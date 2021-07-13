Зеленський про переговори з Меркель: У нас різні погляди щодо "Північного потоку-2", ми навели багато аргументів для Німеччини

На транзиті газу в Європу Україна щорічно заробляє 2 млрд доларів. У разі запуску "Північного потоку-2" країна може втратити цю статтю доходу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами після виступу на форумі "Україна 30. Гуманітарна політика", інформує Цензор.НЕТ.

"У нас різні погляди щодо "Північного потоку-2 ", але тим не менш, я вважаю, що ми навели багато аргументів для Німеччини. Буде зустріч канцлера ФРН Ангели Меркель і президента США Джо Байдена і там буде обговорюватися, що несе "Північний потік -2", що він принесе Україні, як гарантувати енергетичну безпеку громадян України, і щоб ми не втрачали (нічого. - Ред.) після його запуску", - зазначив Зеленський.

Говорячи про позицію Німеччини щодо "Північного потоку-2", Зеленський зазначив: "для них це економічний проєкт, але вони згодні що зараз це не суто економічний проєкт .... Для нас це 2 млрд доларів за транзит на рік. Великі гроші".

