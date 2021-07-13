УКР
Зеленський про переговори з Меркель: У нас різні погляди щодо "Північного потоку-2", ми навели багато аргументів для Німеччини

Зеленський про переговори з Меркель: У нас різні погляди щодо

На транзиті газу в Європу Україна щорічно заробляє 2 млрд доларів. У разі запуску "Північного потоку-2" країна може втратити цю статтю доходу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами після виступу на форумі "Україна 30. Гуманітарна політика", інформує Цензор.НЕТ.

"У нас різні погляди щодо "Північного потоку-2 ", але тим не менш, я вважаю, що ми навели багато аргументів для Німеччини. Буде зустріч канцлера ФРН Ангели Меркель і президента США Джо Байдена і там буде обговорюватися, що несе "Північний потік -2", що він принесе Україні, як гарантувати енергетичну безпеку громадян України, і щоб ми не втрачали (нічого. - Ред.) після його запуску", - зазначив Зеленський.

Говорячи про позицію Німеччини щодо "Північного потоку-2", Зеленський зазначив: "для них це економічний проєкт, але вони згодні що зараз це не суто економічний проєкт .... Для нас це 2 млрд доларів за транзит на рік. Великі гроші".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель: Україна має залишитися транзитером газу навіть після запуску "Північного потоку-2"

Байден Джо (2898) Зеленський Володимир (25234) Меркель Ангела (1140) Північний потік (2478)
Два роки в Зеленського взагалі не було жодного сформованого погляду і позиції щодо ПП2.
Він тупо мовчав. І не виконував своїх обов'язків по захисту державних інтересів у зовнішній політиці. Отримав копня від Байдена - заворушкався. Але запізно. Бо стрічки на відкриття труби вже приготували.
13.07.2021 11:45 Відповісти
2 роки колупався в носі, а тепер почав гундосити.
13.07.2021 11:44 Відповісти
клала фрау на его аргументы. а министр клала и на него самого.
13.07.2021 11:45 Відповісти
2 роки колупався в носі, а тепер почав гундосити.
13.07.2021 11:44 Відповісти
А Порох до цього 3 роки у чому колупався?
13.07.2021 14:30 Відповісти
Порох вас захищав - можливо, і не варто було.
14.07.2021 15:22 Відповісти
11 лет строится СП и начали еще при Юще., а держатся за трубу не за три лярда, наши заробитчани гораздо больше привозят, а за то , как они украинский газ в ту трубу для Европы по европейским ценам, впихивать будут. Свой карман им не жмёт.
13.07.2021 17:16 Відповісти
Два роки в Зеленського взагалі не було жодного сформованого погляду і позиції щодо ПП2.
Він тупо мовчав. І не виконував своїх обов'язків по захисту державних інтересів у зовнішній політиці. Отримав копня від Байдена - заворушкався. Але запізно. Бо стрічки на відкриття труби вже приготували.
13.07.2021 11:45 Відповісти
https://twitter.com/buch10_04

10 апреля @buch10_04 4 ч

Упорная защита «СП2» станет пятном на репутации канцлера и ФРГ, поскольку ее позиция отталкивает США и ЕС и демонстрирует лицемерие Германии. Меркель может испортить отношения с США из-за поддержки России - Bloomberg https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2021-07-12/nord-stream-2-is-a-stain-on-merkel-s-legacy?srnd=premium-europe
13.07.2021 15:37 Відповісти
Брешете, фрау Меркель підтримувала Україну з 2014-го! Але ви обрали нікчему і боягуза, який із 74% хочуть, щоб за них воювало НАТО, Німеччина, а він буде далі роз'їджати та штофхати Україну під московію.
Не обирайте дурнів, думайте, працюйте, женіть єрмака!
16.07.2021 18:02 Відповісти
клала фрау на его аргументы. а министр клала и на него самого.
13.07.2021 11:45 Відповісти
найвеличніший віслюк усіх часів та мудрих нарідів..
13.07.2021 11:47 Відповісти
в обчем мытолкалипаравоз........... паравоз пабедил но.... мы толкали.........
13.07.2021 11:48 Відповісти
зате позиція Кнурмана завжди збінається з позицією подружки Ху йла...
13.07.2021 11:49 Відповісти
Во всем он невиноват. Все плохие а он в белом пошиве!!
13.07.2021 11:50 Відповісти
"президент Владимир Зеленский заявил в ходе общения со СМИ на форуме "Украина 30""

Треба буде встановити, що це за "СМИ", Зрозуміло, що олігархічні. Рінахове "уркаїна-24" - одне з них, транслює
13.07.2021 11:51 Відповісти
это и барану понятно:

- мы хотим спрятаться за нашу ГТС и альтернатива в виде СП-2 нам мешает это сделать;
- немцы хотят иметь альтернативу в виде СП-2 когда русаки развалят нашу ГТС;

