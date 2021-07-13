Нардеп Соболєв про підсумки переговорів Зеленського і Меркель: Якщо через 3 місяці запустять "Північний потік-2" - вважаю, що вони провалилися
Результати переговорів України і Німеччини можна буде оцінити за кількома ключовими сигналами.
Про це, як інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам у ВР сказав народний депутат "Батьківщини" Сергій Соболєв.
"Перший сигнал - чи дійсно через три місяці ми побачимо запуск "Північного потоку-2". Якщо він запускається, я вважаю: переговори в Німеччині провалилися", - підкреслив він і додав: "другий сигнал - питання, що залишиться у вигляді транзиту газу через територію України".
Соболєв попросив звернути увагу на те, що зараз відбувається з ціною на газ на світових ринках. "400 (доларів за тисячу кубометрів. - Ред.). Можливо, завтра-післязавтра буде 430. Але яка ціна на транзит? У нас завжди вона була прив'язана до ціни газу. І це завжди рятувало нашу ситуацію ... То яка ціна на транзит? Така ж, як і була, хоча очікують, що ціна на газ буде 450?! ", - зазначив нардеп.
За його словами, в "Батьківщині" розуміють, що Зеленський не Бог і не може змінити ситуацію у світі.
"Але він може залучити зокрема світових лідерів до того, щоб зупинити авантюрні проєкти, які "садять на газову голку" фактично всю Європу, а Україну разом із Польщею та іншими країнами-транзитерами перетворюють на країн-ізгоїв. Нас фактично роблять другорядною країною, хоча ми завжди забезпечували газом Європу. Навіть у найважчі часи, коли Росія відключала газ, ми виконували свої зобов'язання", - сказав політик.
Соболєв вважає, що ще одним ключовим показником, як пройшли переговори в Німеччині, буде подальша ситуація навколо Нормандського формату.
