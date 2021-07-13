УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10144 відвідувача онлайн
Новини
7 096 91

Україні потрібні 10-15 років гарантій стабільного газопостачання у разі запуску "Північного потоку-2", - Зеленський

Україні потрібні 10-15 років гарантій стабільного газопостачання у разі запуску

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Україна потребує гарантій стабільного газопостачання у разі запуску газопроводу "Північний потік-2" через дно Балтійського моря.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами на всеукраїнському форумі "Україна 30. Гуманітарна політика" у вівторок, 13 липня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Для нас це не просто слова - енергетична безпека. Ми отримуємо за транзит два мільярди доларів щорічно. Якщо ми говоримо про "Зелений курс" України, куди ми йдемо - це про зменшення видобутку й користування газом, зменшення теплової генерації. Де ми беремо на все це гроші? Два мільярди - а частину цих грошей ми витрачаємо і на інфраструктуру, і на нашу армію, і на зміну енергетичної інфраструктури України. Звідки брати ці гроші?" - заявив Зеленський.

Він додав, що Україні потрібно "орієнтовно 10-15 років гарантій забезпеченості стабільним газопостачанням для населення, оскільки обсягів видобутку українського газу недостатньо".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Соболєв про підсумки переговорів Зеленського і Меркель: Якщо через 3 місяці запустять "Північний потік-2" - вважаю, що вони провалилися

