Керівниця Офісу національної інвестиційної ради Магалецька порівняла Дія Сіті зі спецрежимами для ІТ у Молдові та Киргизстані

Керівниця Офісу національної інвестиційної ради Магалецька порівняла Дія Сіті зі спецрежимами для ІТ у Молдові та Киргизстані

Керівниця Офісу національної інвестиційної ради Ольга Магалецька порівняла результати від впровадження спецрежимів для ІТ у Молдові і Киргизстані з потенційним впливом Дія Сіті на економіку та імідж України.

"Модель спеціального правового режиму для ІТ-галузі – це не винахід українців. Дія City створено на основі аналізу найефективніших світових практик і досвіду", - пише у своїй колонці на "Економічній правді" Магалецька. Вона розповідає, що спецрежими для ІТ вже давно існують навіть у тих країнах, які, здавалося б, не володіють вражаючою базою для розвитку ІТ.

Наприклад, Moldova IT Park працює вже 3 роки. Експертка зазначає, що до недавнього часу в цій країні були одні з найменш сприятливих умов для розвитку ІТ в регіоні: фахівці виїжджали за кордон, компанії працювали "в тіні". Але зараз в межах спецрежиму працює понад 600 компаній, більш як 50% з яких були засновані вже після запуску Moldova IT Park. Загальний дохід резидентів вже через рік після запровадження спецрежиму зріс на 30% і становив приблизно $200 млн, а заробітна плата молодого айті-працівника коливається в межах $1650.

Ольга Магалецька також аналізує досвід Киргизстану, де Парк високих технологій запустили ще в 2013 році. Зараз він налічує понад 70 компаній, що експортують послуги в більш ніж 30 країн світу. Для невеликої центральноазіатської країни такий показник є доволі високим.

Керівниця Офісу національної інвестиційної ради доходить висновку, що феномен успіху української ІТ-галузі не вічний і потрібно трансформуватися відповідно до глобальних тенденцій. На її думку, Дія Сіті має стати тим прогресивним кроком, на який давно заслуговує Україна.

Нагадаємо, Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров прогнозував зростання доходів української ІТ-галузі із $6 млрд до $16,5 до 2025 року за умови запровадження Дія Сіті.

+2
А почему она не сравнивает Украину со Словакией, Венгрией? ЯЗЫКОВ НЕ ЗНАЕТ ?
13.07.2021 16:07 Відповісти
+1
"А мне на это просто наплевать" как пел Виктор Цой. Весь жизненный опыт кричит не ставь Дию, не доверяЙ государству. В Украине это одна из составлящих формулы счастьЯ: держись от всего государственного как можно дальше, даже на войну лучше идти без участия чудных державних установ.
13.07.2021 16:11 Відповісти
+1
т е поднять доход в бюджет от увеличения налогов? зп в $1650 при текущей зп в Украине от 2500 до 4к? и это развитие? уже сейчас многие аутсорсинг компании начинают перебазироваться в Индию! с ума сошли чтоли?!
13.07.2021 16:16 Відповісти
венгрия дешевое сравнение.
13.07.2021 16:08 Відповісти
итшники просто перестанут платить налоги)) собственно этого и добиваются
13.07.2021 16:08 Відповісти
так ты потом не сможеш ничо купить, ни квартиру ни машину. гайки уже предварительно затянули.
13.07.2021 16:20 Відповісти
Здавалося мені, що кожне з висловлювань, кожна дія Зеленського ховає його рейтинг. І «Хужє нє будєт», і «Зуб даю», і зарплати вчителям, і аналізи на накркотики,... все переконувало, що такого придурка люди просто ніколи не обреруть. Боже, як же я в людях помилявся!
13.07.2021 16:12 Відповісти
свое зеленое рыло и сюда засунули.
13.07.2021 16:18 Відповісти
Я так розумію план в тому щоб опустити рівень українського IT до рівня Молдови і Киргизтану.
Без проблем робиться умови щоб виїхало тисяч 30 програмістів і результат стане цілком досяжним.
13.07.2021 16:17 Відповісти
уничтожение среднего класса, чтоб не было денег на новые майданы.
13.07.2021 16:18 Відповісти
От цікаво зараз IT демонструє ріст приблизно 20% в рік.

От хто персонально буде нести відповідальність і в чому та відповідальність буде виражатись, якщо після впровадження нової системи галузь буде давати не 20% росту а скажемо 2,5%

І чи можна буде карати відповідальних, з конфіскацією і розстрілом якщо галузь піде в мінус?
13.07.2021 16:23 Відповісти
в парлменте заявляли с месяц назад (судя по сми), что они не несут ответственности за свои решения. Не предусмотрено(с)
13.07.2021 16:52 Відповісти
Кредити на інших людей шахраї в них також оформлюють через аналоги дії?
Навіть на тих, хто в Дії не зареєстрований.
13.07.2021 16:27 Відповісти
 
 