У Львівській області через масові отруєння заборонили ресторанам готувати майонезні салати і заварні тістечка

У Львівській області через масові отруєння заборонили ресторанам готувати майонезні салати і заварні тістечка

Влада Львівської області ухвалила рішення заборонити керівникам ресторанів готувати влітку страви, які швидко псуються. Такі заходи ввели після масового отруєння людей у смт Куликів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Zaxid.net".

Комісія розглянула ситуацію з масовим отруєнням в ресторані "Панський Книш" в смт Куликів. Тоді отруїлося 24 людини, причиною стала сальмонела.

Повідомляється, що керівникам територіальних громад Львівської області доручили зобов'язати керівників громадського харчування та продовольчої торгівлі не допускати приготування в теплий період року небезпечної в епідемічному аспекті їжі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 16 працівників м'ясокомбінату в Глобиному отруїлися невідомою речовиною, 14 із них госпіталізовано, - ДСНС

Зокрема, ресторанам і кафе заборонили готувати салати з майонезом або сметаною і кондитерські вироби зі заварним кремом. Також заборонили реалізацію страв, що особливо швидко псуються, в тому числі на літніх майданчиках, без дотримання відповідних температурних умов зберігання.

Крім того, у всіх закладах харчування повинні бути умови для дотримання правил особистої гігієни, запас миючих засобів та антисептиків.

Нужно отследить где тот ресторан покупал яйца и птицу...и там наводить порядок...проверять кур ...а не вводить тупые запреты..
Сальмонелла она может быть не только в испорченных продуктах...
Так что все эти запреты от сальмонеллы не спасут..
Зараз майонези такі шо рік можуть не псуватися...
Сальмонелла она может быть не только в испорченных продуктах...
Так что все эти запреты от сальмонеллы не спасут..
и Вы абсолютно правы!!!
она может быть на скорлупе яиц, тушках курочек и в сельском молочке... и даже на зелени и овощах-ягодах, если грядки обильно удобрялись навозиком, засеянном сальмонелой ...
Нужно отследить где тот ресторан покупал яйца и птицу...и там наводить порядок...проверять кур ...а не вводить тупые запреты..
Не получится.
У птицефабрики юридический адрес где-то на Карибских остравах - туда сложно комиссию послать.
Зараз майонези такі шо рік можуть не псуватися...
Молоко в холодильнике для кофе стоит месяц и одну неделю... уже даже интересно стало прокиснет или нет!
Если порционное в блистерах то будет годам стоять и ничего ему не будет. А если типа Простоквашино 200 грамовые то месяц точно будет стоять после открытия. Так, что вы пересрочили, действительно обратите внимание...
годами
Литровое селянское в картоне) Я очковать стал еще две недели назад, купил новое, это стоит для нежеланных гостей...
ОК
А разве сальмонелла в майонезе водится?
да.... яйца - самый первый источник... (а они входят в состав майонеза)
Вы уверены, что в состав майонеза входят яйца?)))))
ну...значит сам состав отого что называется майонезом (без яиц и хрен знает с чем)))) не выдерживает тепло и киснет
Сырые яйца при производстве майонеза давно не используют, яичный порошок и то в лучшем случае
но что-то же в тех салатах стекает-портится-киснет ?
А нечего жрать что и где попало. Смотрю как лентяи берут вечерами по супермаркетам оливье и тому подобное-аж выворачивает.
всегда поражаюсь обилию таких салатов ...особенно с раннего утра (навряд ли их рубали ночью)))
о-о-о! майонес...зер гут
Яйца не помыли🤣
