Зеленський щодо статті Путіна про Україну: Можу позаздрити, що президент РФ витратив стільки годин на таку роботу. А для нашої зустрічі у нього часу не вистачає
Президент РФ Володимир Путін витратив дуже багато часу на збір даних для своєї вчорашньої статті про Україну, написаної українською мовою.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами після виступу на форумі "Україна 30. Гуманітарна політика", інформує Цензор.НЕТ.
"Вважаю, якщо президент Росії вже почав писати українською мовою, значить ми все правильно робимо. У цьому напрямку я підтримую це рішення. У мене не було часу прочитати всю цю статтю, але ті частини, які я прочитав, я побачив там глибоку роботу. Дійсно президент РФ витратив багато часу, там багато архівної роботи. Я можу тільки позаздрити, що президент такої великої країни може собі дозволити витратити стільки часу на такий обсяг такої детальної роботи", - зазначив Зеленський.
"Що стосується теперішнього часу, ми постійно говоримо про нашу зустріч, і на зустріч (Путіна і Зеленського. - Ред.) у президента РФ щось не вистачає часу. Я просто не знав, на що він витрачає свій час, тепер я бачу результат. Мені здається, що деякі речі, про які він писав, ми могли б проговорити. Я б надав йому багато матеріалу, яким також можна скористатися для написання наступних статей", - додав глава держави.
Він також підкреслив, що раз стаття Путіна була написала українською мовою, Україна має якимось чином відповісти на неї.
"Я подумаю", - резюмував він.
Прочитал эту *********** и не заметил какой-то особой архивной работы. Хотя для Зе может это и недоступная вершина Он больше по музыке.
Даже трутень Ющенко, - образец трудолюбия, по сравнению с зе-банатом!
Так что для государства было бы лучше, если бы оно просто курило айкосы и таскалось по всяким местам отдыха, а не позорило Украину всякими своими безумными видиками.
Пускай теперь Зеля напишет чтатью в ответ на Путинскую!
Александр Палий пишет, первая ложь - пуйло утверждает, что в Киеве и Чернигове во времена Киевского государства жили какие-то другие племена, кроме славянских, намек на угро-финнов, которые заселяли в то время весь европейский центр нынешней эрэфии.
Ясно, что это полная и бессмысленная ложь. Финно-угры - это история рассеи, но не Украины и даже не Беларуси.
Историк отмечает, ложь № 2. пуйло вспомнило князя Боброка Волынского, который действительно спас московского князя Дмитрия Донского от разгрома татарами.
Однако забыл сказать, что на самом деле московиты тогда дрались не за освобождение от Ордынского ига, а за хана Тохтамыша.
Ложь №3. пуйло утверждает, что «Вплоть до середины XV века сохранялось единое церковное управление». И забыл сказать, что именно московия неканонически выделила московскую митрополию из Киевской митрополии, и, соответственно, Константинопольского патриархата.
Ложь № 4. пуйло утверждает, что «свои войска на соединение с Мамаем вёл Великий князь Литовский Ягайло - сын тверской княжны», и забывает сказать, что, когда 1382 московский князь бежит от Тохтамыша и тот сжигает москву, защищать ее остается литовский же князь Остей.
Ложь №5. пуйло пишет, что Богдан Хмельницкий требовал у поляков, чтобы «воевода Киевский был народа русского», однако забыл сказать, как казаки называли в то время предков русских. А называли они их «московскими людьми» или «московитами», чему есть масса письменных подтверждений. Кстати, в посольском приказе на москве в 17 веке были переводчики с украинского языка.