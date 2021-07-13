УКР
Нардеп Соболєв про підсумки переговорів Зеленського і Меркель: Якщо через 3 місяці запустять "Північний потік-2" - вважаю, що вони провалилися

Нардеп Соболєв про підсумки переговорів Зеленського і Меркель: Якщо через 3 місяці запустять

Результати переговорів України і Німеччини можна буде оцінити за кількома ключовими сигналами.

Про це, як інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам у ВР сказав народний депутат "Батьківщини" Сергій Соболєв.

"Перший сигнал - чи дійсно через три місяці ми побачимо запуск "Північного потоку-2". Якщо він запускається, я вважаю: переговори в Німеччині провалилися", - підкреслив він і додав: "другий сигнал - питання, що залишиться у вигляді транзиту газу через територію України".

Соболєв попросив звернути увагу на те, що зараз відбувається з ціною на газ на світових ринках. "400 (доларів за тисячу кубометрів. - Ред.). Можливо, завтра-післязавтра буде 430. Але яка ціна на транзит? У нас завжди вона була прив'язана до ціни газу. І це завжди рятувало нашу ситуацію ... То яка ціна на транзит? Така ж, як і була, хоча очікують, що ціна на газ буде 450?! ", - зазначив нардеп.

Читайте також: Зеленський про переговори з Меркель: У нас різні погляди щодо "Північного потоку-2", ми навели багато аргументів для Німеччини

За його словами, в "Батьківщині" розуміють, що Зеленський не Бог і не може змінити ситуацію у світі.

"Але він може залучити зокрема світових лідерів до того, щоб зупинити авантюрні проєкти, які "садять на газову голку" фактично всю Європу, а Україну разом із Польщею та іншими країнами-транзитерами перетворюють на країн-ізгоїв. Нас фактично роблять другорядною країною, хоча ми завжди забезпечували газом Європу. Навіть у найважчі часи, коли Росія відключала газ, ми виконували свої зобов'язання", - сказав політик.

Соболєв вважає, що ще одним ключовим показником, як пройшли переговори в Німеччині, буде подальша ситуація навколо Нормандського формату.

Німеччина (7668) Зеленський Володимир (25234) Меркель Ангела (1140) Соболєв Сергій (101) Північний потік (2478)
+11
У кого то есть сомнения что эти переговоры провалились?? Из осла переговорщик ...как из гавна пуля..
13.07.2021 13:11 Відповісти
+7
Они уже провалились. Результат переговоров один - гринпоцу опять втюхивают формулу штангенциркуля. Это шо, успех и перемога?
13.07.2021 13:12 Відповісти
+6
Соболев об итогах переговоров Зеленского и Меркель: Если через 3 месяца запустят "Северный поток-2" - считаю, что они провалились - Цензор.НЕТ 7786
13.07.2021 13:10 Відповісти
13.07.2021 13:10 Відповісти
13.07.2021 13:11 Відповісти
причому, з проносного
13.07.2021 13:14 Відповісти
https://twitter.com/DigitalBorsh Цифровий Борщ @DigitalBorsh

Я вже колись про це писав, але напишу ще раз.
Нова атака на мову - це класика українського парламентаризму.
Коли в умовний закон "Про котиків" у перехідні положення вносять зміни до закону "Про основи ядерної безпеки". Я як перший раз цю схему прочитав - прифигів

Головне, що таке робити регламент дозволяє, експерти юристи потім пропускають і такий закон вступає у силу. Мені, як перфекціоністу фізично боляче від такого. А законодавцям норм.
13.07.2021 13:11 Відповісти
І що цікаво, мову ворога протягують, навіть, не опзж, а презЕдент, та його пліснява шобла. Щоб дати фуйлу привід захопити Україну.

