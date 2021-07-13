УКР
Новини
Суд у Запоріжжі визнав електросамокат транспортним засобом і оштрафував водія на 127 тис. грн

Шевченківський районний суд м. Запоріжжя виніс обвинувальний вирок водієві електросамоката, який скоїв наїзд на пішохода.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Я и Закон" з посиланням на текст судового рішення.

Згідно з вироком суду, в червні 2020 року, ОСОБА_1, рухаючись на електричному самокаті Хіаоmі Мі Electiric Scooter М365 по тротуару, скоїла наїзд на пішохода.

В результаті зіткнення потерпіла дістала тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Розглядаючи справу, суд визнав електросамокат транспортним засобом, як пристрій, призначений для перевезення людей і (або) вантажу, а також встановленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міська влада Львова ввела низку обмежень для електросамокатів і дрібного електротранспорту

А згідно з п. 11.13 Правил дорожнього руху, рух транспортних засобів по тротуарах і пішохідних доріжках - забороняється.

Суд ухвалив обвинувальний вирок та визнав водія самоката винним в порушенні чинних правил на транспорті (ст. 291 Кримінального кодексу України). Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі, звільнивши від його відбування з іспитовим терміном 1 рік.

Окрім цього, суд частково задовольнив цивільний позов та стягнув з обвинуваченого:

  • 102 тис. гривень матеріальної шкоди;
  • 23 тис. гривень моральної шкоди;
  • 2 тис. гривень витрат на правничу допомогу.

Запоріжжя (2362) суд (11820) транспорт (1431) самокат (20)
Мені цікаво одне - той хто писав статтю розуміє різницю між "штрафом" і "відшкодуванням збитків" у відповідності з "позовом поданим в порядку цивільного судочинства в рамкаї розгляду кримінальної справи"? Штраф - це один з видів ПОКАРАННЯ!!! Його винний плачує ДЕРЖАВІ!!!
А "відшкодування спричиненої шкоди (збитків)" - це виплата ПОТОЕРПІЛОМУ за шкоду яка виникла в результаті протиправного діяння!!!
Нас за "матюки" "банять" а самі пишуть таке що можна охарактеризувать лише за допомогою матюччя!!!
І суди не "принимают приговоры" а "выносят"!!!
13.07.2021 11:54 Відповісти
наконец то
дождались
13.07.2021 11:44 Відповісти
Давно пора наводить порядок на дорогах и тротуарах. Ездят все кому не лень где хотят,на чем хотят и как хотят.
13.07.2021 11:48 Відповісти
13.07.2021 11:44 Відповісти
13.07.2021 11:44 Відповісти
13.07.2021 11:46 Відповісти
а как же теперь по кабмину ездить?
13.07.2021 11:47 Відповісти
Там друге "колёса" в ходу, даже полетать можно
13.07.2021 12:39 Відповісти
13.07.2021 11:48 Відповісти
правильно, но работать не будет. суд высшей инстации отменит решение.
нужно в ПДД вносить изменения.- по ПДД человек на самокате -пешиход.
а по этому делу нужна другая статья - хулиганство, нанесение вреда здоровью....
а если в мотивационной части будет написано что самокат это транспортное средство - то однозначно решение отменят.
13.07.2021 11:49 Відповісти
не совсем так
велосипед и самокат отдельно потому что "в качестве движителя используется мускульная сила ног или рук". поэтому веломобиль не транспорт. а вот любое ТС в котором движение происходит любым типом двигателя (электрический, внутреннего сгорания) это уже транспортное средство.
сюда же гироскутеры и прочие моноколеса
бо даже в нашей деревне эти долбодятлы задрали выскакивать как черти из преисподней на дорогу
13.07.2021 11:57 Відповісти
А гужевая повозка это что?
13.07.2021 13:58 Відповісти
транспортное средство. или мне надо было уточнить что "мускульная сила" человека?
13.07.2021 15:09 Відповісти
Вот вам из правил ПДД Украины п.1.10:
-Транспортное средство - устройство, предназначенное для перевозки людей и (или) груза, а также установленного на нем специального оборудования или механизмов.
13.07.2021 15:21 Відповісти
и что?
13.07.2021 15:52 Відповісти
То что хоть самокат, хоть велосипед, хоть электросамокат или ещё будь что, что движется по дороге и предназначено для перевозки людей или грузов это согласно ПДД - транспортное средство. И тип двигателя здесь вообще ни при чём.
показати весь коментар
13.07.2021 16:05 Відповісти
три вопроса
1. каким разделом ПДД регламентируется движение велосипедистов?
2. каким разделом ПДД регламентируется движение мотоциклистов и мопедистов?
3. во что превращается велосипед если на него установить двигатель (не важно какой)?