мотивы у нас не совместимые.
13.07.2021 11:57 Відповісти
На транзите газа в Европу Украина ежегодно зарабатывает 2 млрд долларов. В случае запуска "Северного потока-2" страна может потерять эту статью дохода. -Вот он, Клондайк, Эльдорадо. Михеил Саакашвили: на коррупционных схемах в Украине воруют 37 млрд долларов в год/ Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в краже миллиардов долларов из ПриватБанка, которые он потом «отмыл» в США.
13.07.2021 12:06 Відповісти
Мальчик, смешно! Ты - никто, без знаний и опыта - пытаешься что-то "доказывать" профессиональным опытным политикам с международным именем - Меркель и Байдену. Жалко смотреть на тебя, которого обманутый народ избрал на эту должность.
Россия не будет ничего выполнять.
13.07.2021 12:06 Відповісти
Ну он же "мальчик". Зато какое жалкое зрелище - большой, седовласый, опытный - а результат тот же.
13.07.2021 14:33 Відповісти
У Порошенко - результат тот же?? В международной политике??
Значит вы, Валерий Проценко, как Бурбоны, "ничего не поняли и ничему не научились"!
14.07.2021 12:53 Відповісти
А для Германии 2 млрд. большие деньги?
Они готовы отказаться?
13.07.2021 12:12 Відповісти
У них только один автопром в казну приносит 200 лярдов в год.
13.07.2021 17:23 Відповісти
Значит, Меркель послала Зе! нахрен с его беспокойствами и тревогами по Северному потоку 2. Ничего удивительного.
13.07.2021 12:17 Відповісти
А перед этим Пороха по этой же теме. И ниче, теперь советы будет раздавать.
13.07.2021 14:38 Відповісти
А ничего удивительного что страна с 1991 года наступает на одни и те же грабли...???Так она послала и то большинство,которое его выбирало!!!Поэтому и получается:над кем смеетесь?...над собой смеетесь!!!
13.07.2021 15:33 Відповісти
Зеленський про переговори з Меркель: У нас різні погляди щодо "Північного потоку-2", ми навели багато аргументів для Німеччини - Цензор.НЕТ 9110
13.07.2021 12:25 Відповісти
Зеленський про переговори з Меркель: У нас різні погляди щодо "Північного потоку-2", ми навели багато аргументів для Німеччини - Цензор.НЕТ 1100
13.07.2021 12:26 Відповісти
Все сказано...Треба запитати букмекерів-.. пенсія у фрау буде газпромівська чи ні..
13.07.2021 14:50 Відповісти
Брешете, фрау Меркель підтримувала Україну з 2014-го! Але ви обрали нікчему і боягуза, який із 74% хочуть, щоб за них воювало НАТО, Німеччина, а він буде далі роз'їджати та штофхати Україну під московію.
Не обирайте дурнів, думайте, працюйте, женіть єрмака!
16.07.2021 18:00 Відповісти
Это не большие леньги в масштабах страны.Это от силы 0,5% ВВП
13.07.2021 12:31 Відповісти
Дмитрий Корнейчук сейчас с Dmitriy Korneychuk .
3 ч. ·
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5663224537084911?__cft__[0]=AZWnX3qvqmiP67WIDNryNdi6MibPKSDQP291b3VsBZHtMTLYJBBv6iZvsfIATNWYENER7Q06HBZnow7js4ln3-5TALVfAmkMmS2gqzUaAdOsi5IhEqtsUmap8saEixjz__c&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·

Согласно жанру политтехнологий, чтобы прикрыть позорище в Германии, Зеленскому надо создать шумный информационный повод для отвлечения внимания холопов внутри страны. Так что ждите веселое заседание СНБО. Дарю бесплатно идею зелёным клоунам: ввести санкции против Меркель и Макрона!

Дмитрий Корнейчук сейчас с Dmitriy Korneychuk .
5 ч. ·
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5662932637114101?__cft__[0]=AZXMOgtCVye9OHeJKlvC8dmxPrKa-7wpog2vBK9HjDc4IfzA_K9Mo6FOpaK-nMWUqjF1j37RSSw-jRVQ0TLVvJVz1tjqRBp7YnYtpBzRgqiuLjlJYyRN7FIIe8NXSDNHvNo&__tn__=%2CO%2CP-R 5 ч. ·

Ну, теперь, после позорища на встрече с Меркель, Зеленский должен вернуться в Украину и корчить грозного хозяина в стране. Тут себе можно это позволить. Мы же покорный рабский народ. Все проглотим...
Зеленський про переговори з Меркель: У нас різні погляди щодо "Північного потоку-2", ми навели багато аргументів для Німеччини - Цензор.НЕТ 2977
Зеленський про переговори з Меркель: У нас різні погляди щодо "Північного потоку-2", ми навели багато аргументів для Німеччини - Цензор.НЕТ 1770
13.07.2021 13:29 Відповісти
А попереднику тихо молчать и не поднимать эту тему - с него все и началось, что теперь нужно разгребать.
13.07.2021 14:36 Відповісти
Меркель уже в наглядовій раді газпрому.
13.07.2021 15:32 Відповісти
Біда не в тому, що вже вкотре послали на.. Біда в тому що до цього уже сталося звикати.
13.07.2021 16:21 Відповісти
после двух лет ничего не деланья по этой теме, было бы удивительно если бы взгляды совпали. а впрочем *********************.
13.07.2021 16:23 Відповісти
"Остановите музыку остановите музыку
Прошу вас я прошу вас я
С другим танцует девушка моя"-

Як Йола
13.07.2021 16:39 Відповісти
Шо ты, падаль, обещал? Ты кто вообще, скоморох штопаный? Дайте мне эту муху ляпалкой прибить нахрен. Убью, ****, с десяти ударов.
13.07.2021 18:11 Відповісти
Брешете, фрау Меркель підтримувала Україну з 2014-го! Але ви обрали нікчему і боягуза, який із 74% хочуть, щоб за них воювало НАТО, Німеччина, а він буде далі роз'їджати та штофхати Україну під московію.
Не обирайте дурнів, думайте, працюйте, женіть єрмака!
16.07.2021 18:01 Відповісти
 
 