Зеленський обговорив з новим президентом Ізраїлю Герцогом вшанування 80-ї річниці Бабиного Яру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Держави Ізраїль Іцхаком Герцогом. Зеленський привітав ізраїльського колегу зі вступом на посаду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Україна та Ізраїль завжди були й залишатимуться надійними друзями та партнерами. Переконаний, що співробітництво з новим Президентом та новим урядом Ізраїлю буде плідним, а наші країни й надалі поглиблюватимуть взаємовигідну двосторонню співпрацю", – зазначив Президент України.

Співрозмовники обговорили плани щодо взаємного й одночасного відкриття центрів високотехнологічного розвитку із залученням талановитих учених та IT-фахівців у Києві та Єрусалимі.

Також читайте: Бабин Яр треба зробити місцем пам'яті, а не місцем забуття, - Зеленський

Окремо президенти обговорили вшанування 80-х роковин від початку масових розстрілів у Бабиному Яру та питання розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр". Іцхак Герцог наголосив на важливості реалізації цього проекту для прийдешніх поколінь. "Пам’ять про трагедію Бабиного Яру навчить молоде покоління того, до чого може призвести жорстокість", – зазначив він.

Зеленський запросив Іцхака Герцога відвідати Україну з візитом.

Бабин Яр (161) Зеленський Володимир (25253) Ізраїль (1819) Герцог Іцхак (15)
+17
Про українців, вбитих в Бабиному Яру, хоча б згадають під час грандіозних заходів?
13.07.2021 16:35 Відповісти
+14
А чествование жертв Голодомора зеленский обсудил с герцогом?? Или хотя бы напомнил ему что израиль до сих пор не признал Голодомор геноцидом??
13.07.2021 16:37 Відповісти
+8
Украина и Израиль всегда были и будут оставаться надежными друзьями и партнерами /С такими друзьями кодлана Коломойского Украине и врагов не надо. Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям.
13.07.2021 16:39 Відповісти
Про українців, вбитих в Бабиному Яру, хоча б згадають під час грандіозних заходів?
13.07.2021 16:35 Відповісти
хоть паржьом!
13.07.2021 16:37 Відповісти
13.07.2021 16:40 Відповісти
Зепідор знову збрехав?
13.07.2021 16:35 Відповісти
"чествование", ага.
13.07.2021 16:35 Відповісти
как -то режет ...чествование расстрелов...
13.07.2021 16:47 Відповісти
Ну они же победители,видимо))
13.07.2021 17:14 Відповісти
с музыкой и 7-40 с х-нагилой...
13.07.2021 16:57 Відповісти
за маасковскає бабло на цьому проєкті давно точиться й "боротьба екранізацій"
так, С. Лозниця торік витіснив у темі В. Перельмана, якому спочатку мали замовити фільм на тему Шоа

а днями "Радіо "Свобода" російського ізводу публікує вкрай мутну статтю від імені Лозниці
https://www.svoboda.org/a/naperekor-zabveniyu-tragediya-babjego-yara-v-filjme-sergeya-loznitsy/31350362.html

