Для формування колективного імунітету в Україні до кінця року потрібно вакцинувати щонайменше 250 тис. осіб щодня, - KSE
Наявних в Україні приблизно 2 млн доз вакцин за стабільних темпів вакцинації вистачить ще на місяць.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.
За його словами, зараз темпи вакцинації в Україні зросли на чверть - у середньому в Україні вакцинують 81 тис. осіб на добу.
"Але цей тренд має пришвидшуватися, тому що для вакцинації 70% населення до кінця 2021 року, щоб ми могли говорити про колективний імунітет серед дорослого населення, необхідно вже зараз робити втричі більше – приблизно 250 тис. щеплень на добу, починаючи від сьогодні і до кінця року включно з вихідними", - пояснив Ганиченко.
Він додав, що, попри те, що темпи вакцинації та кількість вакцин у країні зростає, наявних наразі приблизно 2 млн доз вакцин вистачить ще на місяць за стабільних темпів.
Аналітик нагадав, що в липні до України має надійти ще 7 млн доз вакцин.
Водночас він наголосив на тому, що українцям важливо вакцинуватися саме зараз – до початку зростання захворюваності на COVID-19, яке експерти прогнозують вже найближчим часом і яке, за їхніми словами, "може бути дуже серйозним".
Ганиченко додав, що у Нідерландах, які мали схожі з Україною темпи спадання захворюваності, ці ж показники за тиждень зросли вдесятеро.
Нагадаємо, кампанія з вакцинації в Україні почалася 24 лютого. Зараз щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, яка виготовляється в Південній Кореї.
Забавно, что эти источники смотрят и кацапы, и подвержены они ей даже в бОльшей степени, потому на лаптестане сейчас рекордная смертность от КОВИДа, хоть летом вирусы значительно снижают свою активность.
для стада зеленського не може бути вибірковості в сприйнятті інформації. Якщо москаль трубить проти вакцин і водночас лає владу зеленського, то для стада всьо - москаль однозначно не прав.
чєсслово!
штук надцять різних "інститутів"..
Да и с миллиардом деревьев тоже как то неудобно получается.
СОРОСЯТКО,здається, ЩОСЬ ПУКНУЛО у підтримку вакцинування третьою,п"ятою,десятою дозою недешевих вакцин...