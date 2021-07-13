УКР
У СІЗО Сімферополя, де утримують українських політв'язнів, зафіксовано спалах коронавірусу, - Денісова

У СІЗО окупованого РФ Сімферополя, де утримують українських політв'язнів, стався спалах коронавірусу.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Від початку пандемії COVID-19 систематично вимагаю від країни-окупанта забезпечити засобами індивідуального захисту наших співгромадян у місцях позбавлення волі. Втім звернення залишаються без відповідного реагування", - підкреслила вона.

Також омбудсмен додала, що адвокати постійно інформують її про ненадання медичної допомоги, вилучення ліків і ігноруванні скарг українських політв'язнів на стан здоров'я.

Також читайте: В українського політв'язня Газієва стався мікроінсульт у СІЗО РФ, - Денісова

Денісова звернулася до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з проханням надати політв'язням відповідне медико-санітарне забезпечення з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я.

"Згідно з Четвертою Женевською конвенцією, Російська Федерація як держава-окупант несе відповідальність за забезпечення і дотримання прав громадян, які проживають на тимчасово окупованій території Криму", - підкреслила український омбудсмен.

Автор: 

Денісова Людмила (883) карантин (18172) СІЗО (737) Сімферополь (221) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
