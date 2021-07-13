УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10144 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
1 996 4

Росія направила на Донбас військову комісію для перевірки боєготовності своїх військ, - розвідка

Росія направила на Донбас військову комісію для перевірки боєготовності своїх військ, - розвідка

Командування ЗС РФ далі здійснює посилений контроль за станом справ у з'єднаннях і частинах оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУР України.

"Від початку цього місяця в 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК працює комплексна комісія ЗС РФ щодо перевірки стану бойової готовності окупаційних військ. Особлива увага комісії приділяється умовам експлуатації озброєння і військової техніки, а також стану обліку, зберігання і витрат матеріально-технічних засобів, що надходять з РФ", - сказано в повідомленні.

Крім того, як зазначили в ГУР, здійснюється перевірка укомплектованості особовим складом і рівень професійної підготовки командного складу з'єднань і частин 1, 2 АК.

Читайте також: Війська РФ збільшили кількість провокацій біля населеного пункту Золоте-4, - СЦКК

Росія направила на Донбас військову комісію для перевірки боєготовності своїх військ, - розвідка 01

Автор: 

армія рф (18526) Донбас (22362)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Господи! БЕРЕЖИ ЦИХ ЛЮДЕЙ У РОЗВІДЦІ ВІД СУДУ буратішки!
показати весь коментар
13.07.2021 13:58 Відповісти
То-то вчера-позавчера обезьяны носили с магазина краску.
показати весь коментар
13.07.2021 14:04 Відповісти
Точку-У (2 шт) в готовность...
показати весь коментар
13.07.2021 14:21 Відповісти
Крыса объявила пакт о начале войны !!! Крыса, совместно, с гэбнёй объявила войну и её пора уничтожить !!!!!!!!
показати весь коментар
13.07.2021 15:29 Відповісти
 
 