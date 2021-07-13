УКР
Зеленський щодо статті Путіна про Україну: Можу позаздрити, що президент РФ витратив стільки годин на таку роботу. А для нашої зустрічі у нього часу не вистачає

Президент РФ Володимир Путін витратив дуже багато часу на збір даних для своєї вчорашньої статті про Україну, написаної українською мовою.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами після виступу на форумі "Україна 30. Гуманітарна політика", інформує Цензор.НЕТ.

"Вважаю, якщо президент Росії вже почав писати українською мовою, значить ми все правильно робимо. У цьому напрямку я підтримую це рішення. У мене не було часу прочитати всю цю статтю, але ті частини, які я прочитав, я побачив там глибоку роботу. Дійсно президент РФ витратив багато часу, там багато архівної роботи. Я можу тільки позаздрити, що президент такої великої країни може собі дозволити витратити стільки часу на такий обсяг такої детальної роботи", - зазначив Зеленський.

"Що стосується теперішнього часу, ми постійно говоримо про нашу зустріч, і на зустріч (Путіна і Зеленського. - Ред.) у президента РФ щось не вистачає часу. Я просто не знав, на що він витрачає свій час, тепер я бачу результат. Мені здається, що деякі речі, про які він писав, ми могли б проговорити. Я б надав йому багато матеріалу, яким також можна скористатися для написання наступних статей", - додав глава держави.

Читайте також: Маркарова щодо статті Путіна про Україну: Набір радянських і імперсько-російських кліше, які не мають нічого спільного з реальністю

Він також підкреслив, що раз стаття Путіна була написала українською мовою, Україна має якимось чином відповісти на неї.

"Я подумаю", - резюмував він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ткаченко - Путіну: Переписувати історію почали ще царі, коли своїй Московії присвоїли назву "Русь"

Автор: 

Зеленський Володимир (25234) путін володимир (24676)
Топ коментарі
+22
Ты вообще времени на работу не тратишь. Айкосы, видосики, игровые автоматы и отдых от вышеперечисленного
13.07.2021 12:18 Відповісти
+16
у него шиза маниакальная встретится с ****** и взглянуть ему в очело
13.07.2021 12:20 Відповісти
+15
еще 2 года и 9 месяцев(((
13.07.2021 12:19 Відповісти
Ты вообще времени на работу не тратишь. Айкосы, видосики, игровые автоматы и отдых от вышеперечисленного
13.07.2021 12:18 Відповісти
так это и есть "работа" бесноватого вовки-шута: раньше оно в банях та корпоративах плясало в туфлях на каблуках перед фуйлом и ему подобных, вот и сейчас "по старой памяти" - ему не терпится стать на колени и исполнить свою роль шута..
13.07.2021 12:26 Відповісти
Стаття Путіна це реакція на провал імперської політики Путіна, обкакались скрізь, в т.ч. на Кавказі, Середній Азії, наступ талібів- Великий Халіфат, турки і їх Великий Туран, , удавка, зашморг США на шиї РФ..?. А тут є вихід- о лоха развесті, братішка же ж , добродушний, лоховатий і як казав Лукін про неможливість залишати атомну зброю Україні: " Они как дети..." , локшину навішають, общая у нас Історія мол, корні, ми вас любимо, або давай братаємося , або віддавай все , землю, воно ж не твоє...30 річниця незалежності України їм очі коле, земля горить під ногами імперської РФ-Імперії Зла!
13.07.2021 14:42 Відповісти
"Считаю, если президент России уже начал писать на украинском языке, значит мы все правильно делаем. В этом направлении я поддерживаю это решения." - А ось вам і мир в очах Х..ла!
13.07.2021 12:18 Відповісти
еще 2 года и 9 месяцев(((
13.07.2021 12:19 Відповісти
меньше. и намного
13.07.2021 12:22 Відповісти
Нічого особистого, але козєля завершує третій оберт спіралі президентства країни. І мусив би в районі НР 21 уже злетіти з крісла. Багато літерок писати, але кожен може простежити тенденцію - бунт, на піку вибори (нарід голосує як ідіот, точно в протифазі цілям бунту) - повна каденція -знову ідіотський вибір (протифаза незадоволення президентом, що був) з мирною передачею влади - в кінці бунт... І так завершується 3 звой спіралі козєлєю. Порівнявши термін при владі чучми (що завершив 1 коло) в пропорціі до євнуховоча, і переклавши на шмарклю - то виходило йому десь 17 місяців. Щось затримався, видно пандемія пригальмувала тенденцію
13.07.2021 12:52 Відповісти
а можна зробити як у дядечка Сі - довічно, або домовитися з Х..лом про загострення боїв на Донбасі і військовий стан може продовжити цей термін.
13.07.2021 12:24 Відповісти
у него шиза маниакальная встретится с ****** и взглянуть ему в очело
13.07.2021 12:20 Відповісти
Здається мені, там одним поглядом діло не закінчиться...
13.07.2021 12:41 Відповісти
в чем ты еще ***** завидуешь, дурень?
13.07.2021 12:22 Відповісти
Зеленський щодо статті Путіна про Україну: Можу позаздрити, що президент РФ витратив стільки годин на таку роботу. А для нашої зустрічі у нього часу не вистачає - Цензор.НЕТ 1309
13.07.2021 12:27 Відповісти
13.07.2021 12:30 Відповісти
та не завидует (хиба трошки ))) а сильно обижается (аж бульба с носа))) шо на что-то есть время а на него неотразимого забили )))) брошенка короче ))))
13.07.2021 12:28 Відповісти
Действительно президент РФ потратил много времени, там много архивной работы. Я могу только позавидовать, что президент такой большой страны может себе позволить потратить столько времени на такой объем такой детальной работы", - отметил Зеленский.

