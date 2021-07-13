Суд у Запоріжжі визнав електросамокат транспортним засобом і оштрафував водія на 127 тис. грн
Шевченківський районний суд м. Запоріжжя виніс обвинувальний вирок водієві електросамоката, який скоїв наїзд на пішохода.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Я и Закон" з посиланням на текст судового рішення.
Згідно з вироком суду, в червні 2020 року, ОСОБА_1, рухаючись на електричному самокаті Хіаоmі Мі Electiric Scooter М365 по тротуару, скоїла наїзд на пішохода.
В результаті зіткнення потерпіла дістала тілесні ушкодження середньої тяжкості.
Розглядаючи справу, суд визнав електросамокат транспортним засобом, як пристрій, призначений для перевезення людей і (або) вантажу, а також встановленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів.
А згідно з п. 11.13 Правил дорожнього руху, рух транспортних засобів по тротуарах і пішохідних доріжках - забороняється.
Суд ухвалив обвинувальний вирок та визнав водія самоката винним в порушенні чинних правил на транспорті (ст. 291 Кримінального кодексу України). Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі, звільнивши від його відбування з іспитовим терміном 1 рік.
Окрім цього, суд частково задовольнив цивільний позов та стягнув з обвинуваченого:
- 102 тис. гривень матеріальної шкоди;
- 23 тис. гривень моральної шкоди;
- 2 тис. гривень витрат на правничу допомогу.
дождались
бо вже заї...
нужно в ПДД вносить изменения.- по ПДД человек на самокате -пешиход.
а по этому делу нужна другая статья - хулиганство, нанесение вреда здоровью....
а если в мотивационной части будет написано что самокат это транспортное средство - то однозначно решение отменят.
велосипед и самокат отдельно потому что "в качестве движителя используется мускульная сила ног или рук". поэтому веломобиль не транспорт. а вот любое ТС в котором движение происходит любым типом двигателя (электрический, внутреннего сгорания) это уже транспортное средство.
сюда же гироскутеры и прочие моноколеса
бо даже в нашей деревне эти долбодятлы задрали выскакивать как черти из преисподней на дорогу
-Транспортное средство - устройство, предназначенное для перевозки людей и (или) груза, а также установленного на нем специального оборудования или механизмов.
1. каким разделом ПДД регламентируется движение велосипедистов?
2. каким разделом ПДД регламентируется движение мотоциклистов и мопедистов?
3. во что превращается велосипед если на него установить двигатель (не важно какой)?
после ответа продолжим ликбез
вот разделы которые относятся к разным типам транспортных средств
https://vodiy.ua/ru/pdr/1/ Общие положения
https://vodiy.ua/ru/pdr/2/ Обязанности и права водителей механических транспортных средств
https://vodiy.ua/ru/pdr/3/ Движение транспортных средств со специальными сигналами
https://vodiy.ua/ru/pdr/4/ Обязанности и права пешеходов
https://vodiy.ua/ru/pdr/5/ Обязанности и права пассажиров
https://vodiy.ua/ru/pdr/6/ Требования к велосипедистам
https://vodiy.ua/ru/pdr/7/ Требования к лицам, управляющим гужевым транспортом и погонщикам животных
так вот. как только на велосипед поставили мотор то он из раздела 6 переезжает в раздел 2
со всеми правами и обязанностями
ПДД Украина раздел 1
https://vodiy.ua/ru/pdr/1/#900 велосипед транспортное средство, кроме кресел колёсных, приводимое в движение мускульной силой человека, находящегося на нем;
https://vodiy.ua/ru/pdr/1/#3100 механическое транспортное средство - транспортное средство, приводимое в движение с помощью двигателя. Этот термин распространяется на тракторы, самоходные машины и механизмы, а также троллейбусы и транспортные средства с электродвигателем мощностью свыше 3 кВт;
велосипед и самокат отдельно потому что "в качестве движителя используется мускульная сила ног или рук". поэтому веломобиль не транспорт.
Ваши слова?
Так к чему вы мне теперь приводите из ПДД что велосипед это транспортное средство? Разве я вам не это же и пытался все это время объяснить?
есть четкое разделение на механическое транспортное средство и просто транспортное средство. права и обязанности водителей этих видов отличаются очень сильно.
так понятнее?
а от этого разница в ответственности правах и обязанностях
И даже лектроласипет не ласипет.
И да, палитесь, пан коцабе - в педеде Украины нет понятия самокат вообще, в отличии от на роисе
https://reyestr.court.gov.ua/Review/96352078#
ПДД на тротуаре вообще никого, кроме самих пешеходов, и иногда частично припаркованных автомобилей не может быть.
Гуглится
Достали до глубины души.
Страшно с ребенком на тротуар выходить.
А "відшкодування спричиненої шкоди (збитків)" - це виплата ПОТОЕРПІЛОМУ за шкоду яка виникла в результаті протиправного діяння!!!
Нас за "матюки" "банять" а самі пишуть таке що можна охарактеризувать лише за допомогою матюччя!!!
І суди не "принимают приговоры" а "выносят"!!!
є велосипедист а не "водитель велосипеда",
чекаємо "водителя кобылы"
Самокат вообще может катиться сам.
А согласно п. 11.13 Правил дорожного движения, движение транспортных средств по тротуарам и пешеходным дорожкам - запрещается
Чушь какя-то. А велосипед чего не признают транспортным средством и велодорожки для велосипедистов делают?
Увесь вирок побудований на схемі по статті 286, включно із тілесними середньої тяжкості.
Якби було оскарження, то накрився б вирок мідним тазом.
У пострадавшей сложный перелом. Что тут неймовірного
перелом шийки правої стегнової кістки зі зміщенням з подальшим
ендопротезуванням правового кулькового суглобу (за даними представленої
медичної документації) у гр. ОСОБА_2 кваліфікується як тілесне
ушкодження середньої тяжкості, що не є небезпечним для життя, але
спричинило тривалий розлад здоров`я строком понад 21 день.
См. ПДД общие положения
Велосипед - транспортное средство, кроме колесных кресел, приводимое в движение мускульной силой человека, находящегося на нем.
Почему самокатчики должны ехать в потоке машин по дороге, а велосипедисты по тротуарам, ИЗНАЧАЛЬНО предназначенным для пешеходов?
Адвокат и суд высшей инстанции это решение суда разобьют в пух и прах
ЗИМБАБВЕ долбаное
Это все мило и невинно до серьезных происшествий. эм цэ квадрат превращает любое подвижное средство в потенциально опасный предмет
v - это только в начальной школе скорость
Ну а вообще там штрафа нет - заставили просто выплатить пострадавшей расходы.