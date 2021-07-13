Екссуддя КСУ Шишкін про ринок землі: Це 100% порушення Конституції, вони продають не лише землю - вони продають землю з надрами

Закон про обіг української землі або про її продаж - це не продаж землі, а її розбазарювання.

Про це заявив ексгенпрокурор, екссуддя КСУ Віктор Шишкін в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Звичайно, це 100% порушення Конституції. Оскільки є 13 і 14 стаття Конституції, яка чітко вказує, що земля… Розумієте, в тому-то і річ, що вони продають не лише землю – вони продають землю з надрами! Хоча закон називається: "Про обіг землі сільськогосподарського призначення". Але це завуальовано. Тому що уже новим закончиком цього року вони сказали, що пріоритетне право на купівлю землі буде не у сусіда-фермера, як це було завжди. Ні - пріоритет буде у того, хто має ліцензію на розробку надр на цій ділянці", - пояснив він.

Об’єднаним територіальним громадам надали право змінювати статус землі, тобто перевід із землі сільськогосподарського призначення в інші види землі.

"Сьогодні оцінили, що українська земля сільськогосподарського призначення, якщо утилітарно підійти до цього, коштує, за різними оцінками, десь мільярдів 40. А надра наші тягнуть на 40 трильйонів доларів. Бачите різницю? Якщо раніше статус видів землі змінювали центральні органи, то тепер це можуть робити органи місцевого самоврядування. Ми вже бачимо, як вони обійшлися з бурштином. Земля є об’єктом власності всього Українського народу, під землею мають на увазі і надра, і все інше, як записано у статті 13 Конституції. До того ж в статті 14 Конституції зазначено, що це Земля – національне багатство Українського народу. Національне багатство. Тому вони прийняли цей закон всупереч Конституції, стовідсотково ігнорують Конституцію і блокують повністю діяльність Конституційного суду, коли дійшло до того, що їхній закончик буде скасований. А там уже 11 голосами проголосували в першому читанні", - додав екссуддя КСУ.

Повний текст інтерв'ю з Віктором Шишкіним для Цензор.НЕТ читайте тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ринок землі принесе Україні додаткові $10 млрд інвестицій, - Шмигаль