"Формула Штайнмаєра" вже імплементована в закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО", - Арестович

Немає необхідності в імплементації "Формули Штайнмаєра" в українське законодавство, оскільки вона вже прописана в законі "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей".

Про це заявив спікер української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо Донбасу Олексій Арестович, коментуючи заяву Федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми вдячні Німеччині і Франції за розробку кластерів з реалізації Мінських угод. Наші поправки до них не містять такої позиції, що спершу в ОРДЛО проводяться вибори, а потім Україні переходить контроль над кордоном. Все навпаки. Але парадокс полягає в тому, що "Формула Штайнмаєра" вже фактично імплементована в українське законодавство - вона прописана в законі "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей", прийнятому ще в 2014 році 10-м пунктом. Вона там є", - заявив Арестович.

Також читайте: Меркель заявила про необхідність імплементації "формули Штайнмаєра"