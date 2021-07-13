Шишкін про слова Арахамії, який назвав його і Хмару "дідами-мопедами": Він продовжував би торгувати на базарі, якби ми не боролися за незалежність
Ексгенпрокурор і суддя КС Віктор Шишкін, який раніше зі Степаном Хмарою з'явився на урочистому засіданні з нагоди Дня Конституції у футболках з написом "Зе! Вбивця Конституції", прокоментував слова "слуги народу" Давида Арахамії, який назвав їх "дідами-мопедами".
Про це Шишкін розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
За його словами, те, що там написано тільки про "Зе" - стосується не тільки сучасного президента, але і його попередників також".
Коментуючи слова глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, який в листуванні назвав його і Хмару "дідами-мопедами", ексгенпрокурор заявив: "Це говорить про культуру Арахамії і про той рівень нашого депутатського корпусу, який сьогодні є. Цей Арахамія взагалі б продовжував на базарі торгувати досі, якби Хмара не боровся разом зі мною за Незалежність в 90 році і в 91-му. Не було б сьогодні Української держави, якби не тодішня Народна Рада, яка фактично зламала хребет партії. Ми переконали так званих "хитаючихся" з комуністів - і вони голосували разом.
Повний текст інтерв'ю з Віктором Шишкіним читайте тут.
Нагадаємо, Хмара і Шишкін прийшли до Верховної Ради на урочисте засідання з нагоди Дня Конституції в футболках з написом "Зе! Вбивця Конституції". "Слуга народу" Арахамія тоді поцікавився в чаті у колег по фракції: "Що це за два діди-мопеди? Стоять у залі".
Потім Арахамія пояснив своє висловлювання про Хмару і Шишкіна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не зря сынок черновола быстренько согласился вступить в регионы, когда ему пригрозили открыть документы кгб
А хмара - вообще, кроме пьяных скандалов ничем не прославился.
Можно просмотреть материалы первого сезда Руха и припомнить имена всех причастных.
А с сыном,так в семье не без урода , и у Иесуса свой Иуда был
ара або Ара́ра (Ara) - рід птахів родини папугові (Psittacidae). В народній термінології назвою «ара» позначають багатьох довгохвостих папуг, зокрема ...
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D1%96%D0%B4)#%D0%97%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4 Зовнішній вигляд · https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D1%96%D0%B4)#%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Класифікація