Прочитал эту *********** и не заметил какой-то особой архивной работы. Хотя для Зе может это и недоступная вершина Он больше по музыке.
13.07.2021 12:22 Відповісти
Які обирали, такого і обрали. Селяві.
13.07.2021 12:27 Відповісти
Люто плюсую
13.07.2021 12:38 Відповісти
українцям - стидно (соромно), хохлам і адиннанаод - па-прикольно (тобто - ні! хочуть ще...)
13.07.2021 12:38 Відповісти
Їм не сором, вони вже про це забули. І судячи з рейтингів, ознак одужання хворого на всю голову наріда - нема і не передбачається.
13.07.2021 12:40 Відповісти
вова у нас вєсь в госудаственних дєлах, акі пчєла, єму некогда думать даже! бєнє дай, бабло разпілі, і єщьо гад парашенка спати не дає
13.07.2021 12:23 Відповісти
що ти, зелений довбодятел ще хочеш від хvйла? Щоб він тебе обіссяв, чи може сходив на твою макітру по великому? Тошнить вже від цього "нам треба зустрітися"
13.07.2021 12:24 Відповісти
Ви думаєте що цього не було? Впевнений, що то ще і не найгірше, що траплялось з тим блазнем при дворах двох ублюдків. Бо шмаркля - то зовсім не Труфальдіно.
13.07.2021 12:37 Відповісти
зе-банько уже половину срока оттрубил, но рабоатать даже не начинал.

