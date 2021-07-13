Росія створює штучний дефіцит газу в Європі через "Північний потік-2", - Вітренко
Росія шантажує Європейський Союз поставками газу через санкції проти "Північного потоку-2": так, російський "Газпром" вже скоротив поставки палива через Україну в Європу в 1,5 раза.
Про це розповів голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в ефірі телеканалу "Дом",передає Цензор.НЕТ.
"Газпром" вже обмежив обсяги, які йдуть через Україну в Європу, в понад 1,5 раза. Це вже призвело до того, що ціни на газ в Європі на рекордно високому рівні. Відповідно, європейські споживачі повинні переплачувати. Таким чином "Газпром" показує свою силу на ринку Європи і шантажує її", - зазначив він.
За словами Вітренка, така політика "Газпрому" не викликає подиву, але залишається незрозумілим, чому на такі порушення ніяк не реагує сама Європа.
"Тому що у Європи достатньо механізмів, щоб змусити "Газпром" поводитися цілком відповідно до європейських правил. Це, до речі, буде дуже вигідно і для України, тому що буде означати, що через Україну буде йти набагато більший обсяг газу", - додав голова правління "Нафтогазу".
1. Обіцяли "хужє нє будєт". Збрехали.
2. Обіцяли "хоть паржьом". Спостерігав у крамницях, на базарах. дивляться на ціни і не ржуть. Платять комуналку - і не ржуть. Збрехали.
3. Обіцяли "снєсьом". Збрехали.
https://twitter.com/prof_preobr Проф. Преображенский
Капитализация Apple достигла в пятницу 2,4 трлн. долларов. Все золотовалютные резервы России - 0,6 трлн. долларов.
https://twitter.com/ValBodin Сталкер
- На Кубу отправим казаков
- Почему их, Сергей Кужугетович?
- Там нет дагестанцев. Так спокойнее.
Сукины же дети из Газпрома стали до последнего кубометра исполнять лишь долгосрочные контракты, а спот несколько прикрутили, так, чтобы газ а Европе стоил больше 400 баксов. Когда европейцы завопили, что им надо на зиму затариваться, газпромовцы с милой улыбкой сказали; "Вот Северный поток-2 запустим и поставим вам газа хоть залейся". Ну, и кто теперь сам себе злобный Буратино?
Вы считаете, что они в корне неправы и должны в первую очередь озаботиться интересами Украины?
----------------------------------------------------------
Мета цих принципів - забезпечення стабільності міжнародної системи, оскільки ніщо так не дестабілізує міжнародні відносини, як посягання на територіальну цілісність держав.
З огляду на це в п. 4 ст. 2 Статуту ООН закріплено положення про заборону використовувати силу або загрозу силою "проти територіальної недоторканності держав". Декларація про принципи міжнародного права , розвиває це положення і встановлює, що "територія держави не повинна бути об'єктом військової окупації, що є результатом застосування сили в порушення положень Статуту. Територія держави не повинна бути об'єктом набуття іншою державою в результаті погрози силою або її застосування. Жодні територіальні придбання, що є результатом погрози силою або її застосування, не повинні визнаватися законними". Аналогічні положення містяться в ст. IV Декларації принципів Гельсінського Заключного акта НБСЄ.
Дивно було б , якби кацапи цього не робили .
А Європа вже вкотре дала їм себе- поімєть .