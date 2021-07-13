УКР
Новини
"Формула Штайнмаєра" вже імплементована в закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО", - Арестович

Немає необхідності в імплементації "Формули Штайнмаєра" в українське законодавство, оскільки вона вже прописана в законі "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей".

Про це заявив спікер української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо Донбасу Олексій Арестович, коментуючи заяву Федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми вдячні Німеччині і Франції за розробку кластерів з реалізації Мінських угод. Наші поправки до них не містять такої позиції, що спершу в ОРДЛО проводяться вибори, а потім Україні переходить контроль над кордоном. Все навпаки. Але парадокс полягає в тому, що "Формула Штайнмаєра" вже фактично імплементована в українське законодавство - вона прописана в законі "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей", прийнятому ще в 2014 році 10-м пунктом. Вона там є", - заявив Арестович.

Також читайте: Меркель заявила про необхідність імплементації "формули Штайнмаєра"

Автор: 

Меркель Ангела (1140) мінські угоди (2231) Формула Штайнмаєра (323) Арестович Олексій (383)
Топ коментарі
+10
Что же тогда подписал Кучма в октябре 2019 по настоянию Зели, Люся?
13.07.2021 15:41 Відповісти
+8
В Люсі завдання всі злочини Зеленського перекласти на попередників.
13.07.2021 15:47 Відповісти
+7
звездит люся
13.07.2021 15:49 Відповісти
Что же тогда подписал Кучма в октябре 2019 по настоянию Зели, Люся?
13.07.2021 15:41 Відповісти
В Люсі завдання всі злочини Зеленського перекласти на попередників.
13.07.2021 15:47 Відповісти
І так теж буде вірно!
13.07.2021 15:49 Відповісти
https://twitter.com/wUwQotWJqZ1aVJD

https://twitter.com/wUwQotWJqZ1aVJD Орест Петренко https://twitter.com/wUwQotWJqZ1aVJD @wUwQotWJqZ1aVJD https://twitter.com/wUwQotWJqZ1aVJD/status/1414850735779483653 5 ч

Послухайте перехват розмови гіркіна і Ко у 04.2014!
Він свідчить, що х-ло розпочав війну саме заради того, щоб закрити перед Україною всі шляхи на Захід шляхом легімітизації через вибори "влади" ОРДЛО.
Реалізація ф-ли Штайнмаера - це 100% капітуляція України.

https://www.youtube.com/watch?v=xVDx-TqeWj4&ab_channel=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
13.07.2021 15:47 Відповісти
Жовтень 2019. През Зеленський.

"Дарья Олифер - пресс-секретарь Леонида Кучмы, представителя Украины в трехстороннем контактной группе, - обнародовала в Facebook письмо с объяснением "формулы Штайнмайера".
В письме Леонида Кучмы спецпредставителю ОБСЕ Мартину Сайдику сказано, что Украина "принимает текст формулы", КОТОРАЯ БУДЕТ ВКЛЮЧЕНА в https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1680-18?fbclid=************************************************************* закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и которую согласовали 11 сентября дипломаты Украины, Франции, Германии и России."

https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-49905731
13.07.2021 15:52 Відповісти
А кто знает: Арестович голубой или вид делает?
13.07.2021 15:44 Відповісти
!!!
13.07.2021 15:46 Відповісти
Формула была предложена министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в октябре 2015 года на парижском саммите «нормандской четвёрки» и подтверждена на встрече «нормандской четвёрки» в Берлине 19 октября 2016 года, то как она может быть имплементирована в 2014?)
13.07.2021 15:46 Відповісти
"Формула Штайнмайера" уже имплементирована в закон "Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО", - Арестович - Цензор.НЕТ 5053
13.07.2021 15:48 Відповісти
Формулу Штайнмайера погодився виконувати зеленський в 2019 році.

