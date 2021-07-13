Серед членів НАТО немає консенсусу щодо надання Україні ПДЧ. Потрібно виконувати домашнє завдання, - посол Франції де Понсен
Наразі немає консенсусу серед членів НАТО щодо надання ПДЧ Україні. Країна має зосередитися на внутрішньому процесі реформ.
Про це заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен в інтерв'ю ТСН.ua, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, надання ПДЧ Україні - це не питання Франції чи деяких інших країн.
"Ми надаємо перевагу і наполягаємо на реалізації того, що було вирішено торік, зокрема, в рамках розширеного партнерства між НАТО й Україною", - зазначив він.
Понсен підкреслює, що для отримання ПДЧ і членства в НАТО Україна має побудувати консенсус.
"Зараз консенсус, як я вже говорив, полягає в реалізації того, що існує, про що вже було заявлено, зокрема, в заключному комюніке саміту НАТО в Брюсселі. Тому давайте виконувати домашнє завдання і не відкривати перспективу, яка поки не є реалістичною", - сказав де Понсен.
Як ви вважаєте, чи вони зрадіють подібним крокам?
Так що вчить мову (нашу та англійську)
Насправді, у мене інше питання: а ви переконані, що для нас щось одразу зміниться? Адже ми маємо справу з колективним ввп, і від прізвища "босса" не слід очікувати радикальних змін. Так, зі смертю Сталіна стало легше, але замість ГУЛАГу дисидентів почали запроторювати в психлікарні (почалось саме за часи Хрущева), а свобода з'явилась лише з розпадом СРСР.
З СРСР такий номер прокатив, з росією теж може - чому ні?
- Кто?
- НАТО.