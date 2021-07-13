У вересні два інститути НАН України представлять розробку української вакцини проти COVID-19, - Ляшко

Учені з двох інститутів Національної академії наук - Інституту біохімії та Інституту біології клітини - у вересні повинні завершити дослідження і представити розробки української вакцини від COVID-19.

Про це в інтерв'ю "Суспільному" заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Перші два інститути Національної академії наук (Інститут біохімії ім. А. В. Палладіна, Інститут біології клітини. - Ред.) отримали фінансування з державного фонду наукових досліджень. Вони у вересні повинні завершити свої наукові дослідження і представити довакційний штам, який може використовуватися у виробництві вакцин. Є окремо комерційна організація, яка також розробляє вакцину. Плюс ми як Міністерство охорони здоров'я домовляємося про трансфер технологій на територію України, які дозволять досить швидко без додаткових клінічних випробувань почати виробництво вакцини в Україні", - розповів міністр.

За словами Ляшка, у вересні повинні заслухати результати наукових досліджень львівського та київського інститутів, які займаються розробкою вакцин і отримали державне фінансування в розмірі близько 10 млн гривень.