Путин обещает "защищать русских" В Украине всегда
24 июня 2014
13.07.2021 13:17 Відповісти
"Если" ..?
13.07.2021 13:12 Відповісти
Они уже провалились. Результат переговоров один - гринпоцу опять втюхивают формулу штангенциркуля. Это шо, успех и перемога?
13.07.2021 13:12 Відповісти
й так зрозуміло, що перемовини з Німеччиною не мають жодного позитивного результату, бо фрау Ріббентропп перелічила віслюку усі ************ "хотєлкі", включно із сумнозвісною "формулою штангенціркуля"
13.07.2021 13:12 Відповісти
ФРАУ... Тільки фрау? Та вони там у ОПІ пишуть йому тексти з наротивів ************* шоу : провал вагнерівців-то ознака субєктивності України; засудження військового , який врятував Маріупполь - то вирок тому, на кого завели справу рашистів, Осана китайській державній системі та компартіїї Китаю ... ВОВА- ЦЕ СЛУГА КРЕМЛІВСЬКИХ ПРОПОГАНДОНІВ під хріново зігарне скиглення патіротичних текстів та звинувачень Байдена та НАТО. У нього на зустрічі сиділа в Берліні Тіхановська , він навіть не підійшов до неї, а штаб кремлефюрера не розізлити...
13.07.2021 13:25 Відповісти
та цей потік-2 це вже не саме найбільше горе для України, як сам потік перед німцями вова- навіть 73 відсоткам глядачів шустера-мосійчук-Інтеру-Пінчука буде дуже все зрозуміло про цього вову......
13.07.2021 13:13 Відповісти
13.07.2021 13:14 Відповісти
Надеюсь дождусь арабской весны в германии и такая чтоб по жесткачу
13.07.2021 14:38 Відповісти
У кого-то то есть сомнения что эти переговоры провалились?
13.07.2021 13:15 Відповісти
https://twitter.com/krtmn79

https://twitter.com/krtmn79 krtmn79 https://twitter.com/krtmn79 @krtmn79 https://twitter.com/krtmn79/status/1414701648790888453 12 ч

"На тебе, вова, чуть-чуть пфайзера, и еще мы обещаем постараться сохранить ваш транзит газа. А теперь пшел нах*й отсюда проводить выборы на Донбассе, и формулу штайнмайера не забудь в законодательство воткнуть".

https://twitter.com/krtmn79/status/1414701648790888453/photo/1
13.07.2021 13:40 Відповісти
Меркельша уже никто. Только идиот может с ней встречаться на серьёзных щах. Выводы про бубочку очевидны.
13.07.2021 13:15 Відповісти
Они провалились, три месяца ждать не нужно. У Соболева позднее зажигание...
13.07.2021 13:20 Відповісти
Цей потік по любому запустять.Я не знаю,навіщо зараз вже якісь недолугі потуги робити.Все вже вирішино.
13.07.2021 13:21 Відповісти
Все эти заявления - чисто политические спекуляции.
13.07.2021 13:28 Відповісти
Хватит уже носиться с этими потоками,хотят коричневые и краснопузые сотрудничать - имеют право это делать,запретить может только дядя Сэм,Украине нужно развивать собственную экономику,создавать нормальные условия для бизнеса и начать организовывать ядерный щит,иначе альянс.красных и коричневых нас схавает и не подавится.
13.07.2021 13:24 Відповісти
Вы реально считаете это возможно при нынешнем руководстве страной? Вам то хоть самому не смешно
13.07.2021 14:39 Відповісти
Ну какой из наркомана переговорщик? Оно ж там небось 4 часа мычало что-то нечленораздельное
13.07.2021 13:25 Відповісти
Клоун и рояль - понятия совместимые.
Клоун и политика - полный антагонизм.

Печалька, что 73% любителей халявы просто просырают страну. Да только им и халявы не будет - готовьтесь к новым тарифам, новому курсу доллара, новому уровню жизни и полной большой ЗЕленой *опе!
13.07.2021 13:28 Відповісти
Неужели хоть КТО-ТО сомневается, что труба заработает? Надо было ДВА ГОДА ПОДРЯД!!!, подняв задницу, ездить НЕ в Арабские Эмираты, а в Мировые Столицы и УБЕЖДАТЬ, убеждать, убеждать! Но для этого надо иметь мозги... А он два года день и ночь думает, как посадить Порошенко.
13.07.2021 13:43 Відповісти
Если через 3 месяца... (с)

Дайте ему ещё 100 дней (с)
13.07.2021 14:06 Відповісти
Каких блин переговоров?

ЗЕ лицом в Германии поторговал и все.
Кто о чем на таком уровне будет договариваться с марионеткой Коломойского?
13.07.2021 15:14 Відповісти
Германия заняла принципиальную позицию.. бабло прежде всего..
Есть надежда, что следующий канцлер.. будет иметь иную..
13.07.2021 15:36 Відповісти
проекты, которые "сажают на газовую иглу" фактически всю Европу, Источник: https://censor.net/ru/n3276770
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Никто не видит, что Украина уже на транзитной игле?
13.07.2021 16:45 Відповісти
мнение соболева очень важное и актуальное.
а то СП-2 не строили 10 лет.
13.07.2021 17:59 Відповісти
 
 