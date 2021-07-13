У Львівській області через масові отруєння заборонили ресторанам готувати майонезні салати і заварні тістечка

Влада Львівської області ухвалила рішення заборонити керівникам ресторанів готувати влітку страви, які швидко псуються. Такі заходи ввели після масового отруєння людей у смт Куликів.

Комісія розглянула ситуацію з масовим отруєнням в ресторані "Панський Книш" в смт Куликів. Тоді отруїлося 24 людини, причиною стала сальмонела.

Повідомляється, що керівникам територіальних громад Львівської області доручили зобов'язати керівників громадського харчування та продовольчої торгівлі не допускати приготування в теплий період року небезпечної в епідемічному аспекті їжі.

Зокрема, ресторанам і кафе заборонили готувати салати з майонезом або сметаною і кондитерські вироби зі заварним кремом. Також заборонили реалізацію страв, що особливо швидко псуються, в тому числі на літніх майданчиках, без дотримання відповідних температурних умов зберігання.

Крім того, у всіх закладах харчування повинні бути умови для дотримання правил особистої гігієни, запас миючих засобів та антисептиків.