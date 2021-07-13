Керівниця Офісу національної інвестиційної ради Магалецька порівняла Дія Сіті зі спецрежимами для ІТ у Молдові та Киргизстані

Керівниця Офісу національної інвестиційної ради Ольга Магалецька порівняла результати від впровадження спецрежимів для ІТ у Молдові і Киргизстані з потенційним впливом Дія Сіті на економіку та імідж України.

"Модель спеціального правового режиму для ІТ-галузі – це не винахід українців. Дія City створено на основі аналізу найефективніших світових практик і досвіду", - пише у своїй колонці на "Економічній правді" Магалецька. Вона розповідає, що спецрежими для ІТ вже давно існують навіть у тих країнах, які, здавалося б, не володіють вражаючою базою для розвитку ІТ.

Наприклад, Moldova IT Park працює вже 3 роки. Експертка зазначає, що до недавнього часу в цій країні були одні з найменш сприятливих умов для розвитку ІТ в регіоні: фахівці виїжджали за кордон, компанії працювали "в тіні". Але зараз в межах спецрежиму працює понад 600 компаній, більш як 50% з яких були засновані вже після запуску Moldova IT Park. Загальний дохід резидентів вже через рік після запровадження спецрежиму зріс на 30% і становив приблизно $200 млн, а заробітна плата молодого айті-працівника коливається в межах $1650.

Ольга Магалецька також аналізує досвід Киргизстану, де Парк високих технологій запустили ще в 2013 році. Зараз він налічує понад 70 компаній, що експортують послуги в більш ніж 30 країн світу. Для невеликої центральноазіатської країни такий показник є доволі високим.

Керівниця Офісу національної інвестиційної ради доходить висновку, що феномен успіху української ІТ-галузі не вічний і потрібно трансформуватися відповідно до глобальних тенденцій. На її думку, Дія Сіті має стати тим прогресивним кроком, на який давно заслуговує Україна.

Нагадаємо, Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров прогнозував зростання доходів української ІТ-галузі із $6 млрд до $16,5 до 2025 року за умови запровадження Дія Сіті.