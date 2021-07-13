Сьогодні може відбутися засідання фракції "Слуги народу" за участю Зеленського, - нардеп Пушкаренко

Його проведення залежатиме від того, наскільки затягнеться позачергове засідання парламенту.

Сьогодні може відбутися засідання фракції "Слуга народу" за участю президента України Володимира Зеленського. Про це в коментарі журналістам повідомив народний депутат від "СН" Арсеній Пушкаренко, відповідаючи на питання щодо інформації про проведення засідання фракції сьогодні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Нам проанонсували, що, можливо, буде фракція і що в ній має взяти участь президент. Теми на фракцію ... нам не оголошують. Все залежить від того, як закінчиться позачергове (засідання парламенту. - Ред.), і що буде з першим законом, де тисяча правок", - зазначив Пушкаренко.

На уточнення, чи може це засідання фракції торкатися питання заміни на посаді міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, депутат сказав: "Я не думаю, що це буде стосуватися заміни Авакова".

