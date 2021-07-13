УКР
Новини
7 544 15

Українець, який першим у світі почав виробляти окуляри з кави: "Дуже круто, коли є досвід батьків, який можна продовжити"

Українець Максим Гавриленко, який першим у світі став робити оправи для окулярів з кавової макухи, радіє тому, що йому вдалося не тільки продовжити справу батьків, але й створити унікальний продукт.

Про це він розповів у рамках проєкту "Робимо українське", який підготувала група "Метінвест" до свого 15-річчя.

Все про окуляри Максим знає ще з дитинства, адже його батьки все життя присвятили цій справі - вони працювали на найбільшому в Україні оптико-механічному заводі. Далі була сімейна майстерня з ремонту окулярів і щоденна робота в ній. Так Максим став справжнім професіоналом в цій справі.

"Я цього не розумів, але зараз розумію, що це дуже круто, коли є досвід батьків, який можна продовжити і нести це через покоління", - сказав він.

При цьому Максим зазначив, що батько спочатку не підтримав його ідею, що ще більше прискорило винахідника.

"Батько навпаки говорив:"Ти займаєшся повною фігнею, у тебе нічого не вийде. Кава? Є пластик, робімо окуляри з пластику і не займайся дурницями". І як раз це мене дуже класно стимулювало. Я такий: "Я покажу, типу, я можу"", - сказав він.

Зараз Максим нарешті здобув батьківське визнання і дуже радіє, адже сімейна справа живе, ще й завойовує світ.

Побачити повну версію випуску про Максима Гавриленка та інших українців, які змінюють уявлення про Україну в світі, можна на сайті проєкту "Робимо українське" компанії "Метінвест".

Автор: 

кава (89) Метінвест (992)
Топ коментарі
+17
це до кацапів, вони на цьому матеріалі спеціалізуються, а цей хлопець молодець
13.07.2021 12:38 Відповісти
+11
ой простите...не совсем по теме...но про очки ))))
просто на глаза попалась прикольная фотожаба )))))))
Украинец, который первым в мире стал производить очки из кофе: "Очень круто, когда есть опыт родителей, который можно продолжить" - Цензор.НЕТ 3831

...
13.07.2021 12:41 Відповісти
+4
мабуть єкологічно
13.07.2021 12:39 Відповісти
можно ещё из навоза...
13.07.2021 12:31 Відповісти
А какой в этом практический смысл?
13.07.2021 12:37 Відповісти
мабуть єкологічно
13.07.2021 12:39 Відповісти
Это что то типа...
Ты лошара купил галстук за 100 баксов..а там за углом он стоит 500...
13.07.2021 12:51 Відповісти
Глупый вопрос. Кофейный жмых можно получить бесплатно. Но самое главное это мировой тренд на экологичность. У этой компании большое будущее. И последний практический плюс в том, что продукт украинский.
13.07.2021 13:45 Відповісти
13.07.2021 16:31 Відповісти
Есть биопластики с гораздо более дешевым исходным сырьем...кукуруза...тростник...
Кофе это что то типа пальцы веером...
13.07.2021 12:50 Відповісти
В Украине пластик из кофе?? На еше из ананасов попробовать пластик делать..может еще дороже получится..
13.07.2021 12:54 Відповісти
Однозначно он сделал мир лучше своим изобретением(нет)
13.07.2021 13:49 Відповісти
А що зробив ти?)
13.07.2021 14:06 Відповісти
Марка Ochis.
13.07.2021 15:09 Відповісти
Это же бизнес. Человек зарабатывает деньги, вносит вклад в экономику, обеспечивает еще кого-то работой. Это в любом случае плюс, если он не грабит, из бюджета не ворует и так далее. У потребителя есть право не покупать, если не нравится товар или цена, и тем самым говорить свое "фе".
13.07.2021 15:11 Відповісти
 
 