Посол Франції де Понсен про розширення Нормандської четвірки: У Росії відсутня політична воля, справа не в зміні формату
У Росії відсутня політична воля щодо реалізації та виконання своїх зобов'язань.
Про це в інтерв'ю ТСН заявив посол Франції Етьєн де Понсен, передає Цензор.НЕТ.
Так, коментуючи пропозицію про розширення Нормандського формату, дипломат заявив, що позиція Франції полягає в тому, що проблема не в форматі.
"Ми готові до будь-якого варіанту, готові розглянути будь-яку з можливостей. З нашого боку немає ніякої поганої волі. Але справжньою проблемою є відсутність політичної волі сторін, зокрема, російської сторони щодо реалізації та виконання своїх зобов'язань. Отже, справа не в зміні формату, на жаль, завдяки якому у Росії з'явиться бажання до миру", - пояснив Понсен.
