Зеленський обговорив з новим президентом Ізраїлю Герцогом вшанування 80-ї річниці Бабиного Яру
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Держави Ізраїль Іцхаком Герцогом. Зеленський привітав ізраїльського колегу зі вступом на посаду.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Україна та Ізраїль завжди були й залишатимуться надійними друзями та партнерами. Переконаний, що співробітництво з новим Президентом та новим урядом Ізраїлю буде плідним, а наші країни й надалі поглиблюватимуть взаємовигідну двосторонню співпрацю", – зазначив Президент України.
Співрозмовники обговорили плани щодо взаємного й одночасного відкриття центрів високотехнологічного розвитку із залученням талановитих учених та IT-фахівців у Києві та Єрусалимі.
Окремо президенти обговорили вшанування 80-х роковин від початку масових розстрілів у Бабиному Яру та питання розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр". Іцхак Герцог наголосив на важливості реалізації цього проекту для прийдешніх поколінь. "Пам’ять про трагедію Бабиного Яру навчить молоде покоління того, до чого може призвести жорстокість", – зазначив він.
Зеленський запросив Іцхака Герцога відвідати Україну з візитом.
так, С. Лозниця торік витіснив у темі В. Перельмана, якому спочатку мали замовити фільм на тему Шоа
а днями "Радіо "Свобода" російського ізводу публікує вкрай мутну статтю від імені Лозниці
https://www.svoboda.org/a/naperekor-zabveniyu-tragediya-babjego-yara-v-filjme-sergeya-loznitsy/31350362.html
у коментарях до статті прямо вказують на замовний її характер:
"...Заказная потому, что здесь читателю не сообщается, что данный проект финансируется олигархами Путина. Есть другой - украинский проект, за который выступает уважаемая украинская общественность, в т.ч., и евреи, а Лозница назвал их действия клеветой в адрес путинского проекта. РС ДОЛЖНА, как минимум, предоставить по данной теме слово Иосифу Зисельсу - диссиденту, бывшему заключённому гэбэшных лагерей, еврею, патриоту Украины."
херасе,как всё в мире меняется..
https://prm.ua/ru/babiy-yar-tam-peredayte-vsem-tem-kto-tam-pogib-privet-zelenskiy-gromko-okonfuzilsya-vo-vremya-svoego-press-marafona/ привет от клоуна
Заодно неплохо бы передать привет кнессету по поводу Голодомора,как написали выше.
И вот интересно чего же КалаМойша не спешит возвращаться на процветающую и благодатную землю обитованную израильскую - типа ссыкотно?
- они оба президенты марионетки...только в Израиле президент ограничен в правах законно