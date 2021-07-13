УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9626 відвідувачів онлайн
Новини
1 522 18

Зустріч у Нормандському форматі повинна бути, але відкладається через позицію РФ, - Зеленський

Зустріч у Нормандському форматі повинна бути, але відкладається через позицію РФ, - Зеленський

Зустріч нормандської четвірки відкладається через позицію Росії.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування зі ЗМІ на форумі "Україна 30. Гуманітарна політика", інформує Цензор.НЕТ.

"Вважаю, що нормандська зустріч повинна бути. Всі бачать, що нормандську зустріч сьогодні віддаляє, тому що напрацьовані кластери - кроки про практичне втілення в життя мінського процесу. Кластери напрацьовані німецькою стороною, узгоджені Францією і ми, в принципі, за. Вони передані російській стороні, всі бачать, що відкладається нормандська зустріч через позицію РФ. Це важливо, що ми втрьох це розуміємо", - зазначив президент.

За словами Зеленського, він доніс, що Україна зі свого боку виконує все, щоб наступна зустріч в нормандському форматі відбулася.

Читайте також: Зеленський: "Кластери" по Донбасу підтримали всі, крім Росії

Автор: 

Зеленський Володимир (25234) нормандська четвірка (1526)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Чим швидше позбудемось блазня, тим менше клопоту матимемо в майбутньому.
показати весь коментар
13.07.2021 11:39 Відповісти
+10
Встреча в Нормандском формате должна быть, но откладывается из-за позиции РФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1310
показати весь коментар
13.07.2021 11:49 Відповісти
+8
Встреча в Нормандском формате должна быть, но откладывается из-за позиции РФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9408
показати весь коментар
13.07.2021 11:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чим швидше позбудемось блазня, тим менше клопоту матимемо в майбутньому.
показати весь коментар
13.07.2021 11:39 Відповісти
Встреча в Нормандском формате должна быть, но откладывается из-за позиции РФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9408
показати весь коментар
13.07.2021 11:44 Відповісти
А чи усвідомлять ті ідіоти що вони накоїли ???
показати весь коментар
13.07.2021 11:46 Відповісти
Встреча в Нормандском формате должна быть, но откладывается из-за позиции РФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1310
показати весь коментар
13.07.2021 11:49 Відповісти
Встреча в Нормандском формате должна быть, но откладывается из-за позиции РФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2170
показати весь коментар
13.07.2021 11:50 Відповісти
Займись наконец страной. Там ты уже никому не интересен. Хотя о чем это я.
показати весь коментар
13.07.2021 11:40 Відповісти
Встреча в Нормандском формате должна быть, но откладывается из-за позиции РФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6525
показати весь коментар
13.07.2021 11:46 Відповісти
он разболтался сегодня. Вот что канабис животворящий делает
показати весь коментар
13.07.2021 11:40 Відповісти
Встреча в Нормандском формате должна быть, но откладывается из-за позиции РФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9979
показати весь коментар
13.07.2021 11:45 Відповісти
https://defence-line.org/2021/07/vseobemlyushhee-nevnezhestvo/ Всеобъемлющее невежество

Встреча в Нормандском формате должна быть, но откладывается из-за позиции РФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1375

Кроме всего того позорища, что янелох демонстрирует в Европе, есть один момент, который в общем-то лежит на поверхности, но его никто не отмечает и понятно - почему. В общем, всем уже давно понятно, что у того, что сидит на Банковой, с интеллектом как-то не сложилось. Скажем так, западная пресса в лучшем случае называет его комиком, ну а в худшем, там идут комментарии, наподобие твиттерских. Уже давно прошла пора, когда были надежды на то, что этот простаковатый парень оботрется в европейских коридорах, наберется опыта, сделает какие-то выводы и будет играть пусть и не в высшей лиге, но уже и не в дворовой команде, как это выглядело с самого начала, но не сложилось.
Дело даже не в том, что пациент не может учиться, по каким-то там своим причинам, и не в том, что за два года безделия он так и не покинул дворовую лигу, а в том, что им самим играют как мячом. Причем, партнерам не вполне понятно, кто на самом деле играет этим мячом и запускает эти подачи с непредсказуемой траекторией. В его окружении настолько отстойные и позорные пациенты, что уже и не понять, то ли у него со вкусом что-то не то, то ли как раз все это в его вкусе.
Но в данном случае это - неважно. Нынешняя поездка в Германию была абсурдной с самого начала. Понятно, что азы дипломатии там просто некуда складывать и в общем это дело бесполезное. Но тем не менее, какие-то вещи являются очевидными для всех, кто играет в большую политическую игру, и эти правила - базовые. То есть, если ты их не освоил - иди уже доламывай тот рояль или жри шаурму с шашлыками, чтобы рот был постоянно занят и оттуда не вывалилось какое-то неправильное слово или тем более - речи. Но похоже на то, что там вообще нет никого, кто мог бы зайти в его кабинет и доходчиво сказать: «Вася, куда ты прешь? Там нечего делать!»
В общем, всем давно известно понятие «хромая утка». Оно касается высшего должностного лица, президента или премьера, который по закону, стечению обстоятельств или по собственному желанию, принимает решение закончить свою политическую карьеру с окончанием последней своей каденции. Причем, если такое состояние вызвано законом, то режим «хромой» утки начинается за 3-4 месяца, когда страна постепенно начинает втягиваться в выборный процесс. Если же все происходит по желанию этого должностного лица, то такой период начинается с того момента, когда оно об этом заявляет публично.
Особенностью этого режима является то, что такое лицо уже не будет брать на себя каких-то новых обязательств или оглашать какие-то инициативы. Все будет ограничено мероприятиями, в которыми оно не может не участвовать, например - в каком-то регулярном саммите, но даже там, позиция будет нейтральная, поскольку сменщику нельзя оставить каких-то только что начатых мероприятий, поскольку у него могут быть свои подходы и решения, отличные от подходов действующего первого лица..
Но это - одна сторона вопроса, а вторая заключается в том, что никто из зарубежных партнеров и не станет вести каких-то серьезных переговоров с уходящим на дембель. Оно и понятно, ведь то, о чем ты договоришься, всегда имеет официальную и какую-то неофициальную часть, основанную на личном доверии и личных же гарантиях. Но если первое лицо завтра уходит в отставку, то оно уже просто не сможет гарантировать то, до чего договорились, особенно в неофициальной части. По этой причине все, кому надо решить какой-то вопрос с данной страной, будет ждать сменщика и только после этого начнет обсуждение вопроса уже с новым первым лицом.
И вот янелох поехал к хромой утке Меркель, которая по определению не станет ни говорить, ни делать ничего нового, а раз так, с ней нет смысла что-то обсуждать и о чем-то договариваться, но найвелинійший сделал это. Очевидно, что Меркель повторила то, что говорила много раз, но дело уже не в ней, а в том, когда все это происходило. Все, кто связан с дипломатическими кругами, еще раз отметили, что этот деятель вообще не понимает куда едет, с кем говорит и что делает.
И главное, что даже с такими пробелами в образовании, он не смог подобрать команду профи, которая могла бы ему это пояснить. А потом он удивляется, почему его там считают комиком. Вот поэтому и считают. Невежество бьет через край и демонстрирует полное неумение и нежелание учиться хотя бы азам дипломатии. Это простительно в первые пару месяцев и уже непростительно после двух лет. Но это - его личный позор, поскольку Европа видела и другое в исполнении Украины и потому списывают на личные качества пациента. С этим ему уже ничего не поделать.
показати весь коментар
13.07.2021 11:40 Відповісти
Встреча в Нормандском формате должна быть, но откладывается из-за позиции РФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7387
показати весь коментар
13.07.2021 11:48 Відповісти
на зустріч не забувай взяти оце
Встреча в Нормандском формате должна быть, но откладывается из-за позиции РФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9626
показати весь коментар
13.07.2021 11:41 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26965860.html Кино и немцы

