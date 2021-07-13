УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10144 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
5 510 52

Путін готовий до діалогу із Зеленським, окрім тем, які обговорювати марно, - Пєсков

Путін готовий до діалогу із Зеленським, окрім тем, які обговорювати марно, - Пєсков

Президент Росії Володимир Путін готовий до діалогу з президентом України Володимиром Зеленським, але за винятком тих тем, які марно обговорювати.

Про це заявив прессекретар Путіна - Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Разом з тим, він уточнив, що в практичному плані зустріч двох глав держав не готується.

"Давайте з вами виходити з того, що президент Путін сказав, що він готовий до зустрічі з президентом Зеленським, і сказав це не один раз. Це було сказано ще до публікації цієї статті", - сказав представник Кремля, коментуючи питання, чи можна сприймати нову статтю російського лідера як привід до того, щоб питання зустрічі двох президентів зрушило з мертвої точки.

Також читайте: Зеленський щодо статті Путіна про Україну: Можу позаздрити, що президент РФ витратив стільки годин на таку роботу. А для нашої зустрічі у нього часу не вистачає

Як зазначив Пєсков, президент Росії говорив про те, що готовий до діалогу з українським колегою, "природно, за винятком тих тем, які абсолютно марно обговорювати на двосторонньому рівні".

При цьому Пєсков підкреслив, що для початку потрібно підготувати цю зустріч. "Як мінімум, спочатку повинні якось адміністрації поговорити один з одним, визначити коло питань", - сказав він.

Нагадаємо, напередодні з'явилася стаття Путіна про історичну єдність росіян і українців, яка була опублікована мовами обох країн. Пізніше Зеленський заявив, що міг би обговорити статтю Путіна при особистій зустрічі.

Автор: 

Зеленський Володимир (25234) перемовини (3069) Пєсков Дмитро (1738) путін володимир (24676)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Значит, что х*ло готово выслушать отчет о проделанной работе от своего подчиненного.
показати весь коментар
13.07.2021 13:15 Відповісти
+17
Чтобы выход был успешен,
Вариантов кот наплакал:
Путин должен быть повешен
Или же посажен на кол.

Кто там вякнет: "Не замешан!",
Кто поверит этим трелям?
Путин должен быть повешен,
В крайнем случае - расстрелян.

Плач по жертвам безутешен,
Не решить проблему мирно,
Путин должен быть повешен,
Слать в Гаагу - слишком жирно.

Тем, кто был настолько грешен,
Ад да будет уготован!
Путин должен быть повешен
Или даже четвертован.

Но покуда мрак кромешен
И глумлив оскал на харе...
Путин должен быть повешен!
Никакой пощады твари!
показати весь коментар
13.07.2021 13:25 Відповісти
+14
Ага. Посидіти, помовчати, розійтися.
показати весь коментар
13.07.2021 13:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ага. Посидіти, помовчати, розійтися.
показати весь коментар
13.07.2021 13:14 Відповісти
что значит "посидели, помолчали"?
хозяин будет сидеть, а его шут оманский - исполнит полную программу танцев с балалайкой и в косоворотке.. с весны ж оно готовилось, одЁжку примеряло...
показати весь коментар
13.07.2021 13:32 Відповісти
да нет ну как Вова как у вас моча? да так Владимир нормально ..а у вас как стул..по графику...???!!!!!
показати весь коментар
13.07.2021 14:30 Відповісти
Значит, что х*ло готово выслушать отчет о проделанной работе от своего подчиненного.
показати весь коментар
13.07.2021 13:15 Відповісти
ні про що балакати з ******
показати весь коментар
13.07.2021 13:16 Відповісти
а похвастаться проделанной работой по добиванию Украины?
показати весь коментар
13.07.2021 13:18 Відповісти
ну це хіба що..
Осінь для бубоса скоріш за все буде гарячою.
показати весь коментар
13.07.2021 13:43 Відповісти
та ж нащо чекати так довго...

https://twitter.com/Hlopak_

https://twitter.com/Hlopak_ Зãступ бараболі https://twitter.com/Hlopak_ @Hlopak_ https://twitter.com/Hlopak_/status/1414717319218085888 12 ч

