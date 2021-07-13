Українець, який першим у світі почав виробляти окуляри з кави: "Дуже круто, коли є досвід батьків, який можна продовжити"

Українець Максим Гавриленко, який першим у світі став робити оправи для окулярів з кавової макухи, радіє тому, що йому вдалося не тільки продовжити справу батьків, але й створити унікальний продукт.

Все про окуляри Максим знає ще з дитинства, адже його батьки все життя присвятили цій справі - вони працювали на найбільшому в Україні оптико-механічному заводі. Далі була сімейна майстерня з ремонту окулярів і щоденна робота в ній. Так Максим став справжнім професіоналом в цій справі.

"Я цього не розумів, але зараз розумію, що це дуже круто, коли є досвід батьків, який можна продовжити і нести це через покоління", - сказав він.

При цьому Максим зазначив, що батько спочатку не підтримав його ідею, що ще більше прискорило винахідника.

"Батько навпаки говорив:"Ти займаєшся повною фігнею, у тебе нічого не вийде. Кава? Є пластик, робімо окуляри з пластику і не займайся дурницями". І як раз це мене дуже класно стимулювало. Я такий: "Я покажу, типу, я можу"", - сказав він.

Зараз Максим нарешті здобув батьківське визнання і дуже радіє, адже сімейна справа живе, ще й завойовує світ.