Даже трутень Ющенко, - образец трудолюбия, по сравнению с зе-банатом!
13.07.2021 12:25 Відповісти
Да пусть лучше и не начинает работать, он ведь никакого представления о том, что такое управление государством, а тем более что такое оборонная сфера и международная политика не имеет от слова вообще, а из-за своей природной тупости, а также общей неграмотности уже таких представлений, а тем более умений не получит.
Так что для государства было бы лучше, если бы оно просто курило айкосы и таскалось по всяким местам отдыха, а не позорило Украину всякими своими безумными видиками.
13.07.2021 12:55 Відповісти
Где там глубокая работа? Там сплошная ложь и манипуляции. Блеать,ну что за придурок.😵
13.07.2021 12:25 Відповісти
Це вибір наріду, 3/4 активних дорослих громадян України. Діагноз суспільству. І вирок країні.
13.07.2021 12:33 Відповісти
Даже комментировать этот скулеж противно . Бубас расстраивается , что дупа х.ла как следует на зализана ? Иначе трудно представить , для чего нужна эта встреча .
13.07.2021 12:26 Відповісти
ЗЄ так коментує статтю Х...ла наче сам дав йому ідею викласти її украхнською мовою.
13.07.2021 12:28 Відповісти
Зеля пхнеться в дупу ***** і нас тягне туди. Зебіли, кого ви обрали в президенти?
13.07.2021 12:31 Відповісти
Яке воно ***#yте, на всю голову, і яке сцикливе. Втім, очикувати іншу реакцію придворного шута на епістолярні висрання свого царя, то марні сподівання.
13.07.2021 12:32 Відповісти
Дебил, блд...
13.07.2021 12:35 Відповісти
"На ваш вопрос ми отвєтім в слєдующєй научной работє"
13.07.2021 12:35 Відповісти
нужно быть дебилом, что бы поверить в эту чушь: ЗЕЛЕНСКИЙ ЧТО-ТО ЧИТАЛ, ТЕМ БОЛЕЕ В ЧУШЬ, ЧТО ЗЕЛЕНСКИЙ ЧИТАЛ СТАТЬЮ *****
13.07.2021 12:37 Відповісти
Що воно меле? Від коксу мозок геть висох у нашої шмарклі
13.07.2021 12:38 Відповісти
Бубося приревновал *уйла к написанию реферата для 9-го класса урюпенской школы #1. Она там одна. А бубочке, чтобы очко для целования подставить, времени уже и не хватило. Ниплакай, Буба, щас тебе сам шестьорка *уйла ,д'ерьмак , дозу подаст. И ты опять весело будешь хрыпачить очередную хню!
13.07.2021 12:39 Відповісти
побегай за ним побольше! ты президент Украины или клоун еще?
13.07.2021 12:39 Відповісти
Тут як раз співпало. І передбачити це 3/4 активного населення - то аж ніяк не було можливо. Тепер наступний буде якась ківа, або добкін молодший. Скажете неможливо? Я теж про козєлю так думав...
13.07.2021 12:56 Відповісти
А для нашей встречи у него времени не хватает/ Четыреждыуклонист молчит о чём он собирается говорить с Путиным. Путин сто раз говорил : РФ не может гарантировать прекращение огня на Донбассе, поскольку "не является участником конфликта", - Песков. Единственным правильным шагом для Украины по Донбассу будет прямой диалог с "ЛДНР", - Песков/ Разве что о Порошенко. Порошенко - враг номер один для Зеленского. Порошенко до сих пор - враг № 1 у Путина . Зеленскому есть чем порадовать Путина . Экспертиза голосов Байдена и Порошенко согласована Зеленским в интересах Коломойского.
13.07.2021 12:43 Відповісти
два "глубоких" знатока украинской истории - кремлевский гебист и клоун-членограй
13.07.2021 12:43 Відповісти
Зеленській -то знущання з України.Закрийте вже йому хтось там рота,бо немає сили читати оце.Вже третій рік писюніст мріє стати рачки перед хутіним,але той все ні як йому побачення не назначить,а шмаркля ще публічно плачеться з цього приводу.Може вже пора українцям поставити рачки цього вилупка і зробити те ,що він так чекає від *****?
13.07.2021 13:04 Відповісти
Он не фашист! Он -ПАЦИФИСТ!
13.07.2021 14:13 Відповісти
"Злые языки" утверждают, что Пука не писал никакой статьи, просто опубликовали бред Суркова из фуфлятины о "Русском мире"
13.07.2021 13:05 Відповісти
І дійсно, що тільки Голобородько не робив, щоб дядьо вова-терорист і вбивця звернув на нього увагу: і повією назвав Україну, і Томос термосом і надів косоворотку і на кожній сесії ставить палки в мовний закон, не дав ні одного замовлення оборонпрому і збільшив квоти на російську мову на телебаченні і своїй "квартальній" і "сватовській" продукції, і героїв російсько-української війни закрив.. а він не оцінив, не побачив, хоч бери і плякай.
13.07.2021 13:14 Відповісти
