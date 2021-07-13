Для формування колективного імунітету в Україні до кінця року потрібно вакцинувати щонайменше 250 тис. осіб щодня, - KSE

Наявних в Україні приблизно 2 млн доз вакцин за стабільних темпів вакцинації вистачить ще на місяць.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

За його словами, зараз темпи вакцинації в Україні зросли на чверть - у середньому в Україні вакцинують 81 тис. осіб на добу.

"Але цей тренд має пришвидшуватися, тому що для вакцинації 70% населення до кінця 2021 року, щоб ми могли говорити про колективний імунітет серед дорослого населення, необхідно вже зараз робити втричі більше – приблизно 250 тис. щеплень на добу, починаючи від сьогодні і до кінця року включно з вихідними", - пояснив Ганиченко.

Він додав, що, попри те, що темпи вакцинації та кількість вакцин у країні зростає, наявних наразі приблизно 2 млн доз вакцин вистачить ще на місяць за стабільних темпів.

Аналітик нагадав, що в липні до України має надійти ще 7 млн доз вакцин.

Водночас він наголосив на тому, що українцям важливо вакцинуватися саме зараз – до початку зростання захворюваності на COVID-19, яке експерти прогнозують вже найближчим часом і яке, за їхніми словами, "може бути дуже серйозним".

Ганиченко додав, що у Нідерландах, які мали схожі з Україною темпи спадання захворюваності, ці ж показники за тиждень зросли вдесятеро.

Нагадаємо, кампанія з вакцинації в Україні почалася 24 лютого. Зараз щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, яка виготовляється в Південній Кореї.

