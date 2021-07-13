УКР
Білоруська влада інструктує мігрантів, як знищувати документи і поводитися на допитах, - міністр оборони Литви Анушаускас

Білоруська влада інструктує мігрантів, як знищувати документи і поводитися на допитах, - міністр оборони Литви Анушаускас

У Білорусі, яка використовує нелегальну міграцію як інструмент проти Литви, мігрантів інструктують, як поводитися на кордоні або перетинати його.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив в ефірі радіо LRT.

"Ми визначили як організаторів, так і виконавців, а також компанії, установи та організації, які беруть участь в цьому", - зазначив він.

За словами Анушаускаса, затримані мігранти дають свідчення про те, що на білоруському кордоні їм дають інструкції.

"Вони самі свідчать про те, що люди в камуфляжному одязі дають їм інструкції, кажуть їм, як знищувати документи, як поводитися на допитах, які відповіді давати", - додав міністр.

+14
Вы совершенно не в курсе ситуации.
Нелегалы из Беларуси это в основном граждане Афганистана, Сирии и т. д.
Лука просто решил подгадить соседям запустив туда дикарей.
Точно также делало х-ло загоняя бомбардировками сирийцев в Европу и Турцию с той же самой целью - нагадить, создать проблему, а потом торговаться за её "решение". Это стандартный бандитский приём.
показати весь коментар
13.07.2021 11:15 Відповісти
+8
Белорусы, которые живут по божьим законам, попадают в Рай, белорусы ,которые не живут по Божьим законам , попадают обратно в БЕЛОРУССИЮ
показати весь коментар
13.07.2021 11:04 Відповісти
+8
которые сильно накосячили перед богом попадают в Россию ну а особо упоротые в Приднестровье или ДыНыРы
показати весь коментар
13.07.2021 11:15 Відповісти
Да ***** это и сейчас делает. Он отлавливает их по всему мордору и пачками привозит луке-таракану, ну дальше вы знаете...
показати весь коментар
13.07.2021 11:24 Відповісти
Це ж москаль, вони тупі за умовчанням, вважають що це громадян Білорусі Литва не приймає.
показати весь коментар
13.07.2021 11:24 Відповісти
Нехайт іх женуть до Білорусі..звідки прийшли..і все!!! Їхто повертається-стріляти
показати весь коментар
13.07.2021 12:59 Відповісти
Правильно сказал Задорнов - американцы тупые. Ты ведь американец, да?
показати весь коментар
13.07.2021 12:00 Відповісти
паРашисты с своим Бацькой пакостят соседям - это типично для политики Кремля. Усатый таракан марионетка ***** т.к. держится в троне пока Путлер спонсирует. Он продал свой народ как и Янукович когда то Украину. Итоги очевидны... Скоро будут перемены!!! А реакция на подобные пакости ясна и закономерна.
показати весь коментар
13.07.2021 11:13 Відповісти
Пусть опубликуют всем белорусам после инструктажа, и белорусы так ведут себя на допросах в Белоруссии. И мы внимательно почитаем.
показати весь коментар
13.07.2021 11:14 Відповісти
Школа подготовки беларусского диверсанта. Краткий курс, взлет-посадка.
показати весь коментар
13.07.2021 11:14 Відповісти
Поки Рашу не зажмуть на Донбасі і в Криму спокію на кордонах ЄС не чекайте.
показати весь коментар
13.07.2021 11:22 Відповісти
а потім фігась і у протистувальнків зброя, фігась і армія з народом, фігась і міліція з народом і " майдан ета западный праект" а заходу легше дати бабло на зверження режиму чим домовляться з дятлами
показати весь коментар
13.07.2021 11:25 Відповісти
Білорусам настав час купляти сіль, борошно і керосин, тим більше там вчора блок АЕС аварійно відключився.
показати весь коментар
13.07.2021 11:26 Відповісти
Они дают людям надежду на достойную жизнь в Европе!
И они плохие?
А те, кто не даёт - хорошие?
показати весь коментар
13.07.2021 11:44 Відповісти
Сколько мудрости в ваших словах! Я тоже всегда не понимал, почему считают преступниками тех, кто обучает молодых ребят воровству по карманам или взлому замков! Они же дают людям надежду на достойную богатую, пусть и не долгую жизнь!!!
показати весь коментар
13.07.2021 12:15 Відповісти
Я бы в свою очередь проинструктировал прибалтийских погранцов, как помочь нелегалам в дальнейшем избежать всяких проблем с пересечением границ. Выстрел в ногу или две - решает много вопросов, в частности, для последующих претендентов - а стоит оно того вообще? Для закрепления материала также советую через одного практиковать выстрелы в голову. Этот метод хорошо проветривает мозги всем, не исключая средне - и мало- азиатов. Не то чтобы из ненависти к азиатам, а так, в виде общей профилактики.... А ля гер ком а ля гер...
показати весь коментар
13.07.2021 11:45 Відповісти
В ногу беззащитным беженцам ты будешь стрелять ?
показати весь коментар
13.07.2021 15:25 Відповісти
Не я, а погранцы прибалтийские будут. Когда чел идёт на нарушение гос границы, он нарушитель и знает, на что идёт. Это раз. Сегодня он "беззащитный беженец", а завтра громит Европу и режет мирных людям головы... Это два.
Ну, ладно, шоб тебе было легче, сначала можно разрешить дать предупр выстрел в воздух, а ежели не передумают, тогда уж далее, по инструкции.
И да - на беглых беларусов эта инструкция не распространяется
показати весь коментар
15.07.2021 12:57 Відповісти
 
 