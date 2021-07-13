УКР
Нова хвиля коронавірусу очікується вже цього літа: рівень смертності в Україні до вересня може досягти 54-70 тис. з початку пандемії, - KSE

Рівень смертності від COVID-19 в Україні до вересня 2021 року може досягти від 54 тис. до 70 тис. випадків залежно від ситуації із захворюваністю, вважають експерти Київської школи економіки (KSE).

"У липні-вересні ми очікуємо більшого зростання в смертності (від 54 тис. до70 тис. із початку пандемії), навіть у разі спалаху. Водночас спалаху ми очікуємо уже цього літа" - сказав керівник Центру економіки здоров'я KSE Юрій Ганиченко під час онлайн-презентації аналізу ситуації з поширенням COVID-19 у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, наразі ситуація із захворюваністю в Україні стабільно хороша, добові госпіталізації продовжують падати на 10% за тиждень, кількість пацієнтів із COVID-19 скорочується на 15% за тиждень, а середньодобова смертність загалом в Україні вийшла на рівень літнього плато 2020 року й становить 17 померлих за добу.

Водночас, як заявив Ганиченко, зростання захворюваності в країнах Європи є великою зовнішньою загрозою для України.

"Ми спостерігаємо серйозне зростання захворюваності у Європі і цей спалах незабаром може прийти в Україну. Отже, вакцинація є критично важливою", - констатував він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Столиця на першому місці в рейтингу регіонів країни за темпами вакцинації, - Ляшко. ІНФОГРАФІКА

У KSE зазначили, що вакциновані туристи з України (будь-якою доступною у країні вакциною) можуть відвідати понад 20 європейських країн. Зокрема, за вакцинацією в'їзд дозволений в Австрію, Естонію, Іспанію, Ісландію, Нідерланди, Словенію, Угорщину і Швейцарію.

карантин (18172) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+4
Так народ знов розслабився.
У метро маски носять на бороді і на сіськах.
У трамваї взагалі не одягають.
показати весь коментар
13.07.2021 14:18 Відповісти
+4
Короче, вакцину некуда девать, вот и нагоняют жути.
показати весь коментар
13.07.2021 14:26 Відповісти
+4
О как вакцинированные идиоты возбудились....надеются что выживут..а на деле подохнут первыми..😀
показати весь коментар
13.07.2021 14:56 Відповісти
Нихрена себе перспективы!
показати весь коментар
13.07.2021 14:06 Відповісти
Это естественно - осенью увеличивается активность вирусов. Но до осени есть возможность получить прививку.
показати весь коментар
13.07.2021 14:10 Відповісти
13.07.2021 14:18 Відповісти
13.07.2021 14:26 Відповісти
Как раз за вакциной очередь. Но твоя кацапская риторика правильная - людям больше достанется.
показати весь коментар
13.07.2021 14:55 Відповісти
По три прививки...коктейлем из китайского и индийского шмурдяков...и наступит счастье..😀
показати весь коментар
13.07.2021 14:28 Відповісти
Тебе не надо. За одно решишь проблему повышающихся коммунальных платежей - они тебя не будут больше беспокоить. Никогда.
показати весь коментар
13.07.2021 14:53 Відповісти
Що таке "50-70 тис. с начала пандеміі"?
В день? В місяць? Всього?
показати весь коментар
13.07.2021 14:30 Відповісти
А какая разница?(с)😀
показати весь коментар
13.07.2021 14:31 Відповісти
Для тебя - никакой. Ты в начале списка.
показати весь коментар
13.07.2021 14:54 Відповісти
а ты конечно в конце...
показати весь коментар
13.07.2021 15:31 Відповісти
А я в другой книге
показати весь коментар
13.07.2021 15:32 Відповісти
Оно мечтает о том что себе бессмертие за два укола получило..😀
показати весь коментар
13.07.2021 15:35 Відповісти
вам, кацапам присуще приписывать оппонентам свои фантазии. Но все мечты кацапа сбываются наоборот
показати весь коментар
13.07.2021 15:36 Відповісти
киевская школа экономики считает смертность от вируса. Интересно. Не связаны ли эти подсчеты с попыткой запугивания бесполезных ЗЕдиотов перед будущим получением платежек за тепло? Психологическая подготовка зебилоидов: шоб платили без дурных мыслей про протест, так сказать...Прямо как из фильма про Чапаева.
показати весь коментар
13.07.2021 14:32 Відповісти
13.07.2021 14:56 Відповісти
Первыми, но после вас
показати весь коментар
13.07.2021 15:35 Відповісти
невакцинированному дебилу пофигу шо он подохнет первым
показати весь коментар
13.07.2021 16:26 Відповісти
Эксперты киевской школы экономики тоже врачи???
показати весь коментар
13.07.2021 15:27 Відповісти
В воскресенье вакцинировался Pfizer. Сегодня прислали СМС- сказали что надо к 15.07.2021 в 23:00 подойти к вышке 5G, для обновления.
показати весь коментар
13.07.2021 15:32 Відповісти
😁😉
показати весь коментар
13.07.2021 16:30 Відповісти
Повезло... Тех, кого в Раше вакцинировали Спутником, для обновления заставляют перфокарты жрать...
показати весь коментар
13.07.2021 23:41 Відповісти
Не вирусньой, так морально добьють
показати весь коментар
13.07.2021 18:19 Відповісти
 
 