Шмигаль про заборону РФ на ввезення з України низки продуктів: Тут про "торговельні війни" не йдеться, це природна переорієнтація ринку

Шмигаль про заборону РФ на ввезення з України низки продуктів: Тут про

За останні шість років обсяг торгівлі з Росії зменшився практично в шість разів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Фактично за останні шість років обсяг торгівлі з Росії зменшився практично в шість разів, із 37 до 7 млрд щорічний обсяг. Триває поступове зниження товарообігу між Росією та Україною. Водночас товарообіг з Європою зріс до понад 40%, це зростання більше ніж у п'ять разів. Відбувається заміщення ринків, і Україна на сьогодні вчиться виробляти якіснішу продукцію за європейськими стандартами, і це відповідає вектору нашого розвитку", - сказав Шмигаль на спільній прес-конференції з віце-президентом Європейської Комісії Марошем Шефчовичем у Києві у вівторок, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна", який обсяг українського експорту зачепила недавня заборона Росії на ввезення з України низки продукції і якою буде відповідь уряду.

Прем'єр додав, що не йдеться про "торговельні війни", триває природна переорієнтація ринку України на ринок Європи та інших країн.

Як повідомлялося, 28 червня 2021 року уряд Росії розширив список заборонених продуктів, які заборонено ввозити з території України. До нього потрапили морозиво та інші види харчового льоду, мінеральна вода, а також газовані води, з доданням цукру чи інших підсолоджувачів або смако-ароматичних речовин, готові супи та бульйони і заготовки для їх приготування. Крім того, обмежено ввезення ячменю, пальмової олії та її фракцій у тарі масою нетто 20 тонн, готові або консервовані м'ясні продукти, м'ясні субпродукти, готові або консервовані ракоподібні. Неможливими будуть постачання незнежиреної какао-пасти, макаронних виробів, попкорну, продуктів типу мюслі на основі несмажених пластівців із зерна, а також томатного кетчупу та інших томатних соусів, майонезу, продуктів для приготування соусів. Заборона також торкнулася макухи та продуктів, що використовуються на корм худобі, деяких видів лісоматеріалів і пакувальної тари.

Читайте також: Україна і Грузія збільшать товарообіг між країнами на 25% в поточному році, - Зеленський

Раніше постановою уряду від 29 грудня 2018 року було заборонено постачання з України пшениці та меслину (суміш пшениці та жита) і солодового пива, соняшникової, сафлорової, бавовняної олії та їхніх фракцій. Крім того, до переліку заборонених до ввезення продовольчих товарів потрапили екстракти та соки з м'яса, риби або ракоподібних, молюсків або інших водяних безхребетних; готова або консервована риба; ікра осетрових та її замінники; консервовані овочі, фрукти, горіхи; джеми, фруктове желе, мармелад, фруктове або горіхове пюре, паста; фруктові та овочеві соки.

У списку також опинилися кондитерські вироби з цукру (включаючи білий шоколад) без вмісту какао; шоколад та інші готові харчові продукти із вмістом какао; хліб, борошняні кондитерські вироби, тістечка, печиво та інші хлібобулочні та борошняні кондитерські вироби. Заборонено постачання вин, включаючи кріплені, а також етилового спирту, спиртових настоянок, лікерів та інших спиртних напоїв. Заборона на ввезення з України також торкнулася деяких видів машин і устаткування для сільського господарства та переробної промисловості.

Крім цього, в рамках продовольчого ембарго з 1 січня 2016 року діє заборона на постачання до Росії низки продовольчих товарів із України (включаючи м'ясо, м'ясні продукти, молоко та молочні продукти, рибу та рибну продукцію, овочі та фрукти, сіль).

та правильно ,ахметовский выпердыш, козломордия и война-вещи несовместимые))
13.07.2021 12:32 Відповісти
кто он, этот Шмыгаль? Враг или дурак? Какая переориентация рынка в РФ? Чистая экономическая война, как и история с "Боржоми" и "Пармезаном"
Шмыгаль о запрете РФ на ввоз из Украины ряда товаров: Здесь речь не о "торговых войнах", это естественная переориентация рынка - Цензор.НЕТ 7588
13.07.2021 12:48 Відповісти
Це як та баба, яку з коханцем чоловік застукав:"Еьа ні то, чта ти падумал!"
13.07.2021 13:01 Відповісти
да и бог с ними, убогими
13.07.2021 13:06 Відповісти
За совка ми на маскву за ковбасою їздили, а тепер москалі до нас за їжею.Таке враження що їх там не годують.
13.07.2021 13:30 Відповісти
что еще может сказать Ахметовский выпердыш, ведь если начать отвечать Рашке зуб за зуб - то рано или поздно придется запретить ввоз угля из Рашки, а по факту это уголь с ахметовских шахт в России и на неподконтрольных территориях, который добывают рабы за 3 копейки, а Ахметов тут из него делает электроэнергии и продает на Энергорынке по 3+ грн за кВт
13.07.2021 13:54 Відповісти
вообще не понимаю о какой торговле между страной- агрессором и страной подвергнутой этой агрессии может идти речь? дичь какая то.
13.07.2021 15:01 Відповісти
дитячий садочок, ясельна група.
13.07.2021 15:37 Відповісти
 
 