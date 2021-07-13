РНБО - це координаційний орган. Що ж ви його рішеннями забороняєте і закриваєте? - екссуддя КСУ Шишкін

У РНБО немає іншої функції, крім координації. Це не керуючий орган.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив екссуддя КСУ, ексгенпрокурор Віктор Шишкін.

"З точки зору політичної доцільності, з точки зору наявності у нас війни я стою на позиціях закриття всіх каналів і засобів масової інформації, що пропагандують так званий руський мир, братство з агресором і таке інше. Я - за. Але все має бути зроблено в конституційний спосіб. Я би більше каналів закрив, ніж вони закрили. Я би і "1+1" закрив. А вже "Інтер" - так точно!" - наголосив він.

За словами Шишкіна, це треба робити через запровадження воєнного стану та оголошення, що вся діяльність, спрямована на користь агресора, підпадає під заборону.

"Тоді немає питань! Тоді закривайте всі ті канали, де Піховшек видригується. Закривайте інші канали. Нема питань, все нормально!... - В даному випадку те, що вони витворяють, це не просто антизаконно – антиконституційно. Почитаємо, що написано в ст.107: Рада національної безпеки і оборони є координаційним органом – усього-навсього! Координаційним, не керуючим! Компартія у нас була керуючою, 6 стаття, пам’ятаєте? А тут – усього-навсього координуючий орган з питань національної безпеки і оборони при президентові України. Рада національної безпеки координує і контролює діяльність органів виконавчої влади. Ну координуйте їх, контролюйте; скажіть, що Баканов щось недопрацював з "вагнерівцями". Нема питань! Але лише скажіть. У вас іншої функції немає. Що ж ви рішеннями РНБО закриваєте і забороняєте?" - підкреслив екссуддя КСУ.

Повний текст інтерв'ю з Віктором Шишкіним читайте тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції РНБО діють ефективно: держава продовжить використовувати цей інструмент, - ОП