у коментарях до статті прямо вказують на замовний її характер:
"...Заказная потому, что здесь читателю не сообщается, что данный проект финансируется олигархами Путина. Есть другой - украинский проект, за который выступает уважаемая украинская общественность, в т.ч., и евреи, а Лозница назвал их действия клеветой в адрес путинского проекта. РС ДОЛЖНА, как минимум, предоставить по данной теме слово Иосифу Зисельсу - диссиденту, бывшему заключённому гэбэшных лагерей, еврею, патриоту Украины."
13.07.2021 16:36 Відповісти
Лозниця - дешевий кон,юнктурщик, любить дуже кацапське бабло....
показати весь коментар
А чествование жертв Голодомора зеленский обсудил с герцогом?? Или хотя бы напомнил ему что израиль до сих пор не признал Голодомор геноцидом??
показати весь коментар
13.07.2021 16:37 Відповісти
Украина и Израиль всегда были и будут оставаться надежными друзьями и партнерами /С такими друзьями кодлана Коломойского Украине и врагов не надо. Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям.
13.07.2021 16:39 Відповісти
чествование ??
херасе,как всё в мире меняется..
показати весь коментар
да, "цензор" жжот - "чествование"...
показати весь коментар
был бы у тебя такой прибыльный бизнес, ты бы его не только чествовал, ты бы на него молился
показати весь коментар
это праздник что ли?
показати весь коментар
самый главный вопрос, который нужно обсуждать. А признание голодомора слабо?
показати весь коментар
А признать Иерусалим столицей Израиля?
показати весь коментар
И шо, больше хлебом не будут ихние кидаться в наших аэропортах?
показати весь коментар
А шо - кидались?
показати весь коментар
Кидались. Женя нетаньяхи
показати весь коментар
Да чё там чествовать?Клоун по старинке просто передаст привет погибшим в Бабьем Яру.
https://prm.ua/ru/babiy-yar-tam-peredayte-vsem-tem-kto-tam-pogib-privet-zelenskiy-gromko-okonfuzilsya-vo-vremya-svoego-press-marafona/ привет от клоуна

Заодно неплохо бы передать привет кнессету по поводу Голодомора,как написали выше.
показати весь коментар
Тут уже новая трагедия : Крым и Донбасс . Зеля позвонил Герцогу ? У нас сраные "сваты" на 1+1 каждый день .
показати весь коментар
тема кон,юнктурна, заполітизована, на догоду "вєчним страдателям", ще й безпардонно і брутально навязується суспільству... заявляють лише про себе, про третину трагедії Б. Яру... хто буде висвітлювати й увіковічувати смерті українців, смерті визволителів України - УПівців, військовополонених, циган, душевнохворих.... їх полягло в Б. Яру в три рази більше....
показати весь коментар
Кажется господин Зеленский, заигрывая со своими соотечественниками, заигрался и забыл. что он, несмотря на свою национальность, - пока президент Украины, которая пока не стала провинцией Израиля и кроме могил евреев в Украине есть могилы и других людей, сделавших для Украины отнюдь не меньше его соплеменников!
показати весь коментар
кто что сделал определяется ВВП на душу населения.... они много "сделали"... смотри на каломойшу, как хрестоматийный пример, и определяй....
показати весь коментар
евреев в Яру 30%, остальные - украинцы, русские, ромы, а также солдаты-военнопленные, партизаны, комиссары.
показати весь коментар
Сам копал?
показати весь коментар
это документы. которые кошерные хотят похерить и закопать.
показати весь коментар
Той колонией которую КалаМойша хотел устроить Украине продав ее Раше кажись за 10 ярдов зелени ( 19/20 гг)? об этой сделке идет речь? или о той где он обобрал Украину до нитки посредством Привата?
И вот интересно чего же КалаМойша не спешит возвращаться на процветающую и благодатную землю обитованную израильскую - типа ссыкотно?
показати весь коментар
ставить не буду, зато с удовольствием посозерцаю на его памятник... посмертный. или,как он будет давать показание в суде... американском.
показати весь коментар
кароче чэкайтэ новэ свято дэржавнэ...з танцямы и спивамы...
показати весь коментар
Интересно, с президентом Израиля он общался как президент Украины или как гражданин Израиля?
показати весь коментар
Если вы еврей то должны быть в курсе столица Израиля - Тель-Авив
показати весь коментар
они так хотят... теснят и ******* Палестину со всех сторон...
показати весь коментар
Шо новый праздник типа 9мая, низабудимнипрастим, про голодомор и не вспоминаю уже.
показати весь коментар
Что между ними общего кроме того, что их предки исповедовали иудаизм?
- они оба президенты марионетки...только в Израиле президент ограничен в правах законно
показати весь коментар
