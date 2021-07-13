Білоруська влада інструктує мігрантів, як знищувати документи і поводитися на допитах, - міністр оборони Литви Анушаускас

У Білорусі, яка використовує нелегальну міграцію як інструмент проти Литви, мігрантів інструктують, як поводитися на кордоні або перетинати його.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив в ефірі радіо LRT.

"Ми визначили як організаторів, так і виконавців, а також компанії, установи та організації, які беруть участь в цьому", - зазначив він.

За словами Анушаускаса, затримані мігранти дають свідчення про те, що на білоруському кордоні їм дають інструкції.

"Вони самі свідчать про те, що люди в камуфляжному одязі дають їм інструкції, кажуть їм, як знищувати документи, як поводитися на допитах, які відповіді давати", - додав міністр.