после ответа продолжим ликбез
13.07.2021 18:11 Відповісти
Поправила ПДД касаются всех участников движения, не зависимо от того на чем они передвигаются, даже пешеходов. Для отдельных видов средств передвижения есть отдельные пункты в общих правилах, но они не вынесены отдельно, а раскиданы по различным разделам. Для велосипеда, в частности, много написано в 6 разделе ПДД.
показати весь коментар
13.07.2021 18:55 Відповісти
в 6 разделе написано ВСЕ что касается велосипедистов. вообще все.
вот разделы которые относятся к разным типам транспортных средств

https://vodiy.ua/ru/pdr/1/ Общие положения
https://vodiy.ua/ru/pdr/2/ Обязанности и права водителей механических транспортных средств
https://vodiy.ua/ru/pdr/3/ Движение транспортных средств со специальными сигналами
https://vodiy.ua/ru/pdr/4/ Обязанности и права пешеходов
https://vodiy.ua/ru/pdr/5/ Обязанности и права пассажиров
https://vodiy.ua/ru/pdr/6/ Требования к велосипедистам
https://vodiy.ua/ru/pdr/7/ Требования к лицам, управляющим гужевым транспортом и погонщикам животных

так вот. как только на велосипед поставили мотор то он из раздела 6 переезжает в раздел 2
со всеми правами и обязанностями
13.07.2021 19:01 Відповісти
Да ну, прям таки все в 6 пункте? А как же, например п.11.14? Кроме того, любой участник движения обязан знать все правила ПДД. Как, например, пересекать перекрёстки, если это не сказано в п.6?
13.07.2021 19:48 Відповісти
ну и в догонку

ПДД Украина раздел 1

https://vodiy.ua/ru/pdr/1/#900 велосипед транспортное средство, кроме кресел колёсных, приводимое в движение мускульной силой человека, находящегося на нем;

https://vodiy.ua/ru/pdr/1/#3100 механическое транспортное средство - транспортное средство, приводимое в движение с помощью двигателя. Этот термин распространяется на тракторы, самоходные машины и механизмы, а также троллейбусы и транспортные средства с электродвигателем мощностью свыше 3 кВт;
13.07.2021 18:13 Відповісти
не совсем так
велосипед и самокат отдельно потому что "в качестве движителя используется мускульная сила ног или рук". поэтому веломобиль не транспорт.
Ваши слова?
Так к чему вы мне теперь приводите из ПДД что велосипед это транспортное средство? Разве я вам не это же и пытался все это время объяснить?
13.07.2021 19:00 Відповісти
блин. ты решил до формулировок доцепиться. ну ок

есть четкое разделение на механическое транспортное средство и просто транспортное средство. права и обязанности водителей этих видов отличаются очень сильно.

