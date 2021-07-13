Facebook видалив пост посла Перебийноса з критикою слів Путіна про "один народ": Суперечить правилам і розпалює ненависть

Facebook видалив пост посла України в Чехії Євгена Перебийноса з критикою тези президента країни-агресора Володимира Путіна про "один народ".

"Видалили мій пост. Цікаво, яке слово з нього суперечить правилам і розпалює ненависть? Адже я нікого не назвав прямо. Але "вони" розуміють, що "вони" це "вони"", - йдеться в повідомленні посла.

Перебийніс додав скриншот свого поста, який був заблокований соцмережею.

"Який одиннарод? Які брати? Судячи з того, як цілеспрямовано і холоднокровно вони нас знищували протягом кількох століть, то ми навіть не родичі. Родичів нормальні люди не вбивають", - йшлося в тому пості.

