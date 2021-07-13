УКР
Екссуддя КСУ Шишкін про ринок землі: Це 100% порушення Конституції, вони продають не лише землю - вони продають землю з надрами

Закон про обіг української землі або про її продаж - це не продаж землі, а її розбазарювання.

Про це заявив ексгенпрокурор, екссуддя КСУ Віктор Шишкін в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Звичайно, це 100% порушення Конституції. Оскільки є 13 і 14 стаття Конституції, яка чітко вказує, що земля… Розумієте, в тому-то і річ, що вони продають не лише землю – вони продають землю з надрами! Хоча закон називається: "Про обіг землі сільськогосподарського призначення". Але це завуальовано. Тому що уже новим закончиком цього року вони сказали, що пріоритетне право на купівлю землі буде не у сусіда-фермера, як це було завжди. Ні - пріоритет буде у того, хто має ліцензію на розробку надр на цій ділянці", - пояснив він.

Об’єднаним територіальним громадам надали право змінювати статус землі, тобто перевід із землі сільськогосподарського призначення в інші види землі.

"Сьогодні оцінили, що українська земля сільськогосподарського призначення, якщо утилітарно підійти до цього, коштує, за різними оцінками, десь мільярдів 40. А надра наші тягнуть на 40 трильйонів доларів. Бачите різницю? Якщо раніше статус видів землі змінювали центральні органи, то тепер це можуть робити органи місцевого самоврядування. Ми вже бачимо, як вони обійшлися з бурштином. Земля є об’єктом власності всього Українського народу, під землею мають на увазі і надра, і все інше, як записано у статті 13 Конституції. До того ж в статті 14 Конституції зазначено, що це Земля – національне багатство Українського народу. Національне багатство. Тому вони прийняли цей закон всупереч Конституції, стовідсотково ігнорують Конституцію і блокують повністю діяльність Конституційного суду, коли дійшло до того, що їхній закончик буде скасований. А там уже 11 голосами проголосували в першому читанні", - додав екссуддя КСУ.

Повний текст інтерв'ю з Віктором Шишкіним для Цензор.НЕТ читайте тут.

Шишкін Віктор
+10
Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли. Но украинцы для Зеленского не авторитет. Здесь, в сайте украинском, годами убеждают украинцев австралийские , германские , канадские, американские флажки в своей вечной любви и преданности Израилю как светочу мира и добра. Но пока никто из них не обратился к Зеленскому: что же ты ,падла, творишь? Продаёшь землю Украины потом и кровью украинцев политую. Посмотри на Израиль, родину свою историческую. Там 93 % земли государственной, а остальное- земля засторойщиков. Пора и патриотам Израиля сказать Зеленскому : להתעמד ! Остановись!
13.07.2021 16:26 Відповісти
+5
За что платят то они и говорят...это же эсперды..😀
13.07.2021 16:27 Відповісти
+5
Як він може бути хорошим, якщо у Польщі ліміт на с\г землю 500 га в одні руки і покупця перевіряють, чи має він досвід фермерства, а у нас ліміт 10 тис. га в одні руки і ніяких тобі перевірок?
13.07.2021 16:27 Відповісти
Не "шатающихся", Цензор! Колеблющихся. Понабирали детворы малограмотной...
13.07.2021 16:23 Відповісти
русский не родной язык..так что звыняйтэ..
13.07.2021 16:24 Відповісти
Отже, пишіть українською. Чи також не рідна?
13.07.2021 16:27 Відповісти
та мені байдуже..що для вас рідне..
13.07.2021 16:28 Відповісти
Так вали нахер, чего выперся? Звали тебя, юный барабанщик?
13.07.2021 16:30 Відповісти
сам вали..чувырла..
13.07.2021 16:55 Відповісти
Не русский, а великорусское нарєчіє руського языка, або допустімая варіація българського языка.
13.07.2021 16:29 Відповісти
другие эксперты говорят..что закон хороший
13.07.2021 16:23 Відповісти
За что платят то они и говорят...это же эсперды..😀
13.07.2021 16:27 Відповісти
Як він може бути хорошим, якщо у Польщі ліміт на с\г землю 500 га в одні руки і покупця перевіряють, чи має він досвід фермерства, а у нас ліміт 10 тис. га в одні руки і ніяких тобі перевірок?
13.07.2021 16:27 Відповісти
Вот так и формируется новое дворянство.
13.07.2021 16:24 Відповісти
Новое... ШО?! Из говна и палок? Шо аж доярки смеются?
13.07.2021 16:31 Відповісти
Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли. Но украинцы для Зеленского не авторитет. Здесь, в сайте украинском, годами убеждают украинцев австралийские , германские , канадские, американские флажки в своей вечной любви и преданности Израилю как светочу мира и добра. Но пока никто из них не обратился к Зеленскому: что же ты ,падла, творишь? Продаёшь землю Украины потом и кровью украинцев политую. Посмотри на Израиль, родину свою историческую. Там 93 % земли государственной, а остальное- земля засторойщиков. Пора и патриотам Израиля сказать Зеленскому : להתעמד ! Остановись!
13.07.2021 16:26 Відповісти
Вообще-то давно пора сказать ему другие слова, еще более заветные!
13.07.2021 16:32 Відповісти
так, потому и не обратились, что покупать собираются именно они!
А сказать "что ж ты, ****, творишь" должны сказать именно украинские флажки, при чем, на выборах!
13.07.2021 16:34 Відповісти
Снова колхозы строить на общей земле, весь мир дураки, продают-покупают, вот совки-комуняки.
13.07.2021 16:28 Відповісти
На цензоре процентов 70 сторонников Порошенко и ЕС. Как вы относитесь к тому, что ЕС дала голоса за этот явно убийственный для страны закон?
13.07.2021 16:30 Відповісти
вони всі віком 60+ і 70+ і 70+++++++
не варто очікувати від них адекватність і логіку
13.07.2021 16:33 Відповісти
Винават Зиленский.
13.07.2021 17:11 Відповісти
На цензоре процентов 70 сторонников Порошенко и ЕС.

