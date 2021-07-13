У Києві ніч на понеділок виявилася найгарячішою за всю історію спостережень

Ніч з неділі на понеділок (12 липня) в Києві виявилася найтеплішою за всю історію спостережень. Температура не опускалася нижче +22 градусів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, ніч проти понеділка в Києві виявилася найтеплішою, температура не опускалася нижче +22 ° С. Попереднє рекордне значення в + 21,4 ° від 1922 р перевищено на 0,6 ° С", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що загалом від початку року в Києві встановлено 21 температурний рекорд.

