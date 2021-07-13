Зеленський обговорив з новим президентом Ізраїлю Герцогом вшанування 80-ї річниці Бабиного Яру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Держави Ізраїль Іцхаком Герцогом. Зеленський привітав ізраїльського колегу зі вступом на посаду.

"Україна та Ізраїль завжди були й залишатимуться надійними друзями та партнерами. Переконаний, що співробітництво з новим Президентом та новим урядом Ізраїлю буде плідним, а наші країни й надалі поглиблюватимуть взаємовигідну двосторонню співпрацю", – зазначив Президент України.

Співрозмовники обговорили плани щодо взаємного й одночасного відкриття центрів високотехнологічного розвитку із залученням талановитих учених та IT-фахівців у Києві та Єрусалимі.

Окремо президенти обговорили вшанування 80-х роковин від початку масових розстрілів у Бабиному Яру та питання розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр". Іцхак Герцог наголосив на важливості реалізації цього проекту для прийдешніх поколінь. "Пам’ять про трагедію Бабиного Яру навчить молоде покоління того, до чого може призвести жорстокість", – зазначив він.

Зеленський запросив Іцхака Герцога відвідати Україну з візитом.