Ого, на Кубі, схоже, Майдан!
В Гавані прямо зараз кубинці штурмують головний офіс комуністичнох партії.
В місті безлади.
показати весь коментар
13.07.2021 13:52 Відповісти
Найбільш вірогідний період - наприкінці осені-початку зими.
Це буде пов'язано насамперед з підвищеними платіжками за послуги, що отримають громадяни в листопаді, зростанням цін на продукти, загальнополітичною обстановкою та тим, що сезонні робочи як раз звільняються у цей період.
показати весь коментар
13.07.2021 13:58 Відповісти
за вычетом тем, за вычетом тем, а в глаза плешивые посмотреть?
показати весь коментар
13.07.2021 13:16 Відповісти
То есть базарить с ****** не о чем. Хотя дурачок клован так не думает.
показати весь коментар
13.07.2021 13:18 Відповісти
Варианты вопросов для переговоров Зеленского и Путина готовятся, но разглашаться не будут, - Арестович/ Путин умный человек, можно договориться, - Шефир. Зеленский с Путиным-Шаломовым , их общим другом Нетаньяхой соберутся, поговорят о тяжёлой еврейской судьбе, всплакнут и договорятся о гешефте-дерибане украинской земли.
показати весь коментар
13.07.2021 13:18 Відповісти
Заглядывание в очко }{уйла в поисках там мира всё ещё обсуждать можно?
показати весь коментар
13.07.2021 13:19 Відповісти
а какие темы, по мнению писькова, следует обсуждать? разоружение ВСУ, белый флаг над ОП и русопарад на Крещатике ????
показати весь коментар
13.07.2021 13:21 Відповісти
Именно!
показати весь коментар
13.07.2021 13:29 Відповісти
беня же сказал, что это стоит сто лярдов. идут торги
показати весь коментар
13.07.2021 13:44 Відповісти
Посидять, покалякають о том-о сьом. Нелох зазирне йому вглаз і знов там побачить мЬІр.
показати весь коментар
13.07.2021 13:21 Відповісти
Ну вы поняли. Ху*ло хочет обсудить только капитуляцию Украины, переименование ее в *малоросийу* и депортацию всех украинцев в Магадан. Только за желание вести переговоры с нелегитимным диктатором Ху*лом нужно ставить к стенке.
показати весь коментар
13.07.2021 13:21 Відповісти
Зе теж готовий прийняти в любій позі і в любій кількості
показати весь коментар
13.07.2021 13:24 Відповісти
Карлик живет по схеме: простота хуже воровства.
Как будто не он аннексировал Крым, как будто не его террористы сбили МН17, как будто не ГРУ и ФСБ развязали кровавую баню на Донбассе, с прицелом распространить хаос и разрушения на весь юго-восток Украины.
Для больного деменцией нужно напомнить:
на Донбассе за годы российского гибридного вторжения погибло 13300 человек из них 26% - гражданские потери. 1,3 млн. человек потеряли кров над головой.
Возникла «линия соприкосновения» длинною 427 км - вот та самая «стена», о которой умалчивает «знаток» истории, млять )
показати весь коментар
13.07.2021 13:25 Відповісти
Чтобы выход был успешен,
Вариантов кот наплакал:
Путин должен быть повешен
Или же посажен на кол.

Кто там вякнет: "Не замешан!",
Кто поверит этим трелям?
Путин должен быть повешен,
В крайнем случае - расстрелян.

Плач по жертвам безутешен,
Не решить проблему мирно,
Путин должен быть повешен,
Слать в Гаагу - слишком жирно.

Тем, кто был настолько грешен,
Ад да будет уготован!
Путин должен быть повешен
Или даже четвертован.

Но покуда мрак кромешен
И глумлив оскал на харе...
Путин должен быть повешен!
Никакой пощады твари!
показати весь коментар
13.07.2021 13:25 Відповісти
тема у вови може бути одна, СХОВАЙ МЕНЕ ВІД УКРАЇНСЬКОГО СУДУ , ЯК ХОНЕКЕРА!!!
показати весь коментар
13.07.2021 13:27 Відповісти
"Путин готов к диалогу с Зеленским, за вычетом тем, которые бесполезно обсуждать" = Готов к встрече исключительно для передачи Украины в лапы людоеда. Что и раньше было вполне очевидно.
показати весь коментар
13.07.2021 13:27 Відповісти
Тоді нехрен і всякі зустрічі організовувати. Все рівно в очкє та очах ***** окрім лайна нічого немає...
показати весь коментар
13.07.2021 13:29 Відповісти
Тоесть по Крыму и востоку Украины.Тогда о чем ЗЕ разговаривать с ******?Разве о том где его ***** примет в случае изгнания в Ростове на Дону или в Якутии,тьфу забыл что Якутия уже Китай.
показати весь коментар
13.07.2021 13:30 Відповісти
https://twitter.com/Shcho_

https://twitter.com/Shcho_ Shcho https://twitter.com/Shcho_ @Shcho_

Придет время, и Сахалин снова будет японским. А вот Приморье - не будет. Государственностью, как в Саха, там и не пахло, поэтому они буду очень проситься к Японии, но на эти территории будет претендовать Китай.
И вообще, после распада России как бы драчка не вышла за разные куски
показати весь коментар
13.07.2021 13:43 Відповісти
дальневосточную республику возродим, делов то
показати весь коментар
13.07.2021 14:09 Відповісти
Тобто зустрічатися Патріоту України з ****** немає сенсу, значить зєля поїде на зустріч.
показати весь коментар
13.07.2021 13:30 Відповісти
За вычетом тем которые бесполезно обсуждать можно пообсуждать круг вопросов:игру на рояле одним пальцем,как правильно говорить "пиво или пыво",особенности полового сношения червей,когда уже посадят Порошенка,анекдоты про вовочку и про если бы у бабушки был член....и тут ещё интрига кто кого удавит интеллектом))))))
показати весь коментар
13.07.2021 13:31 Відповісти
***** рівновагу без стільця не тримає, а все про Україну марить! Скоріше б вже...Путин готов к диалогу с Зеленским, за вычетом тем, которые бесполезно обсуждать, - Песков - Цензор.НЕТ 1116
показати весь коментар
13.07.2021 13:40 Відповісти
Срок , поставленный Байденом ( пол года) тикает. Потому Зе надо не радоваться , а давить максимально того хутина . ( если есть у бабочки яйца)
показати весь коментар
13.07.2021 13:41 Відповісти
Путін готовий до діалогу із Зеленським, окрім тем, які обговорювати марно, - Пєсков - Цензор.НЕТ 7505

