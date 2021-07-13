УКР
Facebook видалив пост посла Перебийноса з критикою слів Путіна про "один народ": Суперечить правилам і розпалює ненависть

Facebook видалив пост посла України в Чехії Євгена Перебийноса з критикою тези президента країни-агресора Володимира Путіна про "один народ".

Про це дипломат повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Видалили мій пост. Цікаво, яке слово з нього суперечить правилам і розпалює ненависть? Адже я нікого не назвав прямо. Але "вони" розуміють, що "вони" це "вони"", - йдеться в повідомленні посла.

Перебийніс додав скриншот свого поста, який був заблокований соцмережею.

"Який одиннарод? Які брати? Судячи з того, як цілеспрямовано і холоднокровно вони нас знищували протягом кількох століть, то ми навіть не родичі. Родичів нормальні люди не вбивають", - йшлося в тому пості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський щодо статті Путіна про Україну: Можу позаздрити, що президент РФ витратив стільки годин на таку роботу. А для нашої зустрічі у нього часу не вистачає

+61
нормальный посол.
+43
и пост нормальный
+35
https://twitter.com/slevo4kin
Добре, що на Цензорі можна писати про пуйла правду.

https://twitter.com/slevo4kin Серый Кардинал

Адин нарот гавариш?

Шота я не слышал, как у вас стадион поет путин …уйло.
нормальный посол.
и пост нормальный
ну то есть по логике ФБ, убивать можно, а упрекать за убийство - грешно.
убивают же не в ФБ, а в Украине,
а вот упрекают за убийство в ФБ - не все в порядке с логикой в етой мордакниге...
ну в Фб бан акка тож убийство
Як ти живеш без мізків?
а в жопу бы ты не пошел? - направление же знаешь...
Все что нужно знать о Сахарберге.
фейсбук никогда и не разделял совок. все модераторы сидят в мааскве, но сами владельцы бизнеса и не догадываются, что это кадровые работники спецслужб
Цукерберг Украину даже на карте показать не сможет.
Как и любую страну Европы.
Ему тупо нет до этой стороны планеты дела, поскольку основная прибыль идёт из США и Канады.
Если бы это было так, то они бы вообще не обслуживали рекламой другие страны. Но это очень очень не так. Кроме того, для избранного народа 20 баксов всегда 20 баксов, даже если ты миллиардер. Это генетическая болезнь.
в 2014 було так: пишеш пост, газпромівським соскам не подобається, отримуєш бан поста, пишеш скаргу англійською, вони всираються і знімають бан. а потім з часом всіх поперевіряли і вже не всиралися і не знімали бан, а одразу банили весь акк навєкі. еволюція газпромівських шалав. бо всі вони ведуть узькочєлюстний сегмент і скарги йдуть узькочєлюстим, а тут хрясь агліцькою написали
Пам'ятаю тут раділи, коли Цукер заблокував пана Трампа і казали, що це не протиречіть свободі слова і що фейсбук не сповідує лівацько-фашистські принципи.
Що тепер скажете, розумники? Хто тепер "агент кремля"?
Не шевелите соевое болото трампом.
"пана Трампа" - лизнул зачётно. А зачем?
трампушка был заблокирован не только за призывы к насилию, но в основном за постоянную ложь, что для такого уровня политика недопустимо!!!!! А не потому что кто-то агент кремля, ты совсем е...ся
https://twitter.com/slevo4kin
Добре, що на Цензорі можна писати про пуйла правду.

https://twitter.com/slevo4kin Серый Кардинал

Адин нарот гавариш?