За словами глави Української держави, "важлива й ціна на газ". "Ми маємо річний пакет, він менше ніж 8 грн для людей. А що буде, якщо не буде транзиту газу або буде можливість отримувати газ із Європи - то за якою ціною? Хто компенсуватиме це?" - сказав Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (25234) Північний потік (2478) гарантія (270)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+26
Да что этот кретин несёт? Зашейте рот недоумку.
показати весь коментар
13.07.2021 14:25 Відповісти
+16
Вова, когда Украина отказывалась от ЯО ей гарантии уже давали, ты уверен что они помогут в этом случае?
показати весь коментар
13.07.2021 14:28 Відповісти
+15
Украине нужно 10-15 лет гарантий стабильного газоснабжения в случае запуска "Северного потока - 2", - Зеленский - Цензор.НЕТ 289
показати весь коментар
13.07.2021 14:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да что этот кретин несёт? Зашейте рот недоумку.
показати весь коментар
13.07.2021 14:25 Відповісти
дайте ему селедки
показати весь коментар
13.07.2021 14:28 Відповісти
дохлої
показати весь коментар
13.07.2021 15:19 Відповісти
все він правильно каже, якщо вам транзит не потрібен, то помовчить
показати весь коментар
13.07.2021 14:28 Відповісти
Ермак-перелогинься.
показати весь коментар
13.07.2021 14:43 Відповісти
він все вірно сказав, а вам і подібним лише язиком би ляпати
показати весь коментар
13.07.2021 14:48 Відповісти
Мендель,ты что ли?
показати весь коментар
13.07.2021 14:58 Відповісти
В двух словах он говорит следующее
Україні потрібні 10-15 років гарантій стабільного газопостачання у разі запуску "Північного потоку-2", - Зеленський - Цензор.НЕТ 220
показати весь коментар
13.07.2021 14:57 Відповісти
Украине нужно 10-15 лет гарантий стабильного газоснабжения в случае запуска "Северного потока - 2", - Зеленский - Цензор.НЕТ 289
показати весь коментар
13.07.2021 14:25 Відповісти
А ты не воруй ...
Конверты с баблом своему стаду в раде не раздавай...
показати весь коментар
13.07.2021 14:26 Відповісти
стадо не его. и бабло тоже
показати весь коментар
13.07.2021 14:27 Відповісти
Поздно. Стадо в ВР привыкло к щедрости хозяев.
показати весь коментар
13.07.2021 19:36 Відповісти
вот что точно Украине не нужно, так это зебилы. И клоун во главе. но если уж так сложилось, было бы неплохо клоуну уехать на представление к белым медведям и больше сюда нос не совать.
показати весь коментар
13.07.2021 14:26 Відповісти
Тишина на форуме, в ожидании новы х методичек
показати весь коментар
13.07.2021 14:26 Відповісти
Ошибся, поехало , вернее поплыло
показати весь коментар
13.07.2021 14:28 Відповісти
Украине нужно 10-15 лет гарантий стабильного газоснабжения в случае запуска "Северного потока - 2", - Зеленский - Цензор.НЕТ 1423
показати весь коментар
13.07.2021 14:26 Відповісти
вова шо за грязные намёки.... уж не ты ли с арсенчиком гаранты трубного газу ???
показати весь коментар
13.07.2021 14:27 Відповісти
это на счёт 10-15 лет..... вона как замахнулись прибирахлиться....
показати весь коментар
13.07.2021 14:28 Відповісти
Бубочка уже мечтает о двух-трёх сроках, при которых можно пиз*еть и пиз*ить всё что угодно. Зелохиктатура какая-то...
показати весь коментар
13.07.2021 19:39 Відповісти
Вова, когда Украина отказывалась от ЯО ей гарантии уже давали, ты уверен что они помогут в этом случае?
показати весь коментар
13.07.2021 14:28 Відповісти
ну он же нелох значит прийдётся таки менять газ на водичку..... ага-ага.... на Крым.....
показати весь коментар
13.07.2021 14:30 Відповісти
100%
показати весь коментар
13.07.2021 14:52 Відповісти
Может он просто имеет в виду твёрдые гарантии на своём счету где-то в Омане?
показати весь коментар
13.07.2021 14:53 Відповісти
Понятно. Энергетическая безопасность заключается в миллиардах за транзит, а не в собственной добыче
показати весь коментар
13.07.2021 14:28 Відповісти
Де 500 тищ нових робочих місць, брехло оманське?
показати весь коментар
13.07.2021 14:30 Відповісти
шо блть сразу брехло - ему каждую секунду дерево сажать
показати весь коментар
13.07.2021 14:31 Відповісти
...вгору корінням.
показати весь коментар
13.07.2021 15:22 Відповісти
такакаяразница
показати весь коментар
13.07.2021 15:32 Відповісти
Не уж то игрой на рояле не смог убедить? Позор!
показати весь коментар
13.07.2021 14:33 Відповісти
Рояль расстроенный попался.
показати весь коментар
13.07.2021 19:41 Відповісти
Шмуль, а сейчас газ разве не с Европы идет?))
показати весь коментар
13.07.2021 14:35 Відповісти
то клятий порох виртуальным реверсом покупал. а рыги всегда берут через сто прокладок у *****. просто еще не открылось
показати весь коментар
13.07.2021 14:38 Відповісти
Ну с Европы газ всегда если что можно будет купить, вопрос только в цене с доставкой будет, недешево получиться)
показати весь коментар
13.07.2021 14:44 Відповісти
работать нужно усерднее, а не ныть за цены
показати весь коментар
13.07.2021 14:46 Відповісти
Ну так видно как Зеленский работает)
показати весь коментар
13.07.2021 14:51 Відповісти
А что такое "виртуальный реверс" ? Это разве не такая же прокладка ?
показати весь коментар
13.07.2021 17:28 Відповісти
это когда ты покупаешь газ на своей восточной границе у европейского оператора, а не у шестерок полоумного педофила, который в любой момент тупо перестанет его продавать. как уже случалось
показати весь коментар
13.07.2021 19:31 Відповісти
Нет, из РФ.
Физически - из РФ.
А теперь транзит трубой будет полностью перекрыт.
Дошло?
показати весь коментар
13.07.2021 16:20 Відповісти
Это понятно, просто все говорили, что уже 5-6 лет Украина не получает газ из России
показати весь коментар
13.07.2021 16:48 Відповісти
Мы же с 2014 года газ в Европе покупаем вроде, по европейской цене без всяких компенсаций, минуя РФ. Об этом клятвенно говорили Порошенко, Яценюк, Гройсман, Коболев и прочие святые. Так нам нечего ссаться. Или шось не так???
показати весь коментар
13.07.2021 14:36 Відповісти
покупали до 2019г и все было в порядке. потом мудрый нарид решил искупаться в гавне и получил 47% инфляции по итогам этого года
показати весь коментар
13.07.2021 14:37 Відповісти
Не было в порядке.
показати весь коментар
13.07.2021 16:19 Відповісти
Мы не в Европе покупаем, а на нашей границе с РФ.
А теперь РФ полностью перекроет транзит.
Дошло?
показати весь коментар
13.07.2021 16:19 Відповісти
це що? після двох років пустопорожнього "гоняння своєї балди" на Банковій, внізАпно, Зеля розраховує ще на 10-15 років свого сцарювання..?.. танунах...
показати весь коментар
13.07.2021 14:41 Відповісти
зелох сильно спешит заглянуть в очко куйлу. Ведь два года прошло, а закон про мову до сих пор не отменен, хоть три других задания он успешно выполнил: уничтожил впк, деморализовал армию и запретил воинам на передовой убивать обдрыщенцев.
показати весь коментар
13.07.2021 14:43 Відповісти
Ага. А еще нужено новый Будапештский меморандум ато туалетная бумага закончилась
показати весь коментар
13.07.2021 14:48 Відповісти
Та шо ти гАвАріш? Перші "перемоги" велічайшего, після зустрічі в "нормандському форматі" з очами фуйлп.
31 грудня 2019

