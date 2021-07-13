УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9975 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 490 4

З 16 липня в київському Центрі вакцинації проти COVID-19 українці віком 60+ зможуть зробити щеплення вакциною Comirnaty / Pfizer, - КМДА

З 16 липня в київському Центрі вакцинації проти COVID-19 українці віком 60+ зможуть зробити щеплення вакциною Comirnaty / Pfizer, - КМДА

За бажання жителі столиці від 60 років і старше з 16 липня зможуть, крім вакцини CoronaVac, щепитися вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech в центрі вакцинації від COVID-19.

Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров'я Валентина Гінзбург, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Вона зазначила, що відповідний запис вже відкрито в системі HELSI.ME, тож можна зареєструватися на щеплення за посиланням і прийти на чітко визначений час. Також директорка Департаменту зауважила, що окрім вакцини виробництва Pfizer, для людей 60+ залишається доступним і CoronaVac виробництва Sinovac.

"Велике прохання до киян: донесіть цю інформацію до своїх старших родичів. У разі необхідності – допоможіть їм записатися, адже не всі люди похилого віку "дружать" з гаджетами. Також непогано буде, якщо ви зареєструєтеся на щеплення і самі: з одного боку, супроводжуватимете на вакцинацію близьку людину, а з іншого – також отримаєте захист від COVID-19. Проте нагадую: у Центрі вакцинації проти COVID-19 молодших за 60 років осіб щеплюють вакциною CoronaVac", – зазначила Валентина Гінзбург.

Нагадаємо, 12 липня, в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що COVID-вакцину Comirnaty від Pfizer-BioNTech тепер використовуватимуть для проведення щеплень у центрах масової вакцинації, де вона буде доступна всім бажаючим з пріоритетом для літніх людей і людей з супутніми захворюваннями.

Також дивіться: Темпи вакцинації від коронавірусу в Києві удвічі перевищують середні по країні, - Ляшко. ІНФОГРАФІКА

Тим часом, координатор вакцинації в Києві Василь Животенюк повідомив, що в столицю не надійшло жодної дози Pfizer для щеплення бажаючих.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) КМДА (2396) Київ (20049) COVID-19 (19767) коронавірус (19923) Pfizer (202)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Почему 60 +,почему молодым шакалам под куполом можно было,а для остальных дискриминация по возрасту.
показати весь коментар
13.07.2021 13:01 Відповісти
Тому що 73% обрали сватів і грьобаний цирк.
показати весь коментар
13.07.2021 14:11 Відповісти
Цирк гребаный лучше,чем кодла воровская,увы выбора не было.
показати весь коментар
13.07.2021 14:22 Відповісти
Тогда не скули
показати весь коментар
13.07.2021 17:40 Відповісти
 
 