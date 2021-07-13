Шишкін про слова Арахамії, який назвав його і Хмару "дідами-мопедами": Він продовжував би торгувати на базарі, якби ми не боролися за незалежність

Ексгенпрокурор і суддя КС Віктор Шишкін, який раніше зі Степаном Хмарою з'явився на урочистому засіданні з нагоди Дня Конституції у футболках з написом "Зе! Вбивця Конституції", прокоментував слова "слуги народу" Давида Арахамії, який назвав їх "дідами-мопедами".

За його словами, те, що там написано тільки про "Зе" - стосується не тільки сучасного президента, але і його попередників також".

Коментуючи слова глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, який в листуванні назвав його і Хмару "дідами-мопедами", ексгенпрокурор заявив: "Це говорить про культуру Арахамії і про той рівень нашого депутатського корпусу, який сьогодні є. Цей Арахамія взагалі б продовжував на базарі торгувати досі, якби Хмара не боровся разом зі мною за Незалежність в 90 році і в 91-му. Не було б сьогодні Української держави, якби не тодішня Народна Рада, яка фактично зламала хребет партії. Ми переконали так званих "хитаючихся" з комуністів - і вони голосували разом.

Нагадаємо, Хмара і Шишкін прийшли до Верховної Ради на урочисте засідання з нагоди Дня Конституції в футболках з написом "Зе! Вбивця Конституції". "Слуга народу" Арахамія тоді поцікавився в чаті у колег по фракції: "Що це за два діди-мопеди? Стоять у залі".

Потім Арахамія пояснив своє висловлювання про Хмару і Шишкіна.