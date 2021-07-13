Зустріч у Нормандському форматі повинна бути, але відкладається через позицію РФ, - Зеленський

Зустріч нормандської четвірки відкладається через позицію Росії.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування зі ЗМІ на форумі "Україна 30. Гуманітарна політика", інформує Цензор.НЕТ.

"Вважаю, що нормандська зустріч повинна бути. Всі бачать, що нормандську зустріч сьогодні віддаляє, тому що напрацьовані кластери - кроки про практичне втілення в життя мінського процесу. Кластери напрацьовані німецькою стороною, узгоджені Францією і ми, в принципі, за. Вони передані російській стороні, всі бачать, що відкладається нормандська зустріч через позицію РФ. Це важливо, що ми втрьох це розуміємо", - зазначив президент.

За словами Зеленського, він доніс, що Україна зі свого боку виконує все, щоб наступна зустріч в нормандському форматі відбулася.

Читайте також: Зеленський: "Кластери" по Донбасу підтримали всі, крім Росії