13.07.2021 13:24 Відповісти
Це вже навіть не смішно. Кожен день перебування при владі в Україні оцього криворізького безграмотного тупого наркомана , це на весь світ ганьба і позорище якого не було при жодному попередньому президентові України. Тепер став очевидний факт про те, що Зеленський абсолютно не адекватний . Наркотична залежність Зеленського прогресує, і ми всі маємо терміново думати що з цим робити.
13.07.2021 13:26 Відповісти
Не.... дружище .Каждый день пребывания во власти Зеленского делает Украину -ЛУЧШЕ! Ганьба и Позорище ,очень хорошо действуют на народ ,такому подвергшийся!.Какой прекрасный урок всему украинскому народу ,в очередной раз не сдавшему испытание на способность развиваться ,а не выживать. Путин и Зеленский ,это два Божественных вразумляющих ляща по пыхатой недоученной хохлятской самонадеянности и отчужденности. СлаваУкраине!Сало не для кацапа.
13.07.2021 14:21 Відповісти
Этот позор Украины уже не знает как выпросить у х-ла аудиенцию.
13.07.2021 13:27 Відповісти
Ни хрена они сами не пишут - грамотность не позволяет! Там созданы целые "НИИ" для распространения подобных пасквилей...
13.07.2021 13:28 Відповісти
Все верно.
13.07.2021 14:32 Відповісти
Я не сторонник Зе, но нельзя не признать. что тут он потроллил Путина знатно.
13.07.2021 13:31 Відповісти
Чем ,*** ,он ПОТРОЛИЛ! Путина! Оба в историю,не вошли ,а влипли по помидоры.
13.07.2021 14:35 Відповісти
А чё? Хорошая идея!
Пускай теперь Зеля напишет чтатью в ответ на Путинскую!
13.07.2021 13:39 Відповісти
хахалох, мандель попроси - она тебе напишет такую статью, красивей чем ее жопа ( І )
13.07.2021 14:14 Відповісти
Факт в том,что евреи Израиля не щадят своего противника. И дай им волю,они бы ни одного араба или любого другого противника ,в живых не оставили НИ ЗА ЧТО!,как требует и гласит их история(описанная в ТОРЕ) (ну *** буквально ни в чем не отличаются от менее продвинутых версий,но менее Богохранимых народов!) И англосаксонская версия опять же навязанная скиловым еврейством ,просто сквозит багами и дырами! Но нам попался в лабеты власти очень своеобразно ...корыстный еврей ,(не брезгующий ничем ,кроме идеалов внушаемых с детства своей мамой)для которого национальность,гражданство,законность ,идеология незаконны в любой версии .
13.07.2021 14:50 Відповісти
А Зе все ще хоче дивитися в очі рашафюреру. Чи може ж все таки бажає прозвітувати про зроблену роботу наодинці, без свідків. На всякий випадок.
13.07.2021 14:52 Відповісти
историк, политолог Александр Палий на своей странице в Facebook развенчал пять главных тезисов, которые озвучил в своей статье об Украине и рассее узурпатор эрэфии карла пуйло.
Александр Палий пишет, первая ложь - пуйло утверждает, что в Киеве и Чернигове во времена Киевского государства жили какие-то другие племена, кроме славянских, намек на угро-финнов, которые заселяли в то время весь европейский центр нынешней эрэфии.
Ясно, что это полная и бессмысленная ложь. Финно-угры - это история рассеи, но не Украины и даже не Беларуси.

Историк отмечает, ложь № 2. пуйло вспомнило князя Боброка Волынского, который действительно спас московского князя Дмитрия Донского от разгрома татарами.
Однако забыл сказать, что на самом деле московиты тогда дрались не за освобождение от Ордынского ига, а за хана Тохтамыша.
Ложь №3. пуйло утверждает, что «Вплоть до середины XV века сохранялось единое церковное управление». И забыл сказать, что именно московия неканонически выделила московскую митрополию из Киевской митрополии, и, соответственно, Константинопольского патриархата.

Ложь № 4. пуйло утверждает, что «свои войска на соединение с Мамаем вёл Великий князь Литовский Ягайло - сын тверской княжны», и забывает сказать, что, когда 1382 московский князь бежит от Тохтамыша и тот сжигает москву, защищать ее остается литовский же князь Остей.
Ложь №5. пуйло пишет, что Богдан Хмельницкий требовал у поляков, чтобы «воевода Киевский был народа русского», однако забыл сказать, как казаки называли в то время предков русских. А называли они их «московскими людьми» или «московитами», чему есть масса письменных подтверждений. Кстати, в посольском приказе на москве в 17 веке были переводчики с украинского языка.
13.07.2021 19:30 Відповісти
 
 