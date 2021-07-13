Росія направила на Донбас військову комісію для перевірки боєготовності своїх військ, - розвідка

Командування ЗС РФ далі здійснює посилений контроль за станом справ у з'єднаннях і частинах оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУР України.

"Від початку цього місяця в 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК працює комплексна комісія ЗС РФ щодо перевірки стану бойової готовності окупаційних військ. Особлива увага комісії приділяється умовам експлуатації озброєння і військової техніки, а також стану обліку, зберігання і витрат матеріально-технічних засобів, що надходять з РФ", - сказано в повідомленні.

Крім того, як зазначили в ГУР, здійснюється перевірка укомплектованості особовим складом і рівень професійної підготовки командного складу з'єднань і частин 1, 2 АК.

