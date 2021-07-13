Україні потрібні 10-15 років гарантій стабільного газопостачання у разі запуску "Північного потоку-2", - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Україна потребує гарантій стабільного газопостачання у разі запуску газопроводу "Північний потік-2" через дно Балтійського моря.
Про це він заявив під час спілкування з журналістами на всеукраїнському форумі "Україна 30. Гуманітарна політика" у вівторок, 13 липня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Для нас це не просто слова - енергетична безпека. Ми отримуємо за транзит два мільярди доларів щорічно. Якщо ми говоримо про "Зелений курс" України, куди ми йдемо - це про зменшення видобутку й користування газом, зменшення теплової генерації. Де ми беремо на все це гроші? Два мільярди - а частину цих грошей ми витрачаємо і на інфраструктуру, і на нашу армію, і на зміну енергетичної інфраструктури України. Звідки брати ці гроші?" - заявив Зеленський.
Він додав, що Україні потрібно "орієнтовно 10-15 років гарантій забезпеченості стабільним газопостачанням для населення, оскільки обсягів видобутку українського газу недостатньо".
За словами глави Української держави, "важлива й ціна на газ". "Ми маємо річний пакет, він менше ніж 8 грн для людей. А що буде, якщо не буде транзиту газу або буде можливість отримувати газ із Європи - то за якою ціною? Хто компенсуватиме це?" - сказав Зеленський.
31 грудня 2019
" Україна відмовилася від усіх претензій до Газпрому і підписала контракт
Нафтогаз України і російський Газпром у ніч на вівторок підписали контракт на транзит газу територією України, а також ще кілька угод про врегулювання суперечок із Газпромом.
Контракт про транзит підписаний на п'ять років, з можливою пролонгацією ще на 10 років.Він передбачає гарантовані мінімальні обсяги транзиту газу на рівні 65 млрд кубів у 2020 році і по 40 млрд кубів газу - у 2021-2024 роках.Про це повідомив у https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157154793173458&set=a.10150115247073458&type=3&theater Facebook виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.
Из-за коррупции Украина ежегодно теряет 37 млрд долларов инвестиций - ОППР
Ежегодно Украина теряет 37 млрд долларов инвестиций. В 2020 году страна потеряла больше, чем в 2014 году - минус 116% инвестиций. Об этом рассказала исполнительный директор ОПРР Мария Барабаш во время обсуждения "Коррупционный калькулятор Сколько страна теряет на схемах" от ZN.UA.
«Мы теряем около 37 млрд долларов инвестиций, бюджет Украины 45,5 млрд долларов. То есть теряем почти один бюджет страны. И это ежегодно. А еще больше мы теряем от потерянных инвестиций. Потому что через схемы и прочее мы еще теряем минимум 20 млрд долларов иностранных инвестиций и 20 млрд локальных инвестиций. Вообще мы в прошлом году получили самый низкий показатель привлечения иностранных инвестиций - минус 116%. Для сравнения, в 2014 году было минус 96%
Да только вот на практике хотя бы до конца действия нынешнего транзитного договора дотянуть. Могут ведь и с 1 января прекратить прокачку.
