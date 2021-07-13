Українець, який першим у світі почав виробляти окуляри з кави: "Дуже круто, коли є досвід батьків, який можна продовжити"
Українець Максим Гавриленко, який першим у світі став робити оправи для окулярів з кавової макухи, радіє тому, що йому вдалося не тільки продовжити справу батьків, але й створити унікальний продукт.
Про це він розповів у рамках проєкту "Робимо українське", який підготувала група "Метінвест" до свого 15-річчя.
Все про окуляри Максим знає ще з дитинства, адже його батьки все життя присвятили цій справі - вони працювали на найбільшому в Україні оптико-механічному заводі. Далі була сімейна майстерня з ремонту окулярів і щоденна робота в ній. Так Максим став справжнім професіоналом в цій справі.
"Я цього не розумів, але зараз розумію, що це дуже круто, коли є досвід батьків, який можна продовжити і нести це через покоління", - сказав він.
При цьому Максим зазначив, що батько спочатку не підтримав його ідею, що ще більше прискорило винахідника.
"Батько навпаки говорив:"Ти займаєшся повною фігнею, у тебе нічого не вийде. Кава? Є пластик, робімо окуляри з пластику і не займайся дурницями". І як раз це мене дуже класно стимулювало. Я такий: "Я покажу, типу, я можу"", - сказав він.
Зараз Максим нарешті здобув батьківське визнання і дуже радіє, адже сімейна справа живе, ще й завойовує світ.
Побачити повну версію випуску про Максима Гавриленка та інших українців, які змінюють уявлення про Україну в світі, можна на сайті проєкту "Робимо українське" компанії "Метінвест".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ты лошара купил галстук за 100 баксов..а там за углом он стоит 500...
просто на глаза попалась прикольная фотожаба )))))))
...
Кофе это что то типа пальцы веером...