Понад 50% дорослого населення в ЄС уже повністю вакциновано, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн

У Європейському Союзі повністю вакцинували вже понад 50% дорослого населення.

Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Понад половину всіх дорослих в ЄС зараз повністю вакциновані! Щоб уберегтися від варіантів і уникнути нової хвилі інфекцій, важливо зробити щеплення. В ЄС достатньо доз для вакцинації 70% дорослих. Зробімо це", - написала вона в соцмережі.

Як повідомлялося, в ЄС не виключають, що буде необхідна третя бустерна доза вакцини проти коронавірусу.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявляє, що на цей момент немає доказів того, що буде потрібна третя бустерна доза, але джерело в ЄС повідомило, що такий сценарій "дуже ймовірний".

Американська фармацевтична компанія Pfizer скоро звернеться до EMA з проханням про отримання третьої бустерної дози вакцини, яка, за її словами, може забезпечити в 10 разів більший захист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 83 177 осіб, загалом - 2 311 692, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Интересно,сколько из них вакцинировались китайским чудом,которую нам завезли степашка и регионалка.
