Рудик про підсумки переговорів Зеленського і Меркель: проривних рішень чи домовленостей ми не побачили

Візит Зеленського до Німеччини не завершився суттєвими результатами в переговорах із чинною владою.

Про це заявила лідерка партії "Голос" Кіра Рудик, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії.

"Восени у ФРН буде новий канцлