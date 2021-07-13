УКР
РНБО - це координаційний орган. Що ж ви його рішеннями забороняєте і закриваєте? - екссуддя КСУ Шишкін

РНБО - це координаційний орган. Що ж ви його рішеннями забороняєте і закриваєте? - екссуддя КСУ Шишкін

У РНБО немає іншої функції, крім координації. Це не керуючий орган.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив екссуддя КСУ, ексгенпрокурор Віктор Шишкін.

"З точки зору політичної доцільності, з точки зору наявності у нас війни я стою на позиціях закриття всіх каналів і засобів масової інформації, що пропагандують так званий руський мир, братство з агресором і таке інше. Я - за. Але все має бути зроблено в конституційний спосіб. Я би більше каналів закрив, ніж вони закрили. Я би і "1+1" закрив. А вже "Інтер" - так точно!" - наголосив він.

За словами Шишкіна, це треба робити через запровадження воєнного стану та оголошення, що вся діяльність, спрямована на користь агресора, підпадає під заборону.

"Тоді немає питань! Тоді закривайте всі ті канали, де Піховшек видригується. Закривайте інші канали. Нема питань, все нормально!... - В даному випадку те, що вони витворяють, це не просто антизаконно – антиконституційно. Почитаємо, що написано в ст.107: Рада національної безпеки і оборони є координаційним органом – усього-навсього! Координаційним, не керуючим! Компартія у нас була керуючою, 6 стаття, пам’ятаєте? А тут – усього-навсього координуючий орган з питань національної безпеки і оборони при президентові України. Рада національної безпеки координує і контролює діяльність органів виконавчої влади. Ну координуйте їх, контролюйте; скажіть, що Баканов щось недопрацював з "вагнерівцями". Нема питань! Але лише скажіть. У вас іншої функції немає. Що ж ви рішеннями РНБО закриваєте і забороняєте?" - підкреслив екссуддя КСУ.

Повний текст інтерв'ю з Віктором Шишкіним читайте тут.

РНБО (2326) Шишкін Віктор (7)
+5
потому что твои судьи продажные гн..ы..
13.07.2021 16:57 Відповісти
+5
Это СНБО еще боком власти выйдет,когда она все суды проиграет.
13.07.2021 16:58 Відповісти
+5
Це називається просто - узурпація влади. За ці дії всі, починаючи з зеленського і закінчуючи даніловим мають сидіти у в"язниці. Якщо не злиняють в Ростов. А вони злиняють.
13.07.2021 16:59 Відповісти
Зелёная плесень-это сброд анархистов.
13.07.2021 16:57 Відповісти
Всё прикольно . Кто-то закрывает .
13.07.2021 16:57 Відповісти
потому что твои судьи продажные гн..ы..
13.07.2021 16:57 Відповісти
Любу справу у суді поховають, виникає лише питання суми грошей за це.
13.07.2021 17:05 Відповісти
При вынесении приговора ослу и его зеленой шайке все учтется...и это тоже..
13.07.2021 16:58 Відповісти
Это СНБО еще боком власти выйдет,когда она все суды проиграет.
13.07.2021 16:58 Відповісти
Це називається просто - узурпація влади. За ці дії всі, починаючи з зеленського і закінчуючи даніловим мають сидіти у в"язниці. Якщо не злиняють в Ростов. А вони злиняють.
13.07.2021 16:59 Відповісти
Во-во! Почніть з Зеленского, Риба псується з голови!
13.07.2021 18:10 Відповісти
Да-да. Видели мы результаты деятельности этого органа.
13.07.2021 17:02 Відповісти
Нічого проти Шишкіна не маю, зелень не підтримую, але оті старі пердуни прописали конституцію так, щоб можна було всі рішення проводити через парламент. А от тут то і йшли торги між ХВракціями. Взагалі то верховна зрада це великий базар де олігархи та власть імущі купляють той чи інший закон проводячи його через своїх так званих депутатів які нажимають на кнопки. Це так в ссср була заточена економіка, щоб одна респуліка не могла існувати без іншої. Приміром бавовну вирощували в Таджикистані, везли в росію для обробки, а шили в Україні.
13.07.2021 17:04 Відповісти
У нас одна з найкращих конституцій, але нарід завжди обирає якесь лайно, тому й живе сьогодні так, як обирав учора.
13.07.2021 17:07 Відповісти
Уся біда в Україні, що закони виписани таким чином, що по ним можно красти з бюджету і за це НІЧОГО НЕ БУДЕ.
13.07.2021 17:07 Відповісти
Ну так, а я ж про що?!
13.07.2021 17:11 Відповісти
тому що Данілова готують на заміну Авакову, що неясно?
13.07.2021 17:11 Відповісти
А це як Коливан скаже.
13.07.2021 17:38 Відповісти
Надання РНБОУ повноважень приймати рішення про запровадження санкцій протягнуте у Законі "Про санкції" у серпні 2014 р.
Потім незаконне накладення санкцій використали у 2015 р. для придушення ліцензованих операторів лотерей з метою поширення нелегального грального бізнесу і акумуляції чорного налу від нелегальної ігорки.
13.07.2021 17:51 Відповісти
Право это оружие под ногами но мало его поднять надо уметь им пользоваться. Только власти выгодно держать нарид в скотообразном состаянии, расказывая сказки о своей заботе про народ. Зная право человек сразу узнает что его грабят и руки тянутся к оружию, чтоб поставить властьина место или посадить. Сначала просвита, потом начинаются изменения.
13.07.2021 18:12 Відповісти
 
 