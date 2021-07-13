"Слуга народу" Костін про продовження судової реформи: Сподіваємося, що через шість місяців ВККС почне свою роботу

Народний депутат "Слуги народу", глава комітету ВР з правової політики Андрій Костін очікує, що законопроєкт про реформування Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) буде підписано найближчим часом.

Про це він розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За словами нардепа після цього буде запущено процес формування конкурсної комісії.

"Тут ми сподіваємося на те, що і від Ради суддів України, і від наших міжнародних партнерів будуть делеговані такі члени конкурсної комісії, які мають великий досвід в оцінці, як професійної етики і доброчесності, так і професійної компетентності майбутніх членів ВККС. Сподіваємося, що через 4-6 місяців ВККС почне свою роботу, будуть завершені конкурсні процедури, які були розпочаті, а це і завершення конкурсу на посади суддів першої інстанції, і створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності, і дуже швидко будуть призначені конкурси на посади суддів апеляційних судів загальної юрисдикції, тому що саме там найбільший дефіцит судових кадрів. Крім того, буде продовжена робота з кваліфікаційного оцінювання діючих суддів, які його не пройшли за час роботи минулого ВККС", - пояснив Костін.

Нардеп вважає, що Вища рада правосуддя (ВРП) має бути совістю судової системи.

"А саме совісті судової системи мають довіряти і люди, і бізнес, професійне співтовариство, і політики, але насамперед самі судді. Якщо судді з якихось причин ще не зрозуміли, що потрібно працювати відповідно до закону і норм етики, то побачать принципову позицію Вищої ради правосуддя щодо будь-якої скарги, яка стосується неетичної чи непрофесійної поведінки суддів, то ми побачимо або зміну їх ставлення до своєї ролі в суспільстві або те, що такі судді просто підуть у відставку", - підкреслив Костін.

