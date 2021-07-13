УКР
Для формування колективного імунітету в Україні до кінця року потрібно вакцинувати щонайменше 250 тис. осіб щодня, - KSE

Наявних в Україні приблизно 2 млн доз вакцин за стабільних темпів вакцинації вистачить ще на місяць.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

За його словами, зараз темпи вакцинації в Україні зросли на чверть - у середньому в Україні вакцинують 81 тис. осіб на добу.

"Але цей тренд має пришвидшуватися, тому що для вакцинації 70% населення до кінця 2021 року, щоб ми могли говорити про колективний імунітет серед дорослого населення, необхідно вже зараз робити втричі більше – приблизно 250 тис. щеплень на добу, починаючи від сьогодні і до кінця року включно з вихідними", - пояснив Ганиченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нова хвиля коронавірусу очікується вже цього літа: рівень смертності в Україні до вересня може досягти 54-70 тис. з початку пандемії, - KSE

Він додав, що, попри те, що темпи вакцинації та кількість вакцин у країні зростає, наявних наразі приблизно 2 млн доз вакцин вистачить ще на місяць за стабільних темпів.

Аналітик нагадав, що в липні до України має надійти ще 7 млн доз вакцин.

Водночас він наголосив на тому, що українцям важливо вакцинуватися саме зараз – до початку зростання захворюваності на COVID-19, яке експерти прогнозують вже найближчим часом і яке, за їхніми словами, "може бути дуже серйозним".

Ганиченко додав, що у Нідерландах, які мали схожі з Україною темпи спадання захворюваності, ці ж показники за тиждень зросли вдесятеро.

Нагадаємо, кампанія з вакцинації в Україні почалася 24 лютого. Зараз щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, яка виготовляється в Південній Кореї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У вересні два інститути НАН України представлять розробку української вакцини проти COVID-19, - Ляшко

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+4
😀 250 тысяч в день ...это как миллиард деревьев за год...из одной серии кинА...фантастического...
показати весь коментар
13.07.2021 16:01 Відповісти
+2
Давно "школа экономики" стала в эпидемиях разбираться? "Главное прокукарекать, а там хоть солнце не всходи"!
показати весь коментар
13.07.2021 16:27 Відповісти
+1
хоть паржьом! Так ЗЕскот?
показати весь коментар
13.07.2021 15:58 Відповісти
хоть паржьом! Так ЗЕскот?
показати весь коментар
13.07.2021 15:58 Відповісти
Они как раз ярые антипрививочники, так что следующие выборы вполне могут состояться без их участия.
показати весь коментар
13.07.2021 15:59 Відповісти
Чекаємо нагоди надіслати вінок з написом "хужє не будєт"...
показати весь коментар
13.07.2021 16:03 Відповісти
не бреши, раз влада сказала: вакцинуватися, то зе-скот слухняно піде.
показати весь коментар
13.07.2021 16:50 Відповісти
Тут надо разобраться в природе явлений. зэскот слушает пропаганду, а не владу. Именно эта пропаганда заставила их выбрать клоуна и моносброд, эта же пропаганда сейчас вкладывает им в уши антипрививочные страхи. Учитывая, что критическим мышлением они не обладают, они прямо следуют инструкциям из источников этой пропаганды.
Забавно, что эти источники смотрят и кацапы, и подвержены они ей даже в бОльшей степени, потому на лаптестане сейчас рекордная смертность от КОВИДа, хоть летом вирусы значительно снижают свою активность.
показати весь коментар
13.07.2021 16:54 Відповісти
міг би погодитись, але пропаганда вакцинації іде саме із владних каналів. прихильники зеленського і зараз прислухаються до голосу зеленських. Хто із слуг пропагує спротив вакцинуванню? один одіозний чувак, причому із дурнуватими поясненнями. Всі інші - строго з лінією партії. Ну самі ж знаєте... це якщо перебуваєте в Україні
для стада зеленського не може бути вибірковості в сприйнятті інформації. Якщо москаль трубить проти вакцин і водночас лає владу зеленського, то для стада всьо - москаль однозначно не прав.
показати весь коментар
13.07.2021 17:20 Відповісти
зэскот смотрит рашко-источники. Всяких там шариёв и прочее.
показати весь коментар
13.07.2021 17:55 Відповісти
😀 250 тысяч в день ...это как миллиард деревьев за год...из одной серии кинА...фантастического...
показати весь коментар
13.07.2021 16:01 Відповісти
і я вірю, що це обов'язково буде зроблено!
чєсслово!
показати весь коментар
13.07.2021 16:17 Відповісти
Давно "школа экономики" стала в эпидемиях разбираться? "Главное прокукарекать, а там хоть солнце не всходи"!
показати весь коментар
13.07.2021 16:27 Відповісти
наплодив Сорос українцям
штук надцять різних "інститутів"..
показати весь коментар
13.07.2021 21:11 Відповісти
Опять бубочку запутали.Он ведь,малахольный, думал что для формирования коллективного иммунитета достаточно привить весь ОП,а тут вон оно чё.
Да и с миллиардом деревьев тоже как то неудобно получается.
показати весь коментар
13.07.2021 17:07 Відповісти
Так они не смогут таким темпом вакцинировать - 73% украинцев сейчас каждый день миллионами деревья сажают (кроме школьных учителей). Чтобы хоть в чем-то писюнианист не соврал.
показати весь коментар
13.07.2021 17:57 Відповісти
171 день до кінця року * 250 000 людей/день = 427 750 000 людей. Доведеться в 15 разів збільшити населення.
показати весь коментар
13.07.2021 18:42 Відповісти
якщо вакцинувати ще собачок..котиків..
показати весь коментар
13.07.2021 21:09 Відповісти
керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

СОРОСЯТКО,здається, ЩОСЬ ПУКНУЛО у підтримку вакцинування третьою,п"ятою,десятою дозою недешевих вакцин...
показати весь коментар
13.07.2021 21:08 Відповісти
 
 