" Україна відмовилася від усіх претензій до Газпрому і підписала контракт
Нафтогаз України і російський Газпром у ніч на вівторок підписали контракт на транзит газу територією України, а також ще кілька угод про врегулювання суперечок із Газпромом.

Контракт про транзит підписаний на п'ять років, з можливою пролонгацією ще на 10 років.Він передбачає гарантовані мінімальні обсяги транзиту газу на рівні 65 млрд кубів у 2020 році і по 40 млрд кубів газу - у 2021-2024 роках.Про це повідомив у https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157154793173458&set=a.10150115247073458&type=3&theater Facebook виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.
показати весь коментар
13.07.2021 14:52 Відповісти
Прокачка 40 млрд куб м через українську ГТС робить її фактично збитковою.
показати весь коментар
13.07.2021 15:30 Відповісти
40 млрд не позволяют комфортно производить "реверс" газа, потому и нужна поддержка на символические 10-15 лет.
показати весь коментар
13.07.2021 16:46 Відповісти
Я, как диванный геополитик, думаю, что СП-2 нужен для рф, как резервный путь поставки газа в Европу и соответственно евро в обратную сторону. После его запуска «боевики» смогут свободно применять авиацию и оперативные ракетные комплекты против Украины, не опасаясь повреждения или перекрытия ГТС Украины. Так что это не вопрос экономики, или бесперебойных поставок газа, это вопрос войны (большой) и мира.
показати весь коментар
13.07.2021 14:58 Відповісти
Шо ти мелеш.
показати весь коментар
13.07.2021 15:22 Відповісти
На каком моменте возникло непонимание? Прочитать не смог или слова непонятные?
показати весь коментар
13.07.2021 15:38 Відповісти
Момент один. Раша не бомбить Україну тільки із-за того що боїться попасти в якусь маленьку трубу?
показати весь коментар
13.07.2021 15:59 Відповісти
А ты как думал?
показати весь коментар
13.07.2021 16:18 Відповісти
Дурнішої думки ще не чув. Нікому не кажи.
показати весь коментар
13.07.2021 17:13 Відповісти
Тихо,тихо,Вова!Мы уже несколько лет не покупаем газ у раши,берём в Европе по цене европейских газовых хабов,народ всё это оплачивает - и вдруг катастрофа?Забрехались,предохранители?
показати весь коментар
13.07.2021 14:59 Відповісти
а что ты малоПИД,,,роское, бенино, нарко-Ничтожество сделало для того что-бы помешать его строительству, ни на одной встрече не подымал вопрос про СП-2 или слил все иски к ПИД,,,раше на 12 млрд.....ЗЕлошара это Предатель и кремлевский Халуй чистой воды!!!
показати весь коментар
13.07.2021 14:59 Відповісти
Ваве опять все должны.

Именно поэтому Ваве (и Украине, к сожалению) фиг что обломится.
показати весь коментар
13.07.2021 15:01 Відповісти
а на кой хер тогда ты подписал договор на 4 года в 2019 году? ты не знал что строят СП-2 и что ты его просрал? стратег херов
показати весь коментар
13.07.2021 15:06 Відповісти
Йолоп!
показати весь коментар
13.07.2021 15:08 Відповісти
....зззззззззз великого розгону.
показати весь коментар
13.07.2021 15:26 Відповісти
Україні потрібно 10-15 років без мерзоти, а для цього це зе та зграю щурів відправити до ростова.
А 73 альтернативно розумним подарувати рулон поліетилену з пухирцями - хай кілька років попухкають, аби до урн виборчих не пхались.
показати весь коментар
13.07.2021 15:14 Відповісти
за 10-15 років підростуть 2 млрд дерев і будуть дрова, чом не зелена енергетика.
Так і бути, я тобі Зєля принесу в'язку сухих дров у крематорій.
показати весь коментар
13.07.2021 15:25 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1414880369598402560 3 ч

Из всего того, что Зеленский сообщил народу Украины после своего возвращения из двухдневного пребывания в Германии понятно лишь то, что можно было туда и не ездить ... Стандартный результат Зеленского - пшик ..
показати весь коментар
13.07.2021 15:56 Відповісти
для Украины точно пшык..... а шотам тёрли внатуре.... та тоже понятно - кому за что
и сколько.....
показати весь коментар
13.07.2021 16:13 Відповісти
UA / RU
Из-за коррупции Украина ежегодно теряет 37 млрд долларов инвестиций - ОППР

Ежегодно Украина теряет 37 млрд долларов инвестиций. В 2020 году страна потеряла больше, чем в 2014 году - минус 116% инвестиций. Об этом рассказала исполнительный директор ОПРР Мария Барабаш во время обсуждения "Коррупционный калькулятор Сколько страна теряет на схемах" от ZN.UA.

«Мы теряем около 37 млрд долларов инвестиций, бюджет Украины 45,5 млрд долларов. То есть теряем почти один бюджет страны. И это ежегодно. А еще больше мы теряем от потерянных инвестиций. Потому что через схемы и прочее мы еще теряем минимум 20 млрд долларов иностранных инвестиций и 20 млрд локальных инвестиций. Вообще мы в прошлом году получили самый низкий показатель привлечения иностранных инвестиций - минус 116%. Для сравнения, в 2014 году было минус 96%
показати весь коментар
13.07.2021 16:03 Відповісти
надо понимать "нашего полку прибыло"..... то есть к существующему олигархическому дирек-
торату примкнут ещё пара-тройка семеек.......... одна из них от арсенбарисыча - не рюкзаками
же промышлять до конца дней.... а ещё одна - да да 95 квартал.... ну ещё будут ловкачи шож
уже.......... какаяразница........ физкультпривэт зэбилы!!!
показати весь коментар
13.07.2021 16:11 Відповісти
Зе правильно сроки назвал.
Да только вот на практике хотя бы до конца действия нынешнего транзитного договора дотянуть. Могут ведь и с 1 января прекратить прокачку.
---
И дело не в Табуретке, дело в Европе.
показати весь коментар
13.07.2021 16:17 Відповісти
До 2024 года Россия будет исправно прокачивать по 40 лярдов ежегодно, иначе все равно придется платить. Если экономически будет оправдано может контрактовать и большие объемы.
показати весь коментар
13.07.2021 16:43 Відповісти
Они могут расторгнуть контракт.
показати весь коментар
13.07.2021 16:51 Відповісти
Там все равно придется выплачивать по формуле "качай или плати"
показати весь коментар
13.07.2021 16:57 Відповісти
Почитал комментарии - и в очередной раз убедился, что наш малоросский нарИд еще не дозрел до понимания ценности своего государства, ради защиты которого нужно выступать монолитным фронтом.
показати весь коментар
13.07.2021 16:21 Відповісти
"По словам главы Украинского государства, "важна и цена на газ". "У нас есть годовой пакет, он меньше 8 гривен для людей. А что будет, если не будет транзита газа или будет возможность получать газ из Европы - то по какой цене?" млять, так ответ уже известен - "я вам ничего не должен"
показати весь коментар
13.07.2021 16:27 Відповісти
Еще не поздно понять, что мы единый этнос.
Что "садок вишневий" и #мояхатаскраю привели государства самостийного олигархата в нынешнее неприглядное состояние.
показати весь коментар
13.07.2021 16:37 Відповісти
Ну, этнос мы не один - см. науку.
И единого государства тоже уже не будет.
показати весь коментар
13.07.2021 16:52 Відповісти
Конечно, зачем Коломойскому или Ахметову единое государство.
показати весь коментар
13.07.2021 17:00 Відповісти
Останнім часом він часто повторює терміни десять-дванадцять років,які начебто потрібні для вирішення тієї чи іншої проблеми,впровадження тієї чи іншої реформи...Таким чином він привчає людей до думки,шо рішення питань можливе тільки ним...Ним,який залишиться ще на один термін...Технологія примітивна,але дієва,якраз для наших ідіотів,яких,як відомо,в нас сімдесят три відсотка...Я теж там,у відсотках,на жаль...
показати весь коментар
13.07.2021 17:18 Відповісти
какой он дебил етот зеленый шлемазел
показати весь коментар
13.07.2021 17:33 Відповісти
Заберите его уже в его любимый офис с этого форума. Ему все хуже и хуже, даже не знаю рояль виноват или отсутствие приятно пахнущего айкосиками воздуха. Там в подвале ему необходимо настойчиво объяснить, в чем разница между понятиями "газ" и "дым".
показати весь коментар
13.07.2021 17:46 Відповісти
Навіть при наданні таких гарантій з часом їх можна засунути собі в попу, потіснивши там будапештський меморандум.
показати весь коментар
13.07.2021 17:53 Відповісти
А де УКРАЇНСЬКИЙ газ?
Чому всякі гівно-фірми з кіпру і інших клоак-стіралок добувають НАШ український газ?
За 7 років (петро свинорилий 5) та тепер невже неможна було почати добувати більше і більше власного газу?
показати весь коментар
13.07.2021 18:28 Відповісти
Оказывается нужно ещё 10-15 лет. Что называется, спохватились... Об этих острых нынешних проблемах для страны нужно было начинать думать ещё 15-20 лет назад, когда только планировалось строительство "Северного потока-1" в обход Украины. Ещё тогда нужно было озаботиться грядущей судьбой нашей газотранспортной системы. Но стратегически, на далёкую перспективу, наши власти никогда не думали, а жили руководствуясь принципом "на наш век хватит". А теперь это чудо с шоу-подмостков оказалось крайнее и предсказуемо завывает : "караул !!! ...транзит в опасности !!!... теряем миллиарды !!!... дайте гарантии !!!".
показати весь коментар
13.07.2021 18:43 Відповісти
а ведь зеденьський реально недоделан во всем - в жизни, в понятиях, в экономике, физиологически... хотя да... избрали же членомигрателя на пианине в пердизенты...
показати весь коментар
13.07.2021 19:46 Відповісти
Вова, а когда контракт с Газпромом подписывали,тебя все устраивало. Ты даже 12 млрд.$ подарил раше.
показати весь коментар
13.07.2021 19:53 Відповісти
Будапештский меморандум выглядел более весомым соглашением чем обещание Меркель "постараться" сохранит транзит для Украины до АЖ..2024 года... Очередное кидалово Украины. Хотя ну что тут мы.. мы статисты... Тут решать будет США и тандем Германия - РФ. США с Германией ссориться не резон. Так что вывод напрашивается сам собой.
показати весь коментар
13.07.2021 20:23 Відповісти
Украине нужно 10-15 лет гарантий неприхода к власти тупоголовых антиукраинских идиотов и прочей антиукраинской падали и тогда нам будет абсолютно монопенисуарно есть у московской орды северный поток или нет... Ибо Украина все еще может стать высокотехнологичной страной, которая не будет и не должна зависеть от транзита по своей территории газа страны-оккупанта... Для этого нужно перед голосованием проводить тестирование граждан на ай-кью и тех, кто не может отличить клоуна от президента не допускать к урнам для голосования...
показати весь коментар
13.07.2021 20:38 Відповісти
Законы экономики не совпадают с ,,национализмом,,
Сейчас выжить одной стране без
Экономических связей невозможно
Что хорошо стране народу то хорошо ''национализму''
показати весь коментар
13.07.2021 20:47 Відповісти
 
 