Шота я не слышал, как у вас стадион поет путин …уйло.
не про "пуйла", а про "*****"!
а вы разлогиньтесь и посмотрите коментарии!!!!
цензор цензурирует слово *****
Але ж не банить за нього, коменти не видаляє і не "шиє" розпалювання ворожнечі, якщо пишеш про кацапів правду.
я ж надеюсь, цензор - украинский ресурс! это было бы вэри странно, если бы украинский ресурс банил за про-украинскую позицию!
с цукерманом тут сравнение некорректное, потому что это ни украинский и не рашистский ресурс - ему срать что на раху, что на Украину!
поступило определённое число жалоб на пост - пост забанили и им пофик на интриги кто кому родственник!!
тут нужно отдать должное организованности раха-кгб, работающему на этом направлении - мониторинг и активный "жалобинг", а порой требования удалить определённые ресурсы
Останнім часом в фб досить часто залізобетонно блокуються сторінки тих, хто критикує зелену владу. Це вже працюють жалобщики Подоляка.
Волонтер Наталья Юсупова пишет.

https://www.facebook.com/nataliiayusupova/?__cft__[0]=AZW6hA0usDMiS9axvjeuJ8GrW7APsEo96kssrxelHbwW6T_ua70O20FuOuXWS6ARQp4R_aGZUCCHvJOpBzK7PXX9E90cHtUMzRyPgTzo21kiI4YoVAl0DPl4cp-aZFPeWiWAZ-dSmdm1iQjkdUaaTDkn&__tn__=-UC%2CP-R Наталія Юсупова - Nataliia Yusupova

https://www.facebook.com/nataliiayusupova/# 16 травня ·

Мой новый профиль тоже заблокировали!!
Я не понимаю, что происходит, вернее понимаю, что ведётся борьба против волонтёров и граждан , которые открыто высказывают свою гражданскую позицию.
Возможно власть не устраивает, что я пишу правду о раненых в госпиталях, о потребностях на фронт, против совка, оккупантов и многие это читают.
Непонятно.
Маруся Звіробій написала мне, что ее тоже забанили , Бориса Филатова 3 раза банили за месяц.
До 21 года меня не блокировали вообще и на сегодня, это уже шестой раз за два месяца.
Что я только не писала с начала войны и никто не блокировал.
На жалобы Фейсбук вообще не отвечает.
Я не матерюсь, не пишу угрозы, не выкладываю ничего запрещённого, получается, что банят массовыми жалобами ботофермы.
Чувствую себя звездой революционного движения.
висновок: усюди (і в фейсбук, і в твіттер) треба писати: лаптєстан - країна-агресор, сцарь свинособачий -*****.
Владелец ФБ из того же племени, которое несет ответственность за Голодомор 32-33х годов. Вопросов больше нет..
та просто сила орди - засипали скаргами організованной ордой
в 2014 було так: пишеш пост, газпромівським соскам не подобається, отримуєш бан поста, пишеш скаргу англійською, вони всираються і знімають бан. а потім з часом всіх поперевіряли і вже не всиралися і не знімали бан, а одразу банили весь акк навєкі. еволюція газпромівських шалав. бо всі вони ведуть узькочєлюстний сегмент і скарги йдуть узькочєлюстим, а тут хрясь агліцькою написали
Ничего удивительного. Попробуй только зацепи кацапа в допысе, или коменте. Я с 2014 года раз 10 побывал по 30 дней блокированным цукерманами-подкацапниками. На меньше меня почему-то они не банят. Можно влететь в бан просто "благодаря" бдительному кацапо-цензору, но, в основном, по жалобам кацапоидов. Это тут мы запросто ***** можем обозвать ******, кацапа кацапом и т.д.. А цукермановская Мордокнига настоящий заповедник толерастичного политкорректного фашизма либерастов.
у меня такая же история. Я как то завел левый аккаунт и СОГЛАСИЛСЯ с претензией модератора(шутки ради) и вот тогда(!) меня всего на 7 дней забанили) А когда я себе сделал реальный резервный на свое имя, эти твари забанили сразу оба, причем в резервном ни причин ни срока блокировки не было указано. Паскуды!
А меня забанили, когда я под картинкой, на которой была фотка самолета, облепленного какими- то туземцами (и на фюзеляже и на крыльях стояли), написал- 22 июня , в 4 утра, неожиданнно.... руцкие полетели в Турцию. Казалось бы.... но забанили)))) Долго смеялся, значит попал в болевую точку! Это же явно срепонутые лаптеногие насявали, хотя у себя в ленте таких не наблюдал.
у них весь мозок одна суцільна больова точка.
правильно, бо домогосподарка яка була з одним акком із тупими постами так з одним і залишилася. а ти настрогав собі ще парочку, знач ворог
На Цензорі банять участники.
Учасники форуму можуть тільки спамити коменти, банять адміни.
нe мeли хeрню. тут анить гeбня
в 2014 було так: пишеш пост, газпромівським соскам не подобається, отримуєш бан поста, пишеш скаргу англійською, вони всираються і знімають бан. а потім з часом всіх поперевіряли і вже не всиралися і не знімали бан, а одразу банили акк навєкі i кожний новий по айпi. еволюція газпромівських шалав. бо всі вони ведуть узькочєлюстний сегмент і скарги йдуть узькочєлюстим, а тут хрясь агліцькою написали. а тeпeр вжe насобачились - використовувати правила алe як завжди нe проти своiх своiм правила нe писанi
ФБ меня регулярно отправляет в 30 дневные баны по надуманым кацапскими модераторами причинам
Меня тоже. За «кацапов» и за «страну-агрессор»
Одна моя приятельница из Франции регулярно сидит забаненной в ФБ. Банят за самые невинные посты о природе Бретани типа. Такое впечатление, что за ней кто-то из кацапских ботовских ферм специально следит и пишет кляузы цукермановским держимордам в косоворотках.
Фейсбук-ватная помойка. Вышел из него 10 лет назад и забыл. Чего и всем желаю
А куда податься? В откровенно гебульно-********** ВК?
А Цензора вам мало? Или на кой вам эти соцсети?
Facebook удалил пост посла Перебийниса с критикой слов Путина об "одном народе": Противоречит правилам и разжигает ненависть - Цензор.НЕТ 8282
А почему в 15-30 ?

