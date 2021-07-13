УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10258 відвідувачів онлайн
Новини
1 223 31

Сьогодні може відбутися засідання фракції "Слуги народу" за участю Зеленського, - нардеп Пушкаренко

Сьогодні може відбутися засідання фракції

Його проведення залежатиме від того, наскільки затягнеться позачергове засідання парламенту.

Сьогодні може відбутися засідання фракції "Слуга народу" за участю президента України Володимира Зеленського. Про це в коментарі журналістам повідомив народний депутат від "СН" Арсеній Пушкаренко, відповідаючи на питання щодо інформації про проведення засідання фракції сьогодні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Нам проанонсували, що, можливо, буде фракція і що в ній має взяти участь президент. Теми на фракцію ... нам не оголошують. Все залежить від того, як закінчиться позачергове (засідання парламенту. - Ред.), і що буде з першим законом, де тисяча правок", - зазначив Пушкаренко.

На уточнення, чи може це засідання фракції торкатися питання заміни на посаді міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, депутат сказав: "Я не думаю, що це буде стосуватися заміни Авакова".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Разумков на вимогу Зеленського скликає позачергове засідання ВР 15 липня. ДОКУМЕНТ

Автор: 

ВР (15194) Зеленський Володимир (25253) Пушкаренко Арсеній (2)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Сегодня может состояться...


Сегодня может состояться заседание фракции "Слуги народа" с участием Зеленского, - нардеп Пушкаренко - Цензор.НЕТ 3262
показати весь коментар
13.07.2021 17:01 Відповісти
+3
Где билеты можно купить?
показати весь коментар
13.07.2021 17:00 Відповісти
+3
Сегодня может состояться заседание фракции "Слуги народа" с участием Зеленского, - нардеп Пушкаренко - Цензор.НЕТ 9328
показати весь коментар
13.07.2021 17:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Україна переможе!
У ВРУ зареєстровано Проєкт Закону «Про право на самозахист та володіння цивільною вогнепальною зброєю» 5708-1
показати весь коментар
13.07.2021 16:59 Відповісти
Вау! Тепер бухать в бар зебіли ходитимуть з короткостволом!
А ще ж і канабіс!
О лафа придуркам!
показати весь коментар
13.07.2021 17:01 Відповісти
до речі, канабіс ніде в світі не є забороненим
майже ніде
він заборонений лише в московії, Білорусі, Венесуелі і Україні
підтримуєш путлера і лукашенку? молодець
показати весь коментар
13.07.2021 17:04 Відповісти
Лукашенка і Китай- то ваші підтримують. Так що ти обісрався.
показати весь коментар
13.07.2021 17:05 Відповісти
хоть паржьом!
показати весь коментар
13.07.2021 17:09 Відповісти
Тост: Ну, за тих, що голосували "по приколу" та їх батьків, що голосували за принципами "хужє нє будєт", "хоч посміємось", "аби не Порох". За це і вип'ємо!
показати весь коментар
13.07.2021 17:03 Відповісти
Да пусть бы уже приняли...что бы зебилы друг дружку перестреляли поскорее...
показати весь коментар
13.07.2021 17:04 Відповісти
раби не мають зброї
тільки раби
показати весь коментар
13.07.2021 17:13 Відповісти
А це от усе що відбувається це вже не "хужє нє будєт" чи це ще поки все "харашо"?
показати весь коментар
13.07.2021 17:18 Відповісти
Буде шантажувати, щоб голосували за його рідну та бізнесову російську мову?
показати весь коментар
13.07.2021 16:59 Відповісти
Сегодня может состояться заседание фракции "Слуги народа" с участием Зеленского, - нардеп Пушкаренко - Цензор.НЕТ 3881
показати весь коментар
13.07.2021 17:00 Відповісти
Шутом был' шутом и остался. Только заработная плата выросла в сотни раз
показати весь коментар
13.07.2021 17:02 Відповісти
Не розхитуйте пiанiно, кришка може впасти на обрізаний.
показати весь коментар
13.07.2021 17:09 Відповісти
Где билеты можно купить?
показати весь коментар
13.07.2021 17:00 Відповісти
Думаю в цирке наверное
показати весь коментар
13.07.2021 17:01 Відповісти
На дурку - бесплатно .
показати весь коментар
13.07.2021 17:01 Відповісти
Сегодня может состояться заседание фракции "Слуги народа" с участием Зеленского, - нардеп Пушкаренко - Цензор.НЕТ 9328
показати весь коментар
13.07.2021 17:00 Відповісти
Для чего ?
показати весь коментар
13.07.2021 17:00 Відповісти
Депутат Брут буде ? Якщо ні то не проводьте зустріч.
показати весь коментар
13.07.2021 17:01 Відповісти
Сегодня может состояться...


Сегодня может состояться заседание фракции "Слуги народа" с участием Зеленского, - нардеп Пушкаренко - Цензор.НЕТ 3262
показати весь коментар
13.07.2021 17:01 Відповісти
А может и военное положение нужно ввести в связи с открытыми угрозами Путина, опубликованными вчера в статье. Смотреть в глаза, когда тебя хотят ликвидировать, это конечно идея, но идея не хорошая.
показати весь коментар
13.07.2021 17:03 Відповісти
Он может спокойно в глаза смотреть...ему бояться нечего...а вот остальным...
показати весь коментар
13.07.2021 17:04 Відповісти
ну и за кого будешь проливать кровь? за клоуна, арахмию или авакова с коломойским?
показати весь коментар
13.07.2021 17:08 Відповісти
Минеры, а-у!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
13.07.2021 17:03 Відповісти
Может хотят Авакова убирать?)
показати весь коментар
13.07.2021 17:07 Відповісти
Это ж сколько нужно подогнать автозаков, чтобы всех квартальных мародеров упаковать в сизо!
показати весь коментар
13.07.2021 17:19 Відповісти
 
 