Путін готовий до діалогу із Зеленським, окрім тем, які обговорювати марно, - Пєсков
Президент Росії Володимир Путін готовий до діалогу з президентом України Володимиром Зеленським, але за винятком тих тем, які марно обговорювати.
Про це заявив прессекретар Путіна - Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Разом з тим, він уточнив, що в практичному плані зустріч двох глав держав не готується.
"Давайте з вами виходити з того, що президент Путін сказав, що він готовий до зустрічі з президентом Зеленським, і сказав це не один раз. Це було сказано ще до публікації цієї статті", - сказав представник Кремля, коментуючи питання, чи можна сприймати нову статтю російського лідера як привід до того, щоб питання зустрічі двох президентів зрушило з мертвої точки.
Як зазначив Пєсков, президент Росії говорив про те, що готовий до діалогу з українським колегою, "природно, за винятком тих тем, які абсолютно марно обговорювати на двосторонньому рівні".
При цьому Пєсков підкреслив, що для початку потрібно підготувати цю зустріч. "Як мінімум, спочатку повинні якось адміністрації поговорити один з одним, визначити коло питань", - сказав він.
Нагадаємо, напередодні з'явилася стаття Путіна про історичну єдність росіян і українців, яка була опублікована мовами обох країн. Пізніше Зеленський заявив, що міг би обговорити статтю Путіна при особистій зустрічі.
хозяин будет сидеть, а его шут оманский - исполнит полную программу танцев с балалайкой и в косоворотке.. с весны ж оно готовилось, одЁжку примеряло...
Осінь для бубоса скоріш за все буде гарячою.
Ого, на Кубі, схоже, Майдан!
В Гавані прямо зараз кубинці штурмують головний офіс комуністичнох партії.
В місті безлади.
Це буде пов'язано насамперед з підвищеними платіжками за послуги, що отримають громадяни в листопаді, зростанням цін на продукти, загальнополітичною обстановкою та тим, що сезонні робочи як раз звільняються у цей період.
Как будто не он аннексировал Крым, как будто не его террористы сбили МН17, как будто не ГРУ и ФСБ развязали кровавую баню на Донбассе, с прицелом распространить хаос и разрушения на весь юго-восток Украины.
Для больного деменцией нужно напомнить:
на Донбассе за годы российского гибридного вторжения погибло 13300 человек из них 26% - гражданские потери. 1,3 млн. человек потеряли кров над головой.
Возникла «линия соприкосновения» длинною 427 км - вот та самая «стена», о которой умалчивает «знаток» истории, млять )
Вариантов кот наплакал:
Путин должен быть повешен
Или же посажен на кол.
Кто там вякнет: "Не замешан!",
Кто поверит этим трелям?
Путин должен быть повешен,
В крайнем случае - расстрелян.
Плач по жертвам безутешен,
Не решить проблему мирно,
Путин должен быть повешен,
Слать в Гаагу - слишком жирно.
Тем, кто был настолько грешен,
Ад да будет уготован!
Путин должен быть повешен
Или даже четвертован.
Но покуда мрак кромешен
И глумлив оскал на харе...
Путин должен быть повешен!
Никакой пощады твари!
Придет время, и Сахалин снова будет японским. А вот Приморье - не будет. Государственностью, как в Саха, там и не пахло, поэтому они буду очень проситься к Японии, но на эти территории будет претендовать Китай.
И вообще, после распада России как бы драчка не вышла за разные куски
Боїться недоросток збирання біоматеріалів: на лобі написано його коріння: мокша, ерзя або удмурт.
ЧМО