Шмигаль про заборону РФ на ввезення з України низки продуктів: Тут про "торговельні війни" не йдеться, це природна переорієнтація ринку

За останні шість років обсяг торгівлі з Росії зменшився практично в шість разів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Фактично за останні шість років обсяг торгівлі з Росії зменшився практично в шість разів, із 37 до 7 млрд щорічний обсяг. Триває поступове зниження товарообігу між Росією та Україною. Водночас товарообіг з Європою зріс до понад 40%, це зростання більше ніж у п'ять разів. Відбувається заміщення ринків, і Україна на сьогодні вчиться виробляти якіснішу продукцію за європейськими стандартами, і це відповідає вектору нашого розвитку", - сказав Шмигаль на спільній прес-конференції з віце-президентом Європейської Комісії Марошем Шефчовичем у Києві у вівторок, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна", який обсяг українського експорту зачепила недавня заборона Росії на ввезення з України низки продукції і якою буде відповідь уряду.

Прем'єр додав, що не йдеться про "торговельні війни", триває природна переорієнтація ринку України на ринок Європи та інших країн.

Як повідомлялося, 28 червня 2021 року уряд Росії розширив список заборонених продуктів, які заборонено ввозити з території України. До нього потрапили морозиво та інші види харчового льоду, мінеральна вода, а також газовані води, з доданням цукру чи інших підсолоджувачів або смако-ароматичних речовин, готові супи та бульйони і заготовки для їх приготування. Крім того, обмежено ввезення ячменю, пальмової олії та її фракцій у тарі масою нетто 20 тонн, готові або консервовані м'ясні продукти, м'ясні субпродукти, готові або консервовані ракоподібні. Неможливими будуть постачання незнежиреної какао-пасти, макаронних виробів, попкорну, продуктів типу мюслі на основі несмажених пластівців із зерна, а також томатного кетчупу та інших томатних соусів, майонезу, продуктів для приготування соусів. Заборона також торкнулася макухи та продуктів, що використовуються на корм худобі, деяких видів лісоматеріалів і пакувальної тари.

Раніше постановою уряду від 29 грудня 2018 року було заборонено постачання з України пшениці та меслину (суміш пшениці та жита) і солодового пива, соняшникової, сафлорової, бавовняної олії та їхніх фракцій. Крім того, до переліку заборонених до ввезення продовольчих товарів потрапили екстракти та соки з м'яса, риби або ракоподібних, молюсків або інших водяних безхребетних; готова або консервована риба; ікра осетрових та її замінники; консервовані овочі, фрукти, горіхи; джеми, фруктове желе, мармелад, фруктове або горіхове пюре, паста; фруктові та овочеві соки.

У списку також опинилися кондитерські вироби з цукру (включаючи білий шоколад) без вмісту какао; шоколад та інші готові харчові продукти із вмістом какао; хліб, борошняні кондитерські вироби, тістечка, печиво та інші хлібобулочні та борошняні кондитерські вироби. Заборонено постачання вин, включаючи кріплені, а також етилового спирту, спиртових настоянок, лікерів та інших спиртних напоїв. Заборона на ввезення з України також торкнулася деяких видів машин і устаткування для сільського господарства та переробної промисловості.

Крім цього, в рамках продовольчого ембарго з 1 січня 2016 року діє заборона на постачання до Росії низки продовольчих товарів із України (включаючи м'ясо, м'ясні продукти, молоко та молочні продукти, рибу та рибну продукцію, овочі та фрукти, сіль).