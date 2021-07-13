Рудик про підсумки переговорів Зеленського і Меркель: проривних рішень чи домовленостей ми не побачили

Візит Зеленського до Німеччини не завершився суттєвими результатами в переговорах із чинною владою.

Про це заявила лідерка партії "Голос" Кіра Рудик, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії.

"Восени у ФРН буде новий канцлер і уряд. Тому цей візит Зеленського - історія про побудову стосунків з потенційними очільниками уряду. Утім, проривних рішень чи домовленостей ми не побачили", - заявила Рудик.

При цьому вона нагадала, що президент України і його оточення неодноразово заявляли, що очікують від наших союзників більшого.

"Візьмімо, наприклад, вимогу української сторони заблокувати "Північний потік-2", або надання Україні летальної зброї, або навіть розгляд вступу до НАТО, як політичного питання, а не питання реформ. На моє переконання, це доволі дивний спосіб побудувати надійні партнерські відносини з Німеччиною або будь-яким іншим нашим стратегічним партнером", - наголосила вона.

Лідерка "Голосу" зазначила, що натомість Україна має бути надійним, передбачуваним, рівноправним партнером для наших союзників, але, на жаль, поки це не так.

"Щоб побудувати рівноправні й надійні відносини з нашими європейськими та американськими союзниками, нам потрібно бути сильними. Проводити системні реформи. Наближати нашу армію до стандартів НАТО. Створювати умови для інвестицій. Виконувати взяті на себе зобов'язання. Саме на загальних принципах базується надійне довготривале партнерство. Саме про це має говорити президент", - підсумувала Рудик.