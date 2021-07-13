Росія створює штучний дефіцит газу в Європі через "Північний потік-2", - Вітренко

Росія шантажує Європейський Союз поставками газу через санкції проти "Північного потоку-2": так, російський "Газпром" вже скоротив поставки палива через Україну в Європу в 1,5 раза.

Про це розповів голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в ефірі телеканалу "Дом",передає Цензор.НЕТ.

"Газпром" вже обмежив обсяги, які йдуть через Україну в Європу, в понад 1,5 раза. Це вже призвело до того, що ціни на газ в Європі на рекордно високому рівні. Відповідно, європейські споживачі повинні переплачувати. Таким чином "Газпром" показує свою силу на ринку Європи і шантажує її", - зазначив він.

За словами Вітренка, така політика "Газпрому" не викликає подиву, але залишається незрозумілим, чому на такі порушення ніяк не реагує сама Європа.

Також читайте: "Північний потік - 2" можна зупинити навіть після його запуску, - Вітренко

"Тому що у Європи достатньо механізмів, щоб змусити "Газпром" поводитися цілком відповідно до європейських правил. Це, до речі, буде дуже вигідно і для України, тому що буде означати, що через Україну буде йти набагато більший обсяг газу", - додав голова правління "Нафтогазу".