Путін готовий до діалогу із Зеленським, окрім тем, які обговорювати марно, - Пєсков

Президент Росії Володимир Путін готовий до діалогу з президентом України Володимиром Зеленським, але за винятком тих тем, які марно обговорювати.

Про це заявив прессекретар Путіна - Дмитро Пєсков.

Разом з тим, він уточнив, що в практичному плані зустріч двох глав держав не готується.

"Давайте з вами виходити з того, що президент Путін сказав, що він готовий до зустрічі з президентом Зеленським, і сказав це не один раз. Це було сказано ще до публікації цієї статті", - сказав представник Кремля, коментуючи питання, чи можна сприймати нову статтю російського лідера як привід до того, щоб питання зустрічі двох президентів зрушило з мертвої точки.

Як зазначив Пєсков, президент Росії говорив про те, що готовий до діалогу з українським колегою, "природно, за винятком тих тем, які абсолютно марно обговорювати на двосторонньому рівні".

При цьому Пєсков підкреслив, що для початку потрібно підготувати цю зустріч. "Як мінімум, спочатку повинні якось адміністрації поговорити один з одним, визначити коло питань", - сказав він.

Нагадаємо, напередодні з'явилася стаття Путіна про історичну єдність росіян і українців, яка була опублікована мовами обох країн. Пізніше Зеленський заявив, що міг би обговорити статтю Путіна при особистій зустрічі.