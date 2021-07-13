З 16 липня в київському Центрі вакцинації проти COVID-19 українці віком 60+ зможуть зробити щеплення вакциною Comirnaty / Pfizer, - КМДА

За бажання жителі столиці від 60 років і старше з 16 липня зможуть, крім вакцини CoronaVac, щепитися вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech в центрі вакцинації від COVID-19.

Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров'я Валентина Гінзбург, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Вона зазначила, що відповідний запис вже відкрито в системі HELSI.ME, тож можна зареєструватися на щеплення за посиланням і прийти на чітко визначений час. Також директорка Департаменту зауважила, що окрім вакцини виробництва Pfizer, для людей 60+ залишається доступним і CoronaVac виробництва Sinovac.

"Велике прохання до киян: донесіть цю інформацію до своїх старших родичів. У разі необхідності – допоможіть їм записатися, адже не всі люди похилого віку "дружать" з гаджетами. Також непогано буде, якщо ви зареєструєтеся на щеплення і самі: з одного боку, супроводжуватимете на вакцинацію близьку людину, а з іншого – також отримаєте захист від COVID-19. Проте нагадую: у Центрі вакцинації проти COVID-19 молодших за 60 років осіб щеплюють вакциною CoronaVac", – зазначила Валентина Гінзбург.

Нагадаємо, 12 липня, в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що COVID-вакцину Comirnaty від Pfizer-BioNTech тепер використовуватимуть для проведення щеплень у центрах масової вакцинації, де вона буде доступна всім бажаючим з пріоритетом для літніх людей і людей з супутніми захворюваннями.

Також дивіться: Темпи вакцинації від коронавірусу в Києві удвічі перевищують середні по країні, - Ляшко. ІНФОГРАФІКА

Тим часом, координатор вакцинації в Києві Василь Животенюк повідомив, що в столицю не надійшло жодної дози Pfizer для щеплення бажаючих.