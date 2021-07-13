Нормандський формат поставлено на паузу, і ця пауза може затягнутися, - Єлісєєв
Пауза в Нормандському форматі переговорів щодо Донбасу може затягнутися надовго.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" дипломат, надзвичайний уповноважений посол України Костянтин Єлісєєв.
"Нормандський формат — це важливий формат переговорів з метою мирного врегулювання ситуації на Донбасі, унікальний формат, який був створений за участю лідерів України, Німеччини та Франції перш за все. На жаль, він зараз поставлений на паузу. І я не виключаю, що після того як восени будуть вибори в Німеччині, а наступного року у Франції президентські вибори, ця пауза може затягнутися.
Але саме тому я очікував, що за підсумками вчорашніх переговорів Меркель і Зеленського сторони оголосять про перспективу проведення наступного Нормандського саміту, оскільки це єдиний формат, який дозволяє рухати процес врегулювання ситуації на Донбасі", — сказав він.
Єлісєєв відповів на запитання, чи потрібно залучати до переговорів й інші країни.
"Скільки існує Нормандський формат, стільки й ведуться переговори про нові формати, перспективи розширення тощо. Моя позиція досить чітка: проблема не в форматах і не в формах, а в суті. А суть у тому, що Кремль зовсім не зацікавлений у врегулюванні ситуації на Донбасі. Звичайно, було б бажано залучити інші країни, і були такі спроби. Нагадаю, що й у 2016 році намагалися залучити Британію, США. Вдалося залучити спецпредставника США Волкера, який працював паралельно з Нормандським форматом.
Але я думаю, що всі ці розмови тільки відвертають від суті. На сьогодні зупинено процес звільнення заручників, Україна сьогодні й не говорить про виведення російських військ, відновлення контролю над кордоном тощо. На сьогодні можна говорити, що процес врегулювання поставлений на паузу", — сказав він.
Нормандський формат — це форма переговорів щодо ситуації на Донбасі, який включає голів чотирьох країн — України, Німеччини, Франції та Росії. Назва формату походить від зустрічі глав цих чотирьох держав, яка вперше відбулася 6 червня 2014 року в Нормандії, Франція.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час візиту до Німеччини обговорив з канцлером Ангелою Меркель посилення ролі Німеччини в Нормандському форматі та в установленні миру на Донбасі, важливість зупинки будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" в обхід України, питання деокупації Криму, енергетичну безпеку, економічне співробітництво та низку інших питань.
співголова ГІ "Права Справа"
13 Июля 00:08 51
З Росії в ОРДЛО йдуть військові колони.
На території ОРДЛО блокується робота місії ОБСЄ, тим часом з Росії йдуть військові колони.
Щодо блокування роботи місії ОБСЄ. З чим це пов'язано? Зараз в ОРДЛО проходять командно-штабні навчання 1-го і 2-го армійських корпусів бойовиків. Зокрема поблизу селищ Круглик, Мирне, Шимшинівка - це окупований Лутугинський район Луганськох області - зосереджена велика кількість бронетехніки, близько 200 одиниць, це критична кількість бронетехніки для такого рівня навчань.
Зокрема, спостерігачі ОБСЄ повідомили про зафіксовану безпілотником на окупованій території Луганської області бойову техніку окупантів, а саме: поблизу Шимшинівки - 11 танків, 26 броньованих машин; поблизу Мирного - 30 танків, 9 самохідних гаубиць, 18 буксированих гаубиць, 101 броньована бойова машина; поблизу Круглика - 30 танків.
Аналогічна ситуація відбувається на окупованих територіях Донецької області. Безпілотник ОБСЄ зафіксував наступне скупчення ворожої техніки: поблизу Бойківського - 8 танків Т-64; на території Роздольного - 23 бойові машини піхоти (БМП); поблизу Кальміуського - 6 бойових броньованих машин, 1 самохідна гаубиця 2С1 «Гвоздика».
Варто зазначити, що місію ОБСЄ не допускають до районів проведення так званих командно-штабних навчань, щоб виключити витік інформації про кількість техніки, кількості особового складу, легенди проведення цих навчань.
В свою чергу глава Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік звернувся до Постійної ради ОБСЄ в зв'язку з триразовим збільшенням порушень режиму припинення вогню на Донбасі. Він зазначає, що розширилася географія бойових дій вздовж лінії зіткнення, а випадків більш широкого застосування смертельної і руйнівної зброї стало помітно більше. Крім цього, в ОБСЄ також підкреслюють, що в результаті обстрілів стали частіше страждати об'єкти цивільної інфраструктури.
При цьому місцеві джерела ГІ «Права Справа» зафіксували проходження колон з території Росії на територію окупованих районів Луганської області. Ця інформація була доведена до українських спецслужб.
Показово, що на окупованих територіях знову заговорили про «Новоросії».
На тлі проведення цих навчань звучать заяви ватажків «ЛДНР», зокрема, Пасічника і Пушиліна про можливість реінкарнації проекту так званої «Новоросії». Подібні заяви свідчать про те, що російські куратори погодилися на план виходу або блокування роботи ТКГ і , відповідно, виконання Росією взятих на себе зобов'язань щодо імплементації положень Мінських домовленостей.