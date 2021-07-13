Серед членів НАТО немає консенсусу щодо надання Україні ПДЧ. Потрібно виконувати домашнє завдання, - посол Франції де Понсен

Наразі немає консенсусу серед членів НАТО щодо надання ПДЧ Україні. Країна має зосередитися на внутрішньому процесі реформ.

Про це заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен в інтерв'ю ТСН.ua, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, надання ПДЧ Україні - це не питання Франції чи деяких інших країн.

"Ми надаємо перевагу і наполягаємо на реалізації того, що було вирішено торік, зокрема, в рамках розширеного партнерства між НАТО й Україною", - зазначив він.

Понсен підкреслює, що для отримання ПДЧ і членства в НАТО Україна має побудувати консенсус.

"Зараз консенсус, як я вже говорив, полягає в реалізації того, що існує, про що вже було заявлено, зокрема, в заключному комюніке саміту НАТО в Брюсселі. Тому давайте виконувати домашнє завдання і не відкривати перспективу, яка поки не є реалістичною", - сказав де Понсен.

