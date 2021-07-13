УКР
Новини
6 910 32

Шишкін про слова Арахамії, який назвав його і Хмару "дідами-мопедами": Він продовжував би торгувати на базарі, якби ми не боролися за незалежність

Шишкін про слова Арахамії, який назвав його і Хмару

Ексгенпрокурор і суддя КС Віктор Шишкін, який раніше зі Степаном Хмарою з'явився на урочистому засіданні з нагоди Дня Конституції у футболках з написом "Зе! Вбивця Конституції", прокоментував слова "слуги народу" Давида Арахамії, який назвав їх "дідами-мопедами".

Про це Шишкін розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За його словами, те, що там написано тільки про "Зе" - стосується не тільки сучасного президента, але і його попередників також".

Коментуючи слова глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, який в листуванні назвав його і Хмару "дідами-мопедами", ексгенпрокурор заявив: "Це говорить про культуру Арахамії і про той рівень нашого депутатського корпусу, який сьогодні є. Цей Арахамія взагалі б продовжував на базарі торгувати досі, якби Хмара не боровся разом зі мною за Незалежність в 90 році і в 91-му. Не було б сьогодні Української держави, якби не тодішня Народна Рада, яка фактично зламала хребет партії. Ми переконали так званих "хитаючихся" з комуністів - і вони голосували разом.

Також читайте: "Слуга народу" Арахамія про співавторів Конституції Хмару і Шишкіна: "Два деда-мопеда". ЛИСТУВАННЯ

Повний текст інтерв'ю з Віктором Шишкіним читайте тут.

Нагадаємо, Хмара і Шишкін прийшли до Верховної Ради на урочисте засідання з нагоди Дня Конституції в футболках з написом "Зе! Вбивця Конституції". "Слуга народу" Арахамія тоді поцікавився в чаті у колег по фракції: "Що це за два діди-мопеди? Стоять у залі".

Потім Арахамія пояснив своє висловлювання про Хмару і Шишкіна.

Автор: 

Хмара Степан (18) Арахамія Давид (1112) Шишкін Віктор (7)
Топ коментарі
+44
В питомнике оно бы сидело...в Сухуми...в вольере...
13.07.2021 16:05 Відповісти
13.07.2021 16:05 Відповісти
+40
молодец дед, славно в нюхало брахмии всыпал.
13.07.2021 16:01 Відповісти
13.07.2021 16:01 Відповісти
+38
в принципе, он и сейчас на базаре торгует
13.07.2021 16:00 Відповісти
13.07.2021 16:00 Відповісти
в принципе, он и сейчас на базаре торгует
13.07.2021 16:00 Відповісти
13.07.2021 16:00 Відповісти
Сейчас на оптовом
13.07.2021 16:00 Відповісти
13.07.2021 16:00 Відповісти
Арахамия на базаре. "Купи ********, сладкий как мед, мамай клянусь".
13.07.2021 16:45 Відповісти
13.07.2021 16:45 Відповісти
молодец дед, славно в нюхало брахмии всыпал.
13.07.2021 16:01 Відповісти
13.07.2021 16:01 Відповісти
- Тут Ипполит Матвеевич не выдержал и с воплем смачно плюнул в доброе лицо отца Федора. Отец Федор немедленно плюнул в лицо Ипполита Матвеевича и тоже попал.
13.07.2021 17:17 Відповісти
13.07.2021 17:17 Відповісти
Что бы торговать нужно считать уметь...
13.07.2021 16:03 Відповісти
13.07.2021 16:03 Відповісти
В питомнике оно бы сидело...в Сухуми...в вольере...
13.07.2021 16:05 Відповісти
13.07.2021 16:05 Відповісти
А хвост отвалился от низких темпераур в феврале.
13.07.2021 16:47 Відповісти
13.07.2021 16:47 Відповісти
ай, дед-молодец)))
13.07.2021 16:07 Відповісти
13.07.2021 16:07 Відповісти
Скажу так, если бы не МАЙДАН, то др..чили бы эти все агрохимии, корабельные сосны и прочие ЗЕлендоны поза углами и смешили бы януковичевскую банду по саунам до сегодняшнего дня!!!!!!!
13.07.2021 16:08 Відповісти
13.07.2021 16:08 Відповісти
Не знаю роли Шишкина,возможно она весома, но Хмара,Чорновил, Лукьяненко,Юхновський это действительно те "деды мопеды" без которых Украина бы не сосоялась, и ларек с шаурмой был бы для Арахамии пределом мечтаний.
13.07.2021 16:10 Відповісти
13.07.2021 16:10 Відповісти
Ни хмара, ни чорновил не имеют наименьшего отношения к этому процессу.
Не зря сынок черновола быстренько согласился вступить в регионы, когда ему пригрозили открыть документы кгб
А хмара - вообще, кроме пьяных скандалов ничем не прославился.
Можно просмотреть материалы первого сезда Руха и припомнить имена всех причастных.
13.07.2021 16:43 Відповісти
13.07.2021 16:43 Відповісти
Ну да, семь лет лагерей и 5 лет поселений это на Московских улусах у вас называется пьяными скпндалами?
13.07.2021 21:54 Відповісти
13.07.2021 21:54 Відповісти
А за Чорновіла так вообще бре умалишенного. Человек семнадцать лет по лагерям оттрубил,какие нафиг аргифы КГБ ?! Те,кто с КГБ сотрудничал по 17 лет на зоне не сидели.
А с сыном,так в семье не без урода , и у Иесуса свой Иуда был
13.07.2021 22:03 Відповісти
13.07.2021 22:03 Відповісти
Да НИХРЕНА ,вы не сломили. От слова,СОВСЕМ! Вся Украина ,это базар. Посткоммунистическая помойка. Кто действительно ламает и строит ,так это национальная свидомисть. То есть сопереживание предкам и их идеалам.
13.07.2021 16:11 Відповісти
13.07.2021 16:11 Відповісти
В 1991 году надо было объявлять мораторий на 10 лет на членов КПСС, отменять все партийные пенсии и пенсии КГБ, увольнять одной датой всех судей (некоторые из них были заседателями "троек" во время войны).
13.07.2021 16:51 Відповісти
13.07.2021 16:51 Відповісти
В. Сухов,в то время ,ни кто бы этот проект ,не поддержал ,от слова -СОВСЕМ.Поэтому .мы не деградируем ,как кажется некоторым человекам ,а достаточно быстро развиваемся!Фактически ,каждый выбор президента....,это как мин. шаг вперед на 50-70 лет. .
13.07.2021 19:00 Відповісти
13.07.2021 19:00 Відповісти
З єврея якого зіпсували "хачікі" міг утворитись тільки Арахамія: "
ара або Ара́ра (Ara) - рід птахів родини папугові (Psittacidae). В народній термінології назвою «ара» позначають багатьох довгохвостих папуг, зокрема​ ...

