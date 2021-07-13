Нормандський формат поставлено на паузу, і ця пауза може затягнутися, - Єлісєєв

Пауза в Нормандському форматі переговорів щодо Донбасу може затягнутися надовго.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" дипломат, надзвичайний уповноважений посол України Костянтин Єлісєєв.

"Нормандський формат — це важливий формат переговорів з метою мирного врегулювання ситуації на Донбасі, унікальний формат, який був створений за участю лідерів України, Німеччини та Франції перш за все. На жаль, він зараз поставлений на паузу. І я не виключаю, що після того як восени будуть вибори в Німеччині, а наступного року у Франції президентські вибори, ця пауза може затягнутися.

Але саме тому я очікував, що за підсумками вчорашніх переговорів Меркель і Зеленського сторони оголосять про перспективу проведення наступного Нормандського саміту, оскільки це єдиний формат, який дозволяє рухати процес врегулювання ситуації на Донбасі", — сказав він.

Єлісєєв відповів на запитання, чи потрібно залучати до переговорів й інші країни.

"Скільки існує Нормандський формат, стільки й ведуться переговори про нові формати, перспективи розширення тощо. Моя позиція досить чітка: проблема не в форматах і не в формах, а в суті. А суть у тому, що Кремль зовсім не зацікавлений у врегулюванні ситуації на Донбасі. Звичайно, було б бажано залучити інші країни, і були такі спроби. Нагадаю, що й у 2016 році намагалися залучити Британію, США. Вдалося залучити спецпредставника США Волкера, який працював паралельно з Нормандським форматом.

Але я думаю, що всі ці розмови тільки відвертають від суті. На сьогодні зупинено процес звільнення заручників, Україна сьогодні й не говорить про виведення російських військ, відновлення контролю над кордоном тощо. На сьогодні можна говорити, що процес врегулювання поставлений на паузу", — сказав він.

Нормандський формат — це форма переговорів щодо ситуації на Донбасі, який включає голів чотирьох країн — України, Німеччини, Франції та Росії. Назва формату походить від зустрічі глав цих чотирьох держав, яка вперше відбулася 6 червня 2014 року в Нормандії, Франція.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час візиту до Німеччини обговорив з канцлером Ангелою Меркель посилення ролі Німеччини в Нормандському форматі та в установленні миру на Донбасі, важливість зупинки будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" в обхід України, питання деокупації Криму, енергетичну безпеку, економічне співробітництво та низку інших питань.