У Львівській області через масові отруєння заборонили ресторанам готувати майонезні салати і заварні тістечка
Влада Львівської області ухвалила рішення заборонити керівникам ресторанів готувати влітку страви, які швидко псуються. Такі заходи ввели після масового отруєння людей у смт Куликів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Zaxid.net".
Комісія розглянула ситуацію з масовим отруєнням в ресторані "Панський Книш" в смт Куликів. Тоді отруїлося 24 людини, причиною стала сальмонела.
Повідомляється, що керівникам територіальних громад Львівської області доручили зобов'язати керівників громадського харчування та продовольчої торгівлі не допускати приготування в теплий період року небезпечної в епідемічному аспекті їжі.
Зокрема, ресторанам і кафе заборонили готувати салати з майонезом або сметаною і кондитерські вироби зі заварним кремом. Також заборонили реалізацію страв, що особливо швидко псуються, в тому числі на літніх майданчиках, без дотримання відповідних температурних умов зберігання.
Крім того, у всіх закладах харчування повинні бути умови для дотримання правил особистої гігієни, запас миючих засобів та антисептиків.
Так что все эти запреты от сальмонеллы не спасут..
она может быть на скорлупе яиц, тушках курочек и в сельском молочке... и даже на зелени и овощах-ягодах, если грядки обильно удобрялись навозиком, засеянном сальмонелой ...
У птицефабрики юридический адрес где-то на Карибских остравах - туда сложно комиссию послать.