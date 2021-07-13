"Якщо ми хочемо розвивати україномовний контент, то маємо вкладати в це гроші", - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає мовне квотування революційним.
Про це президент заявив під час спілкування зі ЗМІ на форумі "Україна 30. Гуманітарна політика", передає Цензор.НЕТ.
"Якщо ми хочемо розвивати україномовний контент - ми маємо вкладати в це гроші. Тому що дуже складно конкурувати, якщо ринок російськомовного контенту більший. Люди, які знімають той чи інший контент російською мовою можуть витратити більше грошей. І конкурувати україномовному контенту складніше. Тому потрібно не щось забороняти, а потрібно просто україномовний контент, давайте зробимо програму на 5 років. Не будемо брати податки з усіх компаній, які виготовляють контент українською мовою", - зазначив президент.
Крім того, Зеленський назвав мовне квотування революційним.
"Не будем брать налоги со всех компаний, которые изготовляют контент на украинском языке"
Неужели вы думаете, что им сложно на украинский перейти?
Судячи з усього, вам, малоросам, українська мова не потрібна
или ето он случайно догадался?
И шо?