Новини
У Києві ніч на понеділок виявилася найгарячішою за всю історію спостережень

Ніч з неділі на понеділок (12 липня) в Києві виявилася найтеплішою за всю історію спостережень. Температура не опускалася нижче +22 градусів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, ніч проти понеділка в Києві виявилася найтеплішою, температура не опускалася нижче +22 ° С. Попереднє рекордне значення в + 21,4 ° від 1922 р перевищено на 0,6 ° С", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що загалом від початку року в Києві встановлено 21 температурний рекорд.

Читайте також: Спека в Україні посилюється: цього тижня очікується до +38°С

погода (793) рекорд (185)
Та яке ж це тепло?! Це просто жара, а сьогодні баня
13.07.2021 14:44 Відповісти
Когда-то всё бывает в первый раз
13.07.2021 14:51 Відповісти
Да уж…
Всё познаётся в сравнении , 22 градуса- это уже холодно.
У нас вчера днём 45 градусов было , а в 12 ночи сегодня - 35 градусов!

Это просто капец ! 🤪
13.07.2021 15:29 Відповісти
Так можно и ласты подклеить если меры не предпринимать. Климат меняется!
13.07.2021 16:24 Відповісти
 
 