так понятнее?
13.07.2021 19:02 Відповісти
разница в приводе. мускульный или с применением двигателей
а от этого разница в ответственности правах и обязанностях
13.07.2021 19:04 Відповісти
А электро - это не самокат. Очень похожее на самокат механическое транспортное средство.
И даже лектроласипет не ласипет.
И да, палитесь, пан коцабе - в педеде Украины нет понятия самокат вообще, в отличии от на роисе
13.07.2021 12:07 Відповісти
Вирок набрав законної сили 20.05.2021, оскільки не був оскаржений.
https://reyestr.court.gov.ua/Review/96352078#
13.07.2021 12:23 Відповісти
Ехал и отправлял СМС-ки .... А иногда надо и под колёса смотреть...
13.07.2021 11:49 Відповісти
А що за збитки на 100тис. Він йому 3 iPhone 12 розбив, чи пішохід родич чи просто пообіцяв частку судді? Я в курсі що на тротуарах пішоходи мають перевагу над самокатчиками, велосепедистами і т.д.
13.07.2021 11:52 Відповісти
"Тілесні ушкодження середньої тяжкості" : мінімум -перелом кістки Лікування не менше 21 дня!
13.07.2021 11:56 Відповісти
прокурора або судью мабуть перейихав
13.07.2021 12:00 Відповісти
С чего вдруг на тротуаре пешеходы имеют приоритет над велосипедистами? По правилам
ПДД на тротуаре вообще никого, кроме самих пешеходов, и иногда частично припаркованных автомобилей не может быть.
13.07.2021 14:02 Відповісти
там был серьезный перелом, то ли шейки бедра, то ли таза.
Гуглится
13.07.2021 14:25 Відповісти
Наконец, пора несколько ************* тоже штрафонуть.
Достали до глубины души.
Страшно с ребенком на тротуар выходить.
13.07.2021 11:54 Відповісти
13.07.2021 11:54 Відповісти
не понимают. статья для плебса не искушенного в юриспруденции. суть в обьеме наказания а не в выгодополучателе
13.07.2021 11:58 Відповісти
Ясно! Як в старому анекдоті про три скелети Олександра Македонського - "Ето лекція для калхозников!"
13.07.2021 12:00 Відповісти
Так банять нас ті хто ці матюччя знає, але не знає законів...
13.07.2021 12:20 Відповісти
фигассе расценки.... пешеход-суддя печерського суду????
13.07.2021 11:59 Відповісти
А вы почитайте приговор, Он в открытом доступе в реестре. Там всё до копейки расписано.
13.07.2021 20:53 Відповісти
электросамокат как и хороший копняк ето тоже people mover...
13.07.2021 12:00 Відповісти
"водителя самоката " ???

є велосипедист а не "водитель велосипеда",
чекаємо "водителя кобылы"
13.07.2021 12:01 Відповісти
У самоката не водитель, а пилот. Истребитель.
Самокат вообще может катиться сам.
13.07.2021 12:19 Відповісти
А кто, млять, будет штрафовать насквозь позитивных мальчиков и девочек с рюкзачками и в наушничках, которые, ДАЖЕ НЕ ОГЛЯДЫВАЯСЬ, вопреки здравому смыслу и инстинкту самосохранения, поворачивают на самокатиках из правого ряда налево и потом с праведным гневом в красивых глазках вещают, что они "имеют право" и все такое? Кто заставит это племя непуганных идиотов выучить ПДД и соблюдать их? Передо мной метрах в семи-восьми одна такая упала, сковырнувшись на трещине в асфальте, оно на ходу еще и трек в телефоне меняло, музыка ей, млять, не подходила! Я еле успел оттормозиться, чуть не придушил потом сучку.
13.07.2021 12:14 Відповісти
как кто, теже кто должен штрафовать собачников гуляющих по паркам и школам со своими сырунами... итд итп по списку. Т.е. - НИКТО.
13.07.2021 13:13 Відповісти
Рассматривая дело, суд признал электросамокат транспортным средством, как устройство, предназначенное для перевозки людей и (или) груза, а также установленного на нем специального оборудования или механизмов.
А согласно п. 11.13 Правил дорожного движения, движение транспортных средств по тротуарам и пешеходным дорожкам - запрещается