Бутусов добросовестно трудится за щедрое вознаграждение.
В действительности все по другому.
14.07.2021 13:31 Відповісти
дурня якась
якщо під землею є родовища чи якісь корисні копалини, то ця територія аж ніяк не може бути сільгосппризначення
13.07.2021 16:31 Відповісти
Хужє не будєт.... Хавай-Те....
13.07.2021 16:33 Відповісти
продаю землю с/г при значення, купиш? трохи меньше 10га. врятуєш Україну?
13.07.2021 16:36 Відповісти
Да куда там? Это штатный нищеброд какой-то ботофермы, забаненый за борзые высеры, пишет под прокси.
13.07.2021 17:13 Відповісти
Почему не может? Сегодня она сильгоспризначення, а потом копнул, а под черноземом золото или труба кимберлитовая. Все - чернозем снял и стал миллиардером. А где расположены залежи закопаемых кому нужно, тот знает. Вот и скупят за копейки то, часть чего должна принадлежать и тебе. А ты там батраком или рудокопом еще попробуй устроиться.
13.07.2021 16:35 Відповісти
тобі скільки років? мабуть за 70, махровий безнадійний совок
13.07.2021 16:38 Відповісти
Мне не за семдесят. А вот ты то ли лох, то-ли надеешься быть в доле.
13.07.2021 16:40 Відповісти
Угу. Знаешь, сколько разрешительных документов нужно для разработки недр?
13.07.2021 17:14 Відповісти
Удостоверение о прохождении двадцатиминутного инструктажа по пользованию лопатой и киркой. Но это шутка. Тому, кому надо, все оформят за это же время.
13.07.2021 17:16 Відповісти
Как делали и до закона.
13.07.2021 17:17 Відповісти
Так зачем же так делать и дольше?
13.07.2021 17:19 Відповісти
Это уже вопрос не к закону о земле, а к нашим правохранителям.
13.07.2021 17:22 Відповісти
Не совсем так. Этот закон узаконивает дерибан.
13.07.2021 17:24 Відповісти
а якщо розвідка надр не проводилась, то може.
Та і глибина залягання може бути значною.
13.07.2021 16:39 Відповісти
у мене два пая, продаю, купиш? станеш олігархом...
13.07.2021 16:41 Відповісти
мені своїх ніде діти, я вже олігарх!
13.07.2021 16:45 Відповісти
Українцям не стане краще від цього ринку землі.
13.07.2021 16:32 Відповісти
Набор слов. И ето было генпрокурором а пртом судьей ксу?
13.07.2021 16:32 Відповісти
он стал юристом только в 30 лет после работы на заводе слесарем, токарем , службы в армии , поступил Одесский! институт в 25 лет! , и т.д. поэтому и такая речь...
13.07.2021 18:27 Відповісти
Закон нужен. Но хорошего в нем, нет. Поймите ребята, к власти в Украине ,после ЛЮБОЙ революции ,приходит не средний класс,а все тот же -олигархат ! Российский,еврейский....да любому из них ,на Украину -насрать. Богатые люди не имеют национального статуса. И поэтому богатеи никогда ,нигде и ни за что не могут быть эквивалентом и ресурсом национального возрождения.
