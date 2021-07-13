УКР
Посол Франції де Понсен про розширення Нормандської четвірки: У Росії відсутня політична воля, справа не в зміні формату

Посол Франції де Понсен про розширення Нормандської четвірки: У Росії відсутня політична воля, справа не в зміні формату

У Росії відсутня політична воля щодо реалізації та виконання своїх зобов'язань.

Про це в інтерв'ю ТСН заявив посол Франції Етьєн де Понсен, передає Цензор.НЕТ.

Так, коментуючи пропозицію про розширення Нормандського формату, дипломат заявив, що позиція Франції полягає в тому, що проблема не в форматі.

"Ми готові до будь-якого варіанту, готові розглянути будь-яку з можливостей. З нашого боку немає ніякої поганої волі. Але справжньою проблемою є відсутність політичної волі сторін, зокрема, російської сторони щодо реалізації та виконання своїх зобов'язань. Отже, справа не в зміні формату, на жаль, завдяки якому у Росії з'явиться бажання до миру", - пояснив Понсен.

у раиси отсутствют мозги..
13.07.2021 15:07 Відповісти
у Рассии "политическая воля" появляется только тогда, когда в ее горящей разваливающейся хате подвергнутой наводнением и голодом, вдруг заканчивается ШМУРДЯК!
вот тогда Рассия нехотя начинает идти на "конструктивный диалог".
13.07.2021 15:11 Відповісти
А когда вчера кремлевский недофюрер говорил про "Границы Украины на момент объединения" с московитами, он не хотел вспомнить границы своей помойки на тот момент?
13.07.2021 15:15 Відповісти
К сожалению это у нас не существует политической воли.Мокшане шаг за шагом,сантиметр за сантиметром добиваются своего при том что наше правительство даже уже не скрытый сепаратизм рассматривает как свободу слова на эфирном вещании и призывает украинцев признать убийц наших воинов и захватчиков украинских територий братьями.О чем заявил лично сам Президент Украины.
3.07.21 12:35https://censor.net/ru/news/3276761/zelenskiyi_o_bratskih_narodah_bolshe_pohoje_na_kaina_i_avelya
13.07.2021 15:16 Відповісти
Улусія має вельми міцну пллітичну волю-знищення України як держави і Мінськ є одним із інструментів для досягнення отієї мети,тим більше,що там у цьлму їй "підігрують" Франція і Німеччина.
13.07.2021 17:17 Відповісти
 
 