ххх
Чушь какя-то. А велосипед чего не признают транспортным средством и велодорожки для велосипедистов делают?
13.07.2021 12:41 Відповісти
Там і стаття 291 притягнута за вуха.
Увесь вирок побудований на схемі по статті 286, включно із тілесними середньої тяжкості.
Якби було оскарження, то накрився б вирок мідним тазом.
13.07.2021 12:57 Відповісти
Я так думаю що оскарження буде. 127 тисяч гривень штрафу - це щось неймовірне
13.07.2021 13:32 Відповісти
не штраф, а материальный ущерб.
У пострадавшей сложный перелом. Что тут неймовірного
13.07.2021 14:33 Відповісти
Претензии к Бутусову
13.07.2021 16:24 Відповісти
закритий
перелом шийки правої стегнової кістки зі зміщенням з подальшим
ендопротезуванням правового кулькового суглобу (за даними представленої
медичної документації) у гр. ОСОБА_2 кваліфікується як тілесне
ушкодження середньої тяжкості, що не є небезпечним для життя, але
спричинило тривалий розлад здоров`я строком понад 21 день.
13.07.2021 14:34 Відповісти
Строк для подачі апеляції пропущений.
13.07.2021 14:52 Відповісти
Почему же. Признают.
См. ПДД общие положения
Велосипед - транспортное средство, кроме колесных кресел, приводимое в движение мускульной силой человека, находящегося на нем.
13.07.2021 14:43 Відповісти
Возникает вопрос: какого хрена для транспортного средства велосипед оборудуют велосипедные дорожки, которые зачастую просто разметка на пешеходном тротуаре: половина велосипедистам, половина пешеходам.
Почему самокатчики должны ехать в потоке машин по дороге, а велосипедисты по тротуарам, ИЗНАЧАЛЬНО предназначенным для пешеходов?
Адвокат и суд высшей инстанции это решение суда разобьют в пух и прах
13.07.2021 16:32 Відповісти
А вот это хороший вопрос. Правда, в условиях нашей реальности, тех и других желательно выгонять на тротуар. С одной стороны, лишь небольшой процент этих ездунов знает ПДД на том уровне, чтобы ехать по проезжей части и не создавать помех другим. С другой - они в сравнении с автомобилями любой весовой категории - практически безусловные кандидаты на рейс в страну вечной охоты. И, добавим третью сторону - водители автомобилей тоже нихрена зачастую не считают нужным рассматривать велосипедистов или самокатчиков как полноценных участников дорожного движения. Так что пока и те, и другие не поймут, что они равноправные (а наличие определенных прав подразумевает и бремя обязанностей) участники - дела не будет.
14.07.2021 08:10 Відповісти
Цікаво і сдосить спірно, що суд, визнавши самокат транспортним засобом, застосував не статтю 286-ту, а 291-у, на яку не поширюється поняття "транспортний засіб" із примітки до ст. 286.
13.07.2021 12:41 Відповісти
когда уже НАЧНУТ работать и штрафовать всяких дятлов на самокатах которые катаются по тротуарам на скоростях 25-40км, которые на дороге объезжают ямы подрезая авто даже не оборачиваясь, скутеристов на тротуарах, собачников гуляющих в школах\парках и срущих прямо под табличкой по запрету выгула собак или тех кто гуляет без поводка\намордника? (список этот бесконечный) Денег вам не хватает в бюджете? Так может начать РАБОТАТЬ по назначению, а не тупо стричь с воздуха людей роняя экономику и загоняя бизнесы в тень!?
ЗИМБАБВЕ долбаное
13.07.2021 13:04 Відповісти
Так, електросамокат і все, зауважте, все, що може перевозити і оборудование якимось механізмом, якимось мотором, хоч і парус, то все є транспортний засіб(механічний тз, то трохи друге). З цього пункту пдд виходить, що не менше 70% українців порушник, бо даже маленький велосипед підпадає під дію терміна пдд про транспортний засіб бо має механічний пристрій. І для тих, хто кричить:"нарешті". Завтра ваша 5-ти річна дитина в дворі буде кататися на волосипеді дитячому, або на дитячому електромобіль і когось із дітей мажора зіб'є, то вы теж підпадає до такого вироку. Пунк пдд 11.13 на який схилявся вирок, дуже розмазаний, по всьому сенсу цього пункта видно, що він застосовується до Механічних ТЗ.
13.07.2021 13:20 Відповісти
Ну так читайте ПДД. Ваш пятилетний ребенок не должен кататься во дворе, а только на детской площадке или тротуаре под наблюдением взрослого.
13.07.2021 14:08 Відповісти
І на дитячому майданчику теж не можна кататися, по пункту пдд в положеннях терміни про транспортний засіб, читайте уважно. Так, звучит несуразно, але такі правила.
13.07.2021 14:27 Відповісти
Верно. Сколько было случаев когда дети на велосипедах серьезно травмировали других детей.
Это все мило и невинно до серьезных происшествий. эм цэ квадрат превращает любое подвижное средство в потенциально опасный предмет
13.07.2021 14:38 Відповісти
Энштейн, может не эмце квадрат, а эмвэ квадрат?
13.07.2021 16:41 Відповісти
дудкин, ты бы хоть погуглил прежде чем писать.
v - это только в начальной школе скорость
17.08.2021 13:04 Відповісти
Согласно определению термина "Транспортное средство - устройство, предназначенное для перевозки людей и (или) груза, а также установленного на нем специального оборудования или механизмов" сюда попадают: скейтборд (везет человека), ролики (везут человека) и даже сумка на колесах или тачка-кравчучка (везет груз же). А сесли ты на роликах тащищи кравчучку - будь добр получи категорию Е, т.к. уже с прицепом.
Ну а вообще там штрафа нет - заставили просто выплатить пострадавшей расходы.
13.07.2021 14:50 Відповісти
правильно.
13.07.2021 18:12 Відповісти
 
 