Серед членів НАТО немає консенсусу щодо надання Україні ПДЧ. Потрібно виконувати домашнє завдання, - посол Франції де Понсен

Наразі немає консенсусу серед членів НАТО щодо надання ПДЧ Україні. Країна має зосередитися на внутрішньому процесі реформ.

Про це заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен в інтерв'ю ТСН.ua, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, надання ПДЧ Україні - це не питання Франції чи деяких інших країн.

"Ми надаємо перевагу і наполягаємо на реалізації того, що було вирішено торік, зокрема, в рамках розширеного партнерства між НАТО й Україною", - зазначив він.

Понсен підкреслює, що для отримання ПДЧ і членства в НАТО Україна має побудувати консенсус.

"Зараз консенсус, як я вже говорив, полягає в реалізації того, що існує, про що вже було заявлено, зокрема, в заключному комюніке саміту НАТО в Брюсселі. Тому давайте виконувати домашнє завдання і не відкривати перспективу, яка поки не є реалістичною", - сказав де Понсен.

+7
мы, кстати, знаем этих "членов" - жабоеды и меркелоиды!!!
13.07.2021 11:30 Відповісти
+3
Нужно подымать экономику Украины и укреплять Украинскую армию ,а это по плечу этническим украинцам, УКРАИНЦЫ НЕ ЛЕНИТЕСЬ УПРАВЛЯТЬ СВОИМ ГОСУДАРСТВОМ УКРАИНА!, представители меньшин, которые постоянно у власти ,держат государство Украина долгое время в подвешенном состоянии
13.07.2021 11:40 Відповісти
+2
А хоть в чем нибудь у них есть консенсус???? Не ну просто пример, ну хоть ссылка....
13.07.2021 11:30 Відповісти
мы, кстати, знаем этих "членов" - жабоеды и меркелоиды!!!
13.07.2021 11:30 Відповісти
А хоть в чем нибудь у них есть консенсус???? Не ну просто пример, ну хоть ссылка....
13.07.2021 11:30 Відповісти
Дружить с китайской коммунистической партией (врагом нато) ускоряет вступление Украины в нато ?
13.07.2021 11:31 Відповісти
Да пошёл ты жюнюсвипа вонючий.
13.07.2021 11:32 Відповісти
Увы, слабых нигде не любят. Типа защищают, но все равно не любят. Украина за первые 5 лет войны показала, что может за себя постоять. Похоже, Зе начинает понимать, что надо перестать искать мир в прищуренных глазках ввп, а показывать свои клыки и когти, тогда нас и в мире зауважают.
13.07.2021 11:32 Відповісти
і тому побіг вилізувати китайські дупи?
13.07.2021 14:44 Відповісти
Може й так. З Китаєм у нас немає таких проблем, як із запоребриком. Є питання щодо підтримки резолюцій про права людини в Піднебесній (вони час від часу з'являються, і нам треба визначатись). Будемо сподіватись на вміння Зе так зіграти, щоб на кількох стільцях всидіти. Подивимось.
13.07.2021 16:16 Відповісти
Китай об'явлений ворогом наших друзів на Заході.
Як ви вважаєте, чи вони зрадіють подібним крокам?
18.07.2021 10:56 Відповісти
Нічого особистого, лише бізнес. Як і СП2.
показати весь коментар
Вже хтось з єврочиновників проговорився, що незалежно від кількості "домашніх завдань" - Україні будуть надавати ПДЧ лише залежно від волі учасників самого НАТО. Фактично цими безкінечними завданнями Україну виганяють з-під натівського порогу, щоб була чимсь зайнята і не набридала країнам своїм вступом.
показати весь коментар
13.07.2021 11:34 Відповісти
вже 100 разів казали, що до смерті ***** ніхто приймати не буде, але коли відкриється вікно можливостей - ми повинні будемо вступити швидко.
Так що вчить мову (нашу та англійську)
13.07.2021 14:46 Відповісти
І чому всі з такою надією чекають смерті ввп? Я теж хочу, щоб ця істота опинилась у пеклі, але ще більше хотів би, щоб пеклом для нього став вже цей світ, а до чортів він встигне.
Насправді, у мене інше питання: а ви переконані, що для нас щось одразу зміниться? Адже ми маємо справу з колективним ввп, і від прізвища "босса" не слід очікувати радикальних змін. Так, зі смертю Сталіна стало легше, але замість ГУЛАГу дисидентів почали запроторювати в психлікарні (почалось саме за часи Хрущева), а свобода з'явилась лише з розпадом СРСР.
13.07.2021 16:26 Відповісти
думаю основні надії Заходу на те, що коли почнеться гризня в мордовії за владу, то можливо хтось схоче домовитись із Заходом щодо особистої підтримки і тоді вдастся щось виторгувати.
З СРСР такий номер прокатив, з росією теж може - чому ні?
18.07.2021 10:53 Відповісти
У СРСР пощастило, що Горбачов прийшов. Міг і Лігачов бути.
показати весь коментар
Звісно немає, де кордон Франції і де російська армія. Ну явно ще далеко. Ось коли кутузов знов припреться до Парижу тоді і зачухаються.
показати весь коментар
Кутузов "приперся" до Парижу після того, як Наполеон "приперся" до Москви. Треба бути справедливим.
показати весь коментар
потому как эти некоторые члены (хотел написать скабрезности)))... ну скажем так - хорошо прикормлены рашкой
показати весь коментар
ЗЕленой недовласти уже прямо говорят, не будет реформ и борьбы с коррупцией - о НАТО и не мечтайте. А вообще, Европа и не хочет нас там видеть, жабоеды и бабушка Меркель плюс еще несколько мелких стран уже продались Путину
показати весь коментар
жабоїдам з бюргерами слід відверто сказати, що співробітництво з свинособачим лаптєстаном для них є більш приорітетним, ніж забезпечення безпеки України шляхом надання ПДЧ НАТО.
показати весь коментар
Нужно подымать экономику Украины и укреплять Украинскую армию ,а это по плечу этническим украинцам, УКРАИНЦЫ НЕ ЛЕНИТЕСЬ УПРАВЛЯТЬ СВОИМ ГОСУДАРСТВОМ УКРАИНА!, представители меньшин, которые постоянно у власти ,держат государство Украина долгое время в подвешенном состоянии
показати весь коментар
- Один "Против".
- Кто?
- НАТО.
13.07.2021 11:42 Відповісти
Какое ПДЧ с этим правительством??? Им МВФ кредиты не дает...
13.07.2021 11:43 Відповісти
Домашнее задание это сотни убитых "желтых жилетов" во Франции массоном Макроном? И все молчат.Ведь власть опять у них.Однажды наш Союз(Кавказа и Украины) всю Европу достанет.Слава нашему Союзу!
показати весь коментар
Всі ці домашніє заданія та реХВорми це тільки бла-бла-бла. Он у прибалтів майже небуло нічого, ні реХВорм ні армії, але вони вже давно є членами НАТО. Просто там теж є люди які сосуть із кармана *****. От і все.
показати весь коментар
Посмотрим на ваши "консенсусы" когда Украина начнет возобновлять ядерное оружие.
показати весь коментар
ой яке там ядерне....
показати весь коментар
