Перш ніж підвищувати тарифи на вантажні перевезення, УЗ повинна показати їхню структуру, - глава представництва "АрселорМіттал Кривий Ріг" у Києві Ткаченко

"Укрзалізниця" повинна не підвищувати вчергове тарифи на вантажні перевезення, а розділитися на два напрями - вантажних і пасажирських перевезень, і показати структуру тарифів.

До того ж, необхідність підвищення тарифів викликана, в першу чергу, дотуванням пасажирського сегменту, кошти на який повинні закладатися в державному бюджеті. Про це заявив глава представництва "АрселорМіттал Кривий Ріг" у Києві Володимир Ткаченко.

"Загальновідомий факт, що пасажирські перевезення дотуються саме перевезеннями вантажними. І неодноразово вже були пропозиції, УЗ цю ідею підтримала, щоб роз’єднати ці два напрямки - щоб ми всі бачили і розуміли, скільки потрібно коштів, щоб підтримувати наших громадян, які використовують УЗ. І в якій кількості закладати ці кошти в державний бюджет", - пояснив він.

Але, на його переконання, необхідно розуміти, куди саме ідуть гроші, які заробляє УЗ на вантажоперевезеннях. Адже чергове підвищення тарифів призведе тільки до того, що компанія втрачатиме клієнтів.

"Всі ми зацікавлені, щоб УЗ працювала добре і була ефективною. Але ми повинні розуміти, що коли починається зростання цін, то клієнти УЗ починають шукати інші можливості – наприклад, скорочувати перевезення, або надавати перевагу автомобільним. Тому зростання тарифів не веде до зростання активності бізнесу", - заявив Ткаченко.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури виступило з пропозицією підвищити тарифи на перевезення вантажів залізничним транспортом. Згідно з проектом, позакласні вантажі пропонують прирівняти до вантажів 1-го класу, а для 1 і 2 класів тарифи просто підвищать - на 30% і 15% відповідно.

Коментуючи це рішення, економіст Борис Кушнірук зазначив, що за всі роки незалежності керівники всіх рівнів розглядали Укрзалізницю виключно як інструмент збагачення, тож невідомо, куди зникають кошти, які заробляє компанія. Щоб інформація про фінансові потоки стала прозорою, необхідно провести реформу компанії, відмовитися від практики крос-субсидування, і лише потім – говорити про підвищення тарифів.

У свою чергу президент Асоціації "Укрведтранс", до якої входять оператори вантажних ж/д перевезень, Наталя Петриченко заявила, що підвищення тарифів на вантажні перевезення призведе до подорожчання товарів, які поставляються по залізниці. А якщо Укрзалізниця не поліпшить якість послуг, її клієнти-вантажовідправники шукатимуть альтернативні види транспорту для перевезення вантажів.