13.07.2021 16:33 Відповісти
Могут. Джобс, Маск... и иже с ними.
13.07.2021 16:37 Відповісти
Кто такой Маск? Он вообще кто? Родился в ЮАР, то есть потомок колонистов. Уехал в США. И какое здесь может быть национальное возрождение? Он вообще к какой нации сам себя относит? Скорее всего он интернационален.
13.07.2021 17:03 Відповісти
не розумію обурення противників продажу землі
якщо ви так проти, тоді скупіть її за безцінь і все. Україна врятована, правильно?
13.07.2021 16:39 Відповісти
Ты дурачок или прикидывашься?
13.07.2021 16:43 Відповісти
такий злидень, що не можеш навіть за безцінь купити? мішок картоплі подарувати?
13.07.2021 16:52 Відповісти
Я могу купить. Но я не фермер. Дайте землю в аренду фермерам! Это что, Бином Ньютона?
13.07.2021 17:03 Відповісти
ну то якщо ти патріот України, то купи в мене землю і розпорядись нею, нє?
легше валятись на дивані і верещати в тирнеті, що землю продавати не можна?
13.07.2021 17:16 Відповісти
ты себе носки не можешь купить, не то что землю)))
13.07.2021 18:25 Відповісти
то есть под домом или огородом надр нет а под сельхоз угодиями есть?))) этот товарищ юлькин козачек
13.07.2021 16:44 Відповісти
Если под твоим домом что-то найдут, то там тебя и закопают. А я не казачок, а сторонник Тимошенко.
13.07.2021 17:04 Відповісти
ты петух тупорылый))) руссо фашисто
13.07.2021 18:24 Відповісти
бесплатно СПІЛЬНО воровать уже всё ?...Екссуддя КСУ Шишкін про ринок землі: Це 100% порушення Конституції, вони продають не лише землю - вони продають землю з надрами - Цензор.НЕТ 1391
13.07.2021 16:49 Відповісти
А хто голосував за ринок землі, га, ? Петя, зеля. Разом ! Пейсатим аж кортить встромити свої ікла і пазурі в українську землю
13.07.2021 16:50 Відповісти
На диване валяешься наверное ты. Я работаю. Сегодня правда выходной.
13.07.2021 17:18 Відповісти
Шишкин получит по шишке. "Это не твой зуб, это его зуб" (С)
13.07.2021 17:24 Відповісти
Дідуган сивочолий ще в радянському союзі получаючи 100 тисяч пенсіі можна бутор нести а за 6 тисяч орендноі плати в рік за 6 га паю яку платять бариги так званні фермери тому що там знаходиться під землею глина чи кізяк проібом аби падли підняли ціну на землю
13.07.2021 18:14 Відповісти
Во всем мире земля продается с недрами. И владелец сам распоряжается ВСЕМ. Это нормальная практика во всез цивилизованных странах. А в совдепии все поставлено с ног на голову.
13.07.2021 23:30 Відповісти
Экс-судья КСУ Шишкин о рынке земли: Это 100% нарушение Конституции, они продают не только землю - они продают землю с недрами

А коли з кріпаками будуть продавать?...
14.07.2021 13:26 Відповісти
комуняки негодоуют
27.07.2021 21:00 Відповісти
 
 