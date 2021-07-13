Війська РФ від початку доби 5 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

УКР
Від початку цієї доби, 13-го липня, станом на 12:00 зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню військами РФ на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

У передмісті населеного пункту Водяне противник здійснив обстріл з мінометів 120-го калібру, а біля Троїцького - з мінометів калібру 82 мм.

Поблизу Тарамчука російські найманці застосували в напрямку позицій наших захисників протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра".

Неподалік Південного окупанти двічі відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Бойових втрат за минулі та поточні добу серед військових Збройних Сил України немає.

На дії російсько-окупаційних військ захисники України надали адекватну відповідь.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Зелене перемир"я триває !!!))))
13.07.2021 14:32 Відповісти
войсками РФ на Донбассе. - Кодлан Коломойского говорит иное. Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский/ Зеленский назвал гибридную армию России в Донбассе повстанцами.
13.07.2021 14:46 Відповісти
Зелена пліснява ,це лялькі кремлівського балагана !!! А лялькі не спроможні на самостійе мислення чи діяльність !!)))
13.07.2021 14:52 Відповісти
Лови, какцапчик. Держи крепко. В Москве прошла панихида по убитым в Украине 14 спецназовцам 45-го десантного полка. 07.07.14/ 11.10.14 21:26 На кладбище в Ростове-на-Дону обнаружили три ряда свежих могил. / 22.06.14 19:45 600 наемников переброшено только из Саратовской области РФ в Луганск! Одного уже опознали и похоронили - Игорь Ефимов из Саратова /16.07.14 12:52 Под Славянском найдены сотни тел террористов. Некоторые из них заминированы, - СНБО./ Что тряпки своей власовской стыдишься одобряю
13.07.2021 18:07 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=zvZ0-adB2_w&ab_channel=%D0%98%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%A9%D1%91%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2
13.07.2021 15:16 Відповісти
Рашики опустились, "Рапирами" воюют. 1970 год, Ваз 2101 тогда выпустили... С постаментов "Рапиры" сняли (https://www.kpopov.ru/military/ekb_hq/dsc_2641.jpg ссылка )?
13.07.2021 17:13 Відповісти
 
 