Встреча в Нормандском формате должна быть, но откладывается из-за позиции РФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9498

Главный итог визита Зеленского в Германию один - окончательное понимание того, что Зеленский воспринимает свою работу президентом как исполнение роли в кино. Т.е. он все хорошо понимает про картинку, но совершенно не понимает, что его действия имеют последствия в реальной жизни. И не хочет понимать, потому что ему с этим пониманием некомфортно.

Это абсолютно провальный для Украины визит, в ходе которого при личном присутствии президента Украины канцлер Германии официально и публично озвучила все кремлевские хотелки по Донбассу как позицию Германии (де-факто стороны №1 в Нормандском формате). Возникает вопрос: почему в таком случае этот визит состоялся?

Государственные визиты на высшем уровне не бывают неподготовленными. Не бывает, чтоб основные результаты не были бы согласованы заранее. Не бывает так, чтоб результаты такого визита были бы полностью провальными для одной из сторон.

В этом случае визит просто откладывается/переносится/отменяется.

Почему же тогда состоялся этот визит Зеленского? Потому что в понимании Зеленского визит успешен. Фотки с Меркель, куча упоминаний в СМИ, будущий видосик, что чемпион мира по короновирусу Зеленский привез 1,5 млн доз вакцины, вот какой он молодец. Избирателям Зеленского видосики понравятся, через неделю будут замеры рейтингов, замеры покажут рост. В этом же весь смысл его деятельности: работать в пользу Путина и олигархов, оформляя все так, чтоб 73% получали свои зрелища и, чавкая изливаемым говнищем, хлопали бы красивым фоточкам.

Кино, друзья. Окончательно и бесповоротно - кино. Билеты на просмотр которого мы уже оплачиваем два года и будем продолжать платить, пока не отдадим всё. Самоуважение, гордость за страну, саму страну в конце концов, а кто-то и жизни, не говоря уже о здоровье и благосостоянии. Что-то уже отдали, что еще предстоит отдать. Потому что зрелища стоят денег. Особенно, если это кино. Очень дорогое и очень глупое кино.
https://www.facebook.com/100006981015136/posts/3070362059873131/ Светлана Самборска
показати весь коментар
13.07.2021 11:42 Відповісти
Встреча в Нормандском формате должна быть, но откладывается из-за позиции РФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8455
показати весь коментар
13.07.2021 11:42 Відповісти
Клован,перестань валять дурака. Путлер уже всё обозначил. Украина,как независимое государство его кодле не нужна.
показати весь коментар
13.07.2021 11:44 Відповісти
Встреча в Нормандском формате должна быть, но откладывается из-за позиции РФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3966
показати весь коментар
13.07.2021 11:51 Відповісти
"президент Владимир Зеленский заявил в ходе общения со СМИ на форуме "Украина 30""

Треба буде встановити, що це за "СМИ", Зрозуміло, що олігархічні. Рінахове "уркаїна-24" - одне з них, транслює
показати весь коментар
13.07.2021 11:50 Відповісти
Насильник и бандит не пришёл на собственное судилище ?
Странно, да ? )))
Вопрос у меня стоит по другому: А оно ему нужно ?
показати весь коментар
13.07.2021 12:08 Відповісти
 
 