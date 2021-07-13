Нова хвиля коронавірусу очікується вже цього літа: рівень смертності в Україні до вересня може досягти 54-70 тис. з початку пандемії, - KSE

Рівень смертності від COVID-19 в Україні до вересня 2021 року може досягти від 54 тис. до 70 тис. випадків залежно від ситуації із захворюваністю, вважають експерти Київської школи економіки (KSE).

"У липні-вересні ми очікуємо більшого зростання в смертності (від 54 тис. до70 тис. із початку пандемії), навіть у разі спалаху. Водночас спалаху ми очікуємо уже цього літа" - сказав керівник Центру економіки здоров'я KSE Юрій Ганиченко під час онлайн-презентації аналізу ситуації з поширенням COVID-19 у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, наразі ситуація із захворюваністю в Україні стабільно хороша, добові госпіталізації продовжують падати на 10% за тиждень, кількість пацієнтів із COVID-19 скорочується на 15% за тиждень, а середньодобова смертність загалом в Україні вийшла на рівень літнього плато 2020 року й становить 17 померлих за добу.

Водночас, як заявив Ганиченко, зростання захворюваності в країнах Європи є великою зовнішньою загрозою для України.

"Ми спостерігаємо серйозне зростання захворюваності у Європі і цей спалах незабаром може прийти в Україну. Отже, вакцинація є критично важливою", - констатував він.

У KSE зазначили, що вакциновані туристи з України (будь-якою доступною у країні вакциною) можуть відвідати понад 20 європейських країн. Зокрема, за вакцинацією в'їзд дозволений в Австрію, Естонію, Іспанію, Ісландію, Нідерланди, Словенію, Угорщину і Швейцарію.