ст. 10 цього Закону звіту про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, а також у разі закупівлі харчових продуктів, паливно-мастильних матеріалів, природного газу та електричної енергії, малоцінних або швидкозношуваних товарів для закладів охорони здоров’я або закладів освіти комунальної форми власності; послуг з підвезення здобувачів освіти до закладу освіти і у зворотному напрямку; проєктно-кошторисної документації.

Асоціація міст України закликає Верховну Раду України прийняти в першому читанні за основу проєкт Закону України про внесення змін до статті 3 Закону України "Про публічні закупівлі" щодо спрощення організації та проведення процедур закупівель сільськими, селищними радами, міськими територіальними громадами №5289.

Законопроєкт, у разі його прийняття, усуне перешкоди в оперативному виконанні функцій органів місцевого самоврядування щодо задоволення потреб громадян в отриманні життєво необхідних послуг, у тому числі в сфері охорони здоров’я та освіти.

Автор: 

законопроєкт (3693) закупівлі (3543)
Коментувати
Ні-і,так діла не буде,а на що буде існувати грабіжна організація ,,Прозоро,, адже вона із кожної проведеної через них закупки має із нічого 4% від закупочної суми.2 від продавця і 2 від покупця.
13.07.2021 11:06 Відповісти
Законопроект, в случае его принятия, устранит препятствия в оперативном выполнении функций органов местного самоуправления по удовлетворению потребностей граждан в получении жизненно необходимых услуг, в том числе в сфере здравоохранения и образования. А шо новоявлені управлінці здравоохорони і освіти не справляються з тендерними процедурами? Як ми раніше жили без безлічи відділів і управлінь сільських і селещних ОТГ?
13.07.2021 11:16 Відповісти
 
 