Боїться недоросток збирання біоматеріалів: на лобі написано його коріння: мокша, ерзя або удмурт.
показати весь коментар
13.07.2021 13:41 Відповісти
свинособака він, тобто звичайна мокшанська потвора
показати весь коментар
13.07.2021 13:45 Відповісти
Значит обсуждать нечего.
показати весь коментар
13.07.2021 13:45 Відповісти
Все зрозуміло як білий день.Путін готовий попі..деть про погоду... Слухай зеленський пошли його на х...хай сам зі свом відображенням пи..дить хоч до всирачки
показати весь коментар
13.07.2021 13:46 Відповісти
Путін готовий до діалогу із Зеленським, окрім тем, які обговорювати марно, - Пєсков - Цензор.НЕТ 2313
показати весь коментар
13.07.2021 13:47 Відповісти
т.е. разговаривать не о чем
показати весь коментар
13.07.2021 13:58 Відповісти
"нет вопроса для обсуждения" и "бесполезно обсуждать" разные категории. оговорился письков, намеренно или ненамеренно.
показати весь коментар
13.07.2021 14:00 Відповісти
Поговорят что они одинакового роста.
Путін готовий до діалогу із Зеленським, окрім тем, які обговорювати марно, - Пєсков - Цензор.НЕТ 4721
показати весь коментар
13.07.2021 14:03 Відповісти
Фуф! Отлегло. Не сдаст.
показати весь коментар
13.07.2021 14:13 Відповісти
Тогда смысла встречи нет. Обсуждать нечего, диалог с рашенфашистом вообще недопустим и ненужен.
показати весь коментар
13.07.2021 14:15 Відповісти
Путина интересует только один номер как Зеленский это делает...Путін готовий до діалогу із Зеленським, окрім тем, які обговорювати марно, - Пєсков - Цензор.НЕТ 7450
показати весь коментар
13.07.2021 14:16 Відповісти
Как-как? - Плагиатит...
показати весь коментар
13.07.2021 17:04 Відповісти
Путін готовий до діалогу із Зеленським, окрім тем, які обговорювати марно, - Пєсков - Цензор.НЕТ 4714
показати весь коментар
13.07.2021 14:44 Відповісти
ну тогда только подписание акта о капитуляции со стороны зели.
ЧМО
показати весь коментар
13.07.2021 14:50 Відповісти
*....которые безполезно обсуждать*. Талейран в гробу подкинулся, и тут же опять сильнее помер---услыхав такое! Но мы упрямо наращиваем выпуск граблей.
показати весь коментар
13.07.2021 15:02 Відповісти
Любой диалог с Россией необходимо начинать с деоккупации Донбасса и Крыма. Все остальное потом. Если этого нет, то нечего вообще остальное обсуждать. И пора уже Украине ввести новые санкции против РФ. Пора ввести визовый режим, прекратить всякий транзит через Украину, национализировать все активы РФ на территории Украины (всякие банки, бизнес, вклады, недвижимость и .д.) . Пора уже разместить базы НАТО на территории Украины, войска на постоянной основе., запретить всякую торговлю и д.т.
показати весь коментар
13.07.2021 15:08 Відповісти
Ну і що Зелі не зрозуміло ,питаня Криму не обговорюєтся ,питаня Донбасу говоріть з кремлівськими маріонетками , а про що може говорити то це внутроішньоукранські питаня :зміни до конституціі ,рос. мова,московська церква ітп.то чи потрібна така зустріч ?
показати весь коментар
13.07.2021 15:12 Відповісти
Война с РФ затянулась. У РФ уже не хватает средств для ее ведения, кроме того санкции дают о себе знать, тянут на дно оккупированные территории Украины. Поэтому Путин прямо лезет со своим кацапским народом брататься с Украиной, со своими переговорами. Но пока часть территории Украины оккупированы никакого мира не будет и тем более братания с бандитами.
показати весь коментар
13.07.2021 15:18 Відповісти
Без вопроса о Крыме незачем вообще вести эти переговоры.
показати весь коментар
13.07.2021 15:19 Відповісти
Так у Путлєра своїх клоунів вистачає - цілий "Камеді - клаб " в кучі "Нашєю рашєю" , навіщо йому ще й кварталівський клоун.
показати весь коментар
13.07.2021 17:09 Відповісти
***** путi на
показати весь коментар
13.07.2021 19:03 Відповісти
 
 