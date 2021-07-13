Зеленський про переговори з Меркель: У нас різні погляди щодо "Північного потоку-2", ми навели багато аргументів для Німеччини
На транзиті газу в Європу Україна щорічно заробляє 2 млрд доларів. У разі запуску "Північного потоку-2" країна може втратити цю статтю доходу.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами після виступу на форумі "Україна 30. Гуманітарна політика", інформує Цензор.НЕТ.
"У нас різні погляди щодо "Північного потоку-2 ", але тим не менш, я вважаю, що ми навели багато аргументів для Німеччини. Буде зустріч канцлера ФРН Ангели Меркель і президента США Джо Байдена і там буде обговорюватися, що несе "Північний потік -2", що він принесе Україні, як гарантувати енергетичну безпеку громадян України, і щоб ми не втрачали (нічого. - Ред.) після його запуску", - зазначив Зеленський.
Говорячи про позицію Німеччини щодо "Північного потоку-2", Зеленський зазначив: "для них це економічний проєкт, але вони згодні що зараз це не суто економічний проєкт .... Для нас це 2 млрд доларів за транзит на рік. Великі гроші".
Він тупо мовчав. І не виконував своїх обов'язків по захисту державних інтересів у зовнішній політиці. Отримав копня від Байдена - заворушкався. Але запізно. Бо стрічки на відкриття труби вже приготували.
Упорная защита «СП2» станет пятном на репутации канцлера и ФРГ, поскольку ее позиция отталкивает США и ЕС и демонстрирует лицемерие Германии. Меркель может испортить отношения с США из-за поддержки России - Bloomberg https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2021-07-12/nord-stream-2-is-a-stain-on-merkel-s-legacy?srnd=premium-europe
Не обирайте дурнів, думайте, працюйте, женіть єрмака!
Треба буде встановити, що це за "СМИ", Зрозуміло, що олігархічні. Рінахове "уркаїна-24" - одне з них, транслює
- мы хотим спрятаться за нашу ГТС и альтернатива в виде СП-2 нам мешает это сделать;
- немцы хотят иметь альтернативу в виде СП-2 когда русаки развалят нашу ГТС;
мотивы у нас не совместимые.
Россия не будет ничего выполнять.
Значит вы, Валерий Проценко, как Бурбоны, "ничего не поняли и ничему не научились"!
Они готовы отказаться?
Согласно жанру политтехнологий, чтобы прикрыть позорище в Германии, Зеленскому надо создать шумный информационный повод для отвлечения внимания холопов внутри страны. Так что ждите веселое заседание СНБО. Дарю бесплатно идею зелёным клоунам: ввести санкции против Меркель и Макрона!
Ну, теперь, после позорища на встрече с Меркель, Зеленский должен вернуться в Украину и корчить грозного хозяина в стране. Тут себе можно это позволить. Мы же покорный рабский народ. Все проглотим...
Як Йола
