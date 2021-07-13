"Формула Штайнмаєра" вже імплементована в закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО", - Арестович
Немає необхідності в імплементації "Формули Штайнмаєра" в українське законодавство, оскільки вона вже прописана в законі "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей".
Про це заявив спікер української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо Донбасу Олексій Арестович, коментуючи заяву Федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми вдячні Німеччині і Франції за розробку кластерів з реалізації Мінських угод. Наші поправки до них не містять такої позиції, що спершу в ОРДЛО проводяться вибори, а потім Україні переходить контроль над кордоном. Все навпаки. Але парадокс полягає в тому, що "Формула Штайнмаєра" вже фактично імплементована в українське законодавство - вона прописана в законі "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей", прийнятому ще в 2014 році 10-м пунктом. Вона там є", - заявив Арестович.
https://twitter.com/wUwQotWJqZ1aVJD Орест Петренко https://twitter.com/wUwQotWJqZ1aVJD @wUwQotWJqZ1aVJD https://twitter.com/wUwQotWJqZ1aVJD/status/1414850735779483653 5 ч
Послухайте перехват розмови гіркіна і Ко у 04.2014!
Він свідчить, що х-ло розпочав війну саме заради того, щоб закрити перед Україною всі шляхи на Захід шляхом легімітизації через вибори "влади" ОРДЛО.
Реалізація ф-ли Штайнмаера - це 100% капітуляція України.
https://www.youtube.com/watch?v=xVDx-TqeWj4&ab_channel=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
"Дарья Олифер - пресс-секретарь Леонида Кучмы, представителя Украины в трехстороннем контактной группе, - обнародовала в Facebook письмо с объяснением "формулы Штайнмайера".
В письме Леонида Кучмы спецпредставителю ОБСЕ Мартину Сайдику сказано, что Украина "принимает текст формулы", КОТОРАЯ БУДЕТ ВКЛЮЧЕНА в https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1680-18?fbclid=************************************************************* закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и которую согласовали 11 сентября дипломаты Украины, Франции, Германии и России."
https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-49905731
читай не тільки заголовок
Мова про те, хто дав згоду на застосування формули.
І це зробив зеленський руками кучми.
ти адекватна взагалі?
Закон про особливий статус ордло це юридична легалізація терористів і офіційний дозвіл кремлю на окупацію Донбасу
