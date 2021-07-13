Війська РФ від початку доби 5 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Від початку цієї доби, 13-го липня, станом на 12:00 зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню військами РФ на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

У передмісті населеного пункту Водяне противник здійснив обстріл з мінометів 120-го калібру, а біля Троїцького - з мінометів калібру 82 мм.

Поблизу Тарамчука російські найманці застосували в напрямку позицій наших захисників протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра".

Неподалік Південного окупанти двічі відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Бойових втрат за минулі та поточні добу серед військових Збройних Сил України немає.

На дії російсько-окупаційних військ захисники України надали адекватну відповідь.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.