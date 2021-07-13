Білоруська влада інструктує мігрантів, як знищувати документи і поводитися на допитах, - міністр оборони Литви Анушаускас
У Білорусі, яка використовує нелегальну міграцію як інструмент проти Литви, мігрантів інструктують, як поводитися на кордоні або перетинати його.
Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив в ефірі радіо LRT.
"Ми визначили як організаторів, так і виконавців, а також компанії, установи та організації, які беруть участь в цьому", - зазначив він.
За словами Анушаускаса, затримані мігранти дають свідчення про те, що на білоруському кордоні їм дають інструкції.
"Вони самі свідчать про те, що люди в камуфляжному одязі дають їм інструкції, кажуть їм, як знищувати документи, як поводитися на допитах, які відповіді давати", - додав міністр.
Топ коментарі
+14 Verter_98
показати весь коментар13.07.2021 11:15 Відповісти Посилання
+8 A San
показати весь коментар13.07.2021 11:04 Відповісти Посилання
+8 violator
показати весь коментар13.07.2021 11:15 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нелегалы из Беларуси это в основном граждане Афганистана, Сирии и т. д.
Лука просто решил подгадить соседям запустив туда дикарей.
Точно также делало х-ло загоняя бомбардировками сирийцев в Европу и Турцию с той же самой целью - нагадить, создать проблему, а потом торговаться за её "решение". Это стандартный бандитский приём.
И они плохие?
А те, кто не даёт - хорошие?
Ну, ладно, шоб тебе было легче, сначала можно разрешить дать предупр выстрел в воздух, а ежели не передумают, тогда уж далее, по инструкции.
И да - на беглых беларусов эта инструкция не распространяется