Хитроделанный Розумков с утра на голосование поставит
...Про останню дику й незаконну атаку слуг Путіна й Зеленського на Закон про державну мову. Не було ще тексту таблиці правок, тому мав мізерну надію, що це не так. Зараз уже опублікували фото сторінок таблиці (запозичив у В'ятровича), там усе підтверджено. І зараз коротко по формі.
Правка №1, якою пробують легалізувати цю атаку (абсолютно незаконно) від Арістова (слуги й голови бюджетного комітету). Тому на комітеті вже все порішали.
Правка №13 про кіновиробництво від голови слуг Корнієнка, отже буде жорсткий пресинг.
№14 дублююча й аналогічна - дарунок із Львівщини. Дякую землячкам за слугу й убивцю мови О.Саламаху.
№16 слуги Клочка звільняє чиновників від іспиту на знання мови.
І №17 Бужанського - повне добивання закону про державну мову.
У середу в 15.00 це гарантовано затвердять на бюджетному комітеті й у четвер тягнутимуть через Раду. Що, паржалі, суки? - Т. Чорновіл, тг https://t.me/c/1485655129/689
значит хороший пост! раз "они" поняли кто они такие !!!
Соцсети-говно. Там шастают одни лгбтшники и гэбня.
а ти на зупинці автобусу постій поговори з біомасою і взнаєш звідки тезіси розвиваються
Ублюдки, подельники людоедов, грёбаные приспособленцы-толерасты.
как для ф-бука совсем неудивительная позиция. чегой-то тот посол вздумал не любить и критиковать народ, путиным взращенный и воспитанный в духе сталинизьма-путинизьма! какое право имеет против народа захватчика и агрессора высовываться. меня, кстати, тот ф-бук только в этом году уже в третий раз в бан оприходывал. тоже за не любовь к россиянам и фюреру ихнему
Фейспук кацапская конторка давно уже
"Неначе суки з кобелями, Жиди злигались з Москалями. І тічка та здавна й понині, гаса по нашій Україні".
Facebook удалил пост посла Перебийниса с критикой слов Путина об "одном народе": Противоречит правилам и разжигает ненависть - Цензор.НЕТ 2081
Гешефт ікона фейсбука та інших продажних західних контор. У членоликого є навіть ліцензія на збиття пасажирських літаків.
И на убийство правительств стран ЕС и НАТО, видимо.
и после этого США и Европа обвиняют Украину в коррупции?
Десятки разів , було й мені таке . Коли пишу що ми з кацапами - не один народ , зразу ж видаляють комент , з припискою - ваш комєнтарій нарушаєт норми . Які норми , в чому порушення - хз , жодного разу , на прохання , такі не пояснили .
И у меня было такое точно.

