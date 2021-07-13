Україні потрібні 10-15 років гарантій стабільного газопостачання у разі запуску "Північного потоку-2", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Україна потребує гарантій стабільного газопостачання у разі запуску газопроводу "Північний потік-2" через дно Балтійського моря.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами на всеукраїнському форумі "Україна 30. Гуманітарна політика" у вівторок, 13 липня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Для нас це не просто слова - енергетична безпека. Ми отримуємо за транзит два мільярди доларів щорічно. Якщо ми говоримо про "Зелений курс" України, куди ми йдемо - це про зменшення видобутку й користування газом, зменшення теплової генерації. Де ми беремо на все це гроші? Два мільярди - а частину цих грошей ми витрачаємо і на інфраструктуру, і на нашу армію, і на зміну енергетичної інфраструктури України. Звідки брати ці гроші?" - заявив Зеленський.

Він додав, що Україні потрібно "орієнтовно 10-15 років гарантій забезпеченості стабільним газопостачанням для населення, оскільки обсягів видобутку українського газу недостатньо".

За словами глави Української держави, "важлива й ціна на газ". "Ми маємо річний пакет, він менше ніж 8 грн для людей. А що буде, якщо не буде транзиту газу або буде можливість отримувати газ із Європи - то за якою ціною? Хто компенсуватиме це?" - сказав Зеленський.