УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9626 відвідувачів онлайн
Новини
2 531 26

"Якщо ми хочемо розвивати україномовний контент, то маємо вкладати в це гроші", - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає мовне квотування революційним.

Про це президент заявив під час спілкування зі ЗМІ на форумі "Україна 30. Гуманітарна політика", передає Цензор.НЕТ.

"Якщо ми хочемо розвивати україномовний контент - ми маємо вкладати в це гроші. Тому що дуже складно конкурувати, якщо ринок російськомовного контенту більший. Люди, які знімають той чи інший контент російською мовою можуть витратити більше грошей. І конкурувати україномовному контенту складніше. Тому потрібно не щось забороняти, а потрібно просто україномовний контент, давайте зробимо програму на 5 років. Не будемо брати податки з усіх компаній, які виготовляють контент українською мовою", - зазначив президент.

Крім того, Зеленський назвав мовне квотування революційним.

Читайте також: Закон про мову знову під загрозою. Завдання №1 - не дати протягнути поправки до нього, - Железняк

Автор: 

Зеленський Володимир (25234) квоти (253) українська мова (847)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
а ты воруй поменьше со своим кодлом,гадюка ЗЕлёная...
показати весь коментар
13.07.2021 11:59 Відповісти
+12
Кто же вам теперь поверит.
показати весь коментар
13.07.2021 11:58 Відповісти
+11
ну да, типа "а где же мы теперь со своим кварталом столоваться то будем?"
показати весь коментар
13.07.2021 11:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кто же вам теперь поверит.
показати весь коментар
13.07.2021 11:58 Відповісти
Дати більше грощей і не обдирати податками - то різні речі
показати весь коментар
13.07.2021 11:58 Відповісти
ну да, типа "а где же мы теперь со своим кварталом столоваться то будем?"
показати весь коментар
13.07.2021 11:59 Відповісти
Тут будут:
"Не будем брать налоги со всех компаний, которые изготовляют контент на украинском языке"

Неужели вы думаете, что им сложно на украинский перейти?
показати весь коментар
13.07.2021 12:05 Відповісти
их контент уже второй десяток лет заточен на русскоговорящую аудиторию, причем в основном на российскую аудиторию, они именно там, в рашке, свое бабло заколачивают, до сих пор продавая туда свои сериалы и шоу на русском... поэтому им украинский язык не нужен, более того, для них он вреден ибо выпуская контент на украинском они лишаются громадного рынка в стране-оккупанте... Именно по этой причине несколько ватноголовых "совков" из "слуг" намерены сегодня подать поправки к законопроекту о языке, ограничивающие применение и использование украинского языка при производстве фильмов и шоу... Так понятно?
показати весь коментар
13.07.2021 12:32 Відповісти
Потому они и хотят что-то получить за переход на украинский язык - освобождение от налогов - хороший бонус.
показати весь коментар
13.07.2021 12:54 Відповісти
а ты воруй поменьше со своим кодлом,гадюка ЗЕлёная...
показати весь коментар
13.07.2021 11:59 Відповісти
"Если мы хотим развивать украиноязычный контент, то должны вкладывать в это деньги", - Зеленский - Цензор.НЕТ 811
показати весь коментар
13.07.2021 11:59 Відповісти
а ты хочешь, падла? или еще что важнее, шефиру это нужно?
показати весь коментар
13.07.2021 12:00 Відповісти
А за російськомовний контент Х..ло приплачує?
показати весь коментар
13.07.2021 12:01 Відповісти
Конечно приплачивает, причем на это выделяют огромные деньги, конечно не на весь русскоязычный контент, а только на «правильный».
показати весь коментар
13.07.2021 12:09 Відповісти
а нам єта невигодно, панімаєте наш ринок в расії. так что мова 95й квартал не годує
показати весь коментар
13.07.2021 12:01 Відповісти
Ключове слово "якщо".
Судячи з усього, вам, малоросам, українська мова не потрібна
показати весь коментар
13.07.2021 12:04 Відповісти
от шо значит умище!
или ето он случайно догадался?
показати весь коментар
13.07.2021 12:07 Відповісти
просто хочет бабла поднять и на этом
показати весь коментар
13.07.2021 12:44 Відповісти
Украинские автомобили уже освобождали от налогов.
И шо?
показати весь коментар
13.07.2021 12:07 Відповісти
Если мы хотим развивать украиноязычный контент, то должны вкладывать в это деньги.-Таки да. Но денег нет.
показати весь коментар
13.07.2021 12:16 Відповісти
Вы, лохи 73-процентные, несите ваши денежки! А мы подумаем, как нам их распилить!) А вашу мову..., ну далі ви й самі знаєте. Ми вам в кварталі про це вже неодноразово пєтросяніли.
показати весь коментар
13.07.2021 12:17 Відповісти
Хто тобі Косоворотка вже повірить. Не чіпайте брудними руками те, що зробили у минулому скликанні Верховної Ради. Не провокуйте українців. В Україні має бути україномовний контент, хоч який би він не був. Але сам президент до президента і вже як гарант нашої Конституції робив тільки російськомовний контент для сусіда за українські гроші. Ось таке його "українське" нутро, так 73%?
показати весь коментар
13.07.2021 12:20 Відповісти
сейчас по ради дают отличный украинский музыкальный контент, и все благодаря тому, что Порох ввел квоты на украинские песни.. молодые украинские исполнители начали отличную современную музыку.. просто отличную!
показати весь коментар
13.07.2021 12:20 Відповісти
А что ещё кто то смотрит на этот контент по зомбоящику? Ха ха чмечные
показати весь коментар
13.07.2021 12:26 Відповісти
Нужно развивать отрасль дублеров перевода. И больше брать нашим каналам лучших шоу и передач и фильмов и сериалов с США и Великобритании и вообще Запада и делать качественные переводы. А еще нужно делать субтитры английские слов в слово, чтобы люди запоминали английский.
показати весь коментар
13.07.2021 12:47 Відповісти
Не має продовження: щоб не здохнуть треба їсти, щоб не задихнуться треба дихати... !)))
показати весь коментар
13.07.2021 12:57 Відповісти
Мені цікаво, а хто має вкладати гроші в Україні в україномовний контент кацапи, чи угорці? А може китаці, чи японці з німцями? Чи євреї???
показати весь коментар
13.07.2021 13:20 Відповісти
а сваты и слуга народа на украинском сняты? теоретизировать ты можешь много, только вот от политики пороха был виден реальный и сильный эффект по появлению украинской музыки
показати весь коментар
13.07.2021 14:07 Відповісти
 
 