Кацапы подмяли под себя фб под темой кацапского языка
ВОТ ЗЕ С ЕГО НАГЛОСТЬЮ ( почему мы не в НАТО), мог бы и Цукербергу сказать « почему нет в Украине УКРАИНСКОГО ОФИСА ФБ?»
Тщательное вылизывание путинской сморщенной, прыщавой задницы не спасёт Фейсбук от хакерских атак ФСБ до полного уничтожения.... Подпевает террористу и агрессору - роет себе же могилу...
и по каким критериям Фейсбук вычесляет такие коменты и дает им оценку ? на Гугл совсем все по другому так что забейте на Фесбук
А у меня был прикол,на Обозе - рассаднике кацотроллей,мокша в своем коменте назвал ФБ-" поганой помойкой",типа ,укры-такие сякие и можете жаловаться на меня на ФБшную поганую помойку. Ну я ,будучи как все порядочные украинцы неоднократно забаненной на фб за слова кацап и москаль, решила проверить как на такой комплимент отреагирует ФБ, послала жалобу на комент кацапа, и что вы думаете ,очень скоро,пришел ответ, что высказываний оскобительного характера они не нашли)))Ну вот вам ,они сами и признались что по факту- поганая помойка.))))))
ФЕЙСБУК_ ПРОДАЖНАЯ ШЛЮХА *****, И ЕГО ПРИХВОСТНЕЙ
ЦУКЕР -ОБИЖЕННЫЙ
Не понимаю наших дегенератов, для общения пользующихся f-буком, в т.ч. и зависающими там послами. Эту компанию основал выходец из Кацапстана, и это уже само по себе характеризует, почему именно такой политикой он капитализирует свою компанию, и почему орки там свободно визжат, а их оппонентам он надевает намордники.
Если хотите донести свои мысли человечеству лучше пользуйтесь Y-tube, по моему, эта платформа демократичнее (если не видео и аудио, так какой-то картинкой можно их сопроводить).
фейсбук этот, стал филиалом спецслужб кремля и в таком виде существовать не должен..они при регистрации через п/
яшик, через несколько дней банят аккаунт и тел. требовать начинают, под тупой легендой, что кто то неизвестный, пытался в ваш п\ящик залезть, когда еще ни одного поста или коммента даже не сделано))....со мной так трижды случилось, на четвертый послал их нах и больше регистриваться не стал..
фейсбук полуватное говно собачье
а почему не чистое гомно-гмо?
Я теж стикався з цензурою фейсбуківською, але що дивно, не із-за якихось своїх "екстремістських" слів, а унаслідок розповсюдження матеріалів зі Свобода орг і Нова Польща, які описували звірства НКВД. Продажний Цукерман.
Любая статья Кутина - чепуха по сравнению со статьей, которая ждет его в Гааге.
"пейсбук"(ФСБбук) належить жидокацапам.
Странный Фейс в буке.Меня вообще закрыл на 1.5 года после призыва к арабам-туристам ВАЛИТЬ ИЗ БАКУ НАВСЕГДА, а хайских арабов не называть эрМэн -ами.Обхожусь без Цуберга. Кавказ будет чище.Слава ему и Украине!
на сeгодня єто дискриминация правильно забанили
Прошлый раз я дал ответ(на вопрос) народу Украины одэрское(азэрское) слово из схемы мироздания-Пэриятра(Спящие Парки греческие старухи)-отсюда сл.Британия.Но вашы клоны Цензора(в Москве и в Иреванском ханстве) получив ответы секретные удалили все,СВОРОВАВ И СПРЯТАВ ЭТО ОТ НАРОДА УКРАИНЫ.Я НЕ ДЛЯ ВАС ОТВЕЧАЛ.А сейчас?
так а при чeм тут "в Москве и в Иреванском ханстве"? тьi на укррeсурсe. в Москве и в Иреванском ханстве иди плачь
ну и каша у тебя в голове! видно сложно тебе с такими завихренями жить, по коментам видно