‎https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D1%96%D0%B4)#%D0%97%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4 Зовнішній вигляд · ‎https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D1%96%D0%B4)#%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Класифікація
13.07.2021 16:12 Відповісти
13.07.2021 16:12 Відповісти
У совєцькій армії була татуха, яку називали попугай Ара, а виглядала вона як прутень з крилами
13.07.2021 16:22 Відповісти
13.07.2021 16:22 Відповісти
він був би секретарем заводської комсомольської організації на правах райкома
13.07.2021 16:13 Відповісти
13.07.2021 16:13 Відповісти
Слуги урода боготворят совок. В те времена торговец *********** был королем! А щас кому эта обезьяна из сухумского зоопарка нужна?
13.07.2021 16:20 Відповісти
13.07.2021 16:20 Відповісти
Придет время и Агрохимия еще за "базар" ответит.
13.07.2021 16:56 Відповісти
13.07.2021 16:56 Відповісти
Арахамия и не прекращала торговать на базаре. Просто сменила павильон.
13.07.2021 17:04 Відповісти
13.07.2021 17:04 Відповісти
А как он на Галустяна похож, наш Арахамия!
13.07.2021 17:18 Відповісти
13.07.2021 17:18 Відповісти
правильно Шишкин заявил.
13.07.2021 17:49 Відповісти
13.07.2021 17:49 Відповісти
Старый пердун ,твой Шишкин.Зеленский ,таки реформатор ,но с отрицательной тенденцией. Все его реформы при его правлении ,абсолютно бессмысленны. Но имеют один нюанс! Реформироваться мы можем и очень серьезно и крайне быстро. Нет только реформатора национального уровня.
13.07.2021 19:07 Відповісти
13.07.2021 19:07 Відповісти
Хорошо ты само себе лишь о себе написало "Старый пердун ,твой Шишкин. потужный папередник. ,таки реформатор ,но с отрицательной тенденцией. Все его реформы при его правлении ,абсолютно бессмысленны. Но имеют один нюанс! Реформироваться мы можем и очень серьезно и крайне быстро. Нет только реформатора национального уровня."
13.07.2021 19:09 Відповісти
13.07.2021 19:09 Відповісти
То есть как меня цитировать и цитированному умиляться ,у тебя еще есть какие то ко мне претензии??Давай ,философствуй.
13.07.2021 19:21 Відповісти
13.07.2021 19:21 Відповісти
Так у його ж прізвищі зафіксована належність до зграї хамів.
13.07.2021 21:35 Відповісти
13.07.2021 21:35 Відповісти
Хто не пам'ятає минулого,не має майбутнього,запам'ятай арахам..
13.07.2021 21:53 Відповісти
13.07.2021 21:53 Відповісти
 
 