https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-49905731
13.07.2021 15:49 Відповісти
так, після деокупації Донбасу
читай не тільки заголовок
13.07.2021 16:02 Відповісти
Не треба переводити стрілки.
Мова про те, хто дав згоду на застосування формули.
І це зробив зеленський руками кучми.
13.07.2021 16:05 Відповісти
яку згоду????????? після виборів в ордло по українським законам і по українській Конституції? Це зрада?????????!!!!!!!?*?????????
ти адекватна взагалі?
13.07.2021 16:26 Відповісти
Всім очевидно хто тут неадекватний "?????????!!!!!!!?*?????????" )
13.07.2021 16:31 Відповісти
https://censor.net/ru/comments/locate/3276821/0192143e-2beb-70f6-ad11-fc0a86c40e4d
13.07.2021 16:45 Відповісти
"Формула Штайнмаєра" вже імплементована в закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО", - Арестович - Цензор.НЕТ 4330
13.07.2021 16:31 Відповісти
"Формула Штайнмаєра" вже імплементована в закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО", - Арестович - Цензор.НЕТ 1175
13.07.2021 16:32 Відповісти
Читала це у фейсбуку. Все вірно написано.
13.07.2021 16:34 Відповісти
А люська ходила на стрелку? Вроде она там с кем-то договорилась отгрести люлей дней десять назад.
показати весь коментар
Ніт!
13.07.2021 15:59 Відповісти
звездит люся
13.07.2021 15:49 Відповісти
А вдумайтесь что предусматривает формула этого фашиста.Так это восстановление окупированых територий за счет Украины и взятых страной кредитов при условии что деньгами будут распоряжаться окупационные власти.Обеспечение окупированых територий всем что только пожелают за счет бюджетных средств Украины.А эти все требования по формуле этого урода без гарантий на восстановления границ страны а все украинские вложения будет контролировать кацапия.Только придурошный ЗЕ может на это повестись или насравший как на Украину так и на свои прямые обязанности как Гаранта Конституции
13.07.2021 15:54 Відповісти
ця формула вже введена офіційно в Закон про особливий статус ордло
13.07.2021 16:00 Відповісти
Формула існує одна єдина,Слава Україні та Смерть її Ворогам.І люди які кладуть свої життя за визволення країні в певний час знищать як ворогів на сході так і ворогів в тилу.Дограються зелені та і не зелені уйо.. ща.Терпець вже обривається і все тільки в часі.
13.07.2021 16:08 Відповісти
так саме зелені і кладуть свої життя у боротьбі з кремлядями
13.07.2021 16:23 Відповісти
і скільки твоїх "побратимів" сконало вже на своїх диванах?
13.07.2021 16:44 Відповісти
Ганька, пояснюю: результат голосування серед ЗСУ такий самий як і по всій країні
13.07.2021 16:49 Відповісти
По данним США тілки ЗЕ поклав у свою кишеню 4 лярди і не китайських юанів а зелених.
13.07.2021 17:03 Відповісти
це по даним кремля
13.07.2021 17:06 Відповісти
Можливо,я не сперечаюсь.Але ця інформація проскочила тут на цензорі так що........
13.07.2021 17:13 Відповісти
пиши заяву в СБУ на Зеленського і в якості доказів приклади текст з Цензору
13.07.2021 17:18 Відповісти
Так СБУ і так контролює кожну надруковану нами літеру,а прийде час все нам викладуть до останньої крапки.
13.07.2021 17:22 Відповісти
13.07.2021 18:09 Відповісти
так і є
Закон про особливий статус ордло це юридична легалізація терористів і офіційний дозвіл кремлю на окупацію Донбасу
13.07.2021 15:58 Відповісти
і що на це каже твій психіатр?
13.07.2021 16:33 Відповісти
він каже, що інтернет-нік "шоколадний бандерівець" може взяти собі лише дуже закомплексована і невпевнена у собі боягузлива особіа без освіти
13.07.2021 16:48 Відповісти
Це не повна інформація,це ще і повне утримання існуючої влади на окупованих територіях із українського бюджету без права контролю над коштами та ще і після того як повбивали тісячами наших воїнів.Та без контролю над окупованою територією України.Це практично територія яку українці будуть годувати без права на ній правити.
13.07.2021 17:19 Відповісти
Арестович-советник Ермака. Меркель заявила о необходимости реализация "формулы Штайнмайера". И Путин с Ермака-Козыря за Штайнмайера спросит: Коломойский богует а где Штайнмайер? Ермак архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера".
13.07.2021 16:06 Відповісти
Звісно, бо зелена шмаркля сьогодні втілює в життя всі задуми святого петрика
Незгодний з "формулою Штайнмаєра" Порошенко три роки тому "топив" за неї (відео)
https://www.unian.ua/politics/10706817-nezgodniy-z-formuloyu-shtaynmayera-poroshenko-tri-roki-tomu-topiv-za-neji-video.html
13.07.2021 16:12 Відповісти
і що про твої розлади говорить психіатр????
13.07.2021 16:32 Відповісти
Правда очі коле, безідейна ти лупа парашенка ? Спамом не врятуєш свого сивочолого госп#дара. Це відео вже увійшло в історію лиходіянь святого юди парашенка
13.07.2021 17:01 Відповісти
тупорила люся напевне не знає, що закон був прийнятий в 2015-му.... тупорилість просто зашкалює
13.07.2021 16:31 Відповісти
та навіть не головне рік прийняття... Як те, що з-за окупації касапами нашого Донбасу він діяти не буде. Від слова "зовсім". Раніше я переживав, що з-за бубочки - його ввімкнуть. Так ні, йому таке вчинити ніхто (перш за все РОК та інші патріотичні ГО, ветерани) не дасть.
13.07.2021 16:42 Відповісти
вагіна рота відкрила...
13.07.2021 18:16 Відповісти
Опять эксперт Люся
22.07.2021 23:04 Відповісти
 
 