Хтось ще користується довбаним фейсбуком.
Так м'якенько сказав, а кацапський фашібук абідєлся.
Facebook видалив пост посла Перебийноса з критикою слів Путіна про "один народ": Суперечить правилам і розпалює ненависть - Цензор.НЕТ 5377
ФБ меня каждый месяц блокирует при этом москалям дает право похабничать в отношении нашей страны.
"они" понимают, что "они" это "они" - создатели ссср, гулага и необъятного количества фэйков.
Помню один миністр назвав путьку лагідно ******
Министр иностранных дел. Через пару дней после этого памятного события Порошенко его уволил.
Сам с таким сталкивался, в Фейсбуке дофига прокацапские админов мудаков
у газпрома много манi
уважающий себя человек уже давно бы покинул эту жидовскую клоаку......
то однокласники клоака и контакт
Читаю коменти та радію, що в жадне гівно типу однокласників, чи фб, не вліз.
Всем уже давно известно что кастомер саппорт по восточной Европе у Фейсбука сидит в Рашке. Пожтому можно наблюдать много постов с "хохлопи₽орами" и сепарскими высказываниями- их редко затирают даже если вы подадите жалобу. Зато комменты и посты со словами типа "кремлевские слуги" или "к@цапы" сразу удаляются. И если вы уже попались раз то на вас вешают фильтр который отслеживает каждый ваш комент, и будет банить даже за более нейтральные высказывания, за которые раньше вас никогда не банили.
ФБ ДАВНО УЖЕ ПЛЯШЕТ ПОД БАЛАЛАЙКУ МЫШЕБРАТЬЕВ ПРИ ЭТОМ ОБВИНЯЕТ УКРАИНЦЕВ В РАЗЖИГАНИИ НЕНАВИСТИ.
ФБ давно уже стал грязной помойкой от которой смердит кацапским духом.
историк, политолог Александр Палий на своей странице в Facebook развенчал пять главных тезисов, которые озвучил в своей статье об Украине и рассее узурпатор эрэфии карла пуйло.
Александр Палий пишет, первая ложь - пуйло утверждает, что в Киеве и Чернигове во времена Киевского государства жили какие-то другие племена, кроме славянских, намек на угро-финнов, которые заселяли в то время весь европейский центр нынешней эрэфии.
Ясно, что это полная и бессмысленная ложь. Финно-угры - это история рассеи, но не Украины и даже не Беларуси.

Историк отмечает, ложь № 2. пуйло вспомнило князя Боброка Волынского, который действительно спас московского князя Дмитрия Донского от разгрома татарами.
Однако забыл сказать, что на самом деле московиты тогда дрались не за освобождение от Ордынского ига, а за хана Тохтамыша.
Ложь №3. пуйло утверждает, что «Вплоть до середины XV века сохранялось единое церковное управление». И забыл сказать, что именно московия неканонически выделила московскую митрополию из Киевской митрополии, и, соответственно, Константинопольского патриархата.
Ложь № 4. пуйло утверждает, что «свои войска на соединение с Мамаем вёл Великий князь Литовский Ягайло - сын тверской княжны», и забывает сказать, что, когда 1382 московский князь бежит от Тохтамыша и тот сжигает москву, защищать ее остается литовский же князь Остей.
Ложь №5. пуйло пишет, что Богдан Хмельницкий требовал у поляков, чтобы «воевода Киевский был народа русского», однако забыл сказать, как казаки называли в то время предков русских. А называли они их «московскими людьми» или «московитами», чему есть масса письменных подтверждений. Кстати, в посольском приказе на москве в 17 веке были переводчики с украинского языка.
