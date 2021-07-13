УКР
Підвищення податків не позбавить Україну шлаків, нам потрібні державні екологічні програми, - експерт

Підвищення податків не позбавить Україну шлаків, нам потрібні державні екологічні програми, - експерт

Підвищення податків не стимулюватиме розвиток циркулярної економіки, українська влада має запроваджувати цільові програми підтримки екологічних заходів.

Про це заявив директор GMK Center Станіслав Зінченко, коментуючи норму законопроєкту №5600, якою податок за складування гірничорудних відвалів зростає відразу втричі.

"Зростання податків нічого не стимулює. Потрібні нормальні методи - це кредитні інструменти, субсидії, стандартизація. І найголовніший метод – це зелені закупівлі від держави, в тому числі, з точки зору тих же відходів для використання в дорожньому будівництві", - розповів Зінченко.

Він також наголосив: підвищення податків, зміна правил гри, що постійно здійснює українська влада, відлякує інвесторів, які не хочуть вкладати кошти в країну з нестабільним законодавством.

"Коли ви все піднімаєте (податки, - ред.), то інвестори йдуть звідси. І все. Вони не будуть виконувати ці плани. І ще раз – розвиток циркулярної економіки завжди – в Європі, в США – це державні програми ресайклінгу з точки зору вирівнювання конкурентоспроможності для підвищення екологічності. Не можна просто адміністративним рішенням розбудувати циркулярну економіку", - підсумував Зінченко.

У свою чергу координатор Комітету екології та сталого розвитку Європейської Бізнес Асоціації Ольга Бойко підкреслила: екомодернізація в країнах ЄС проводилась за потужної підтримки держав, які надали підприємствам понад 450 млрд євро, а в Україні її хочуть провести виключно за рахунок бізнесу. Водночас президент Союзу хіміків Олексій Голубов заявив, що ухвалення закону про зниження промислових викидів (4167) в запропонованому урядом вигляді вб'є промисловість, оскільки підприємства не мають мільярдів на екомодернізацію, їм потрібна підтримка держави.

Нагадаємо, 21 травня Верховна Рада вдруге провалила законопроєкт про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності (№4167), його відправили на доопрацювання.

Это точно, повышение налогов избавит нас от шлаков и другой кишечной гадости!
Можно будет туалеты использовать как кладовки, выгода какая! =)
показати весь коментар
13.07.2021 12:15 Відповісти
в первую очередь нужно очиститься от зелёного шлака
показати весь коментар
13.07.2021 12:24 Відповісти
лошенко такий лошенко)
показати весь коментар
13.07.2021 14:29 Відповісти
ахметівські "експерти" натякають, що прибуток від продажу українських надр має йти виключно у кишеню рудій потворі, а екологічні програми на його підприємствах має фінансувати держава.
ніяк не нажереться паскуда.
показати весь коментар
13.07.2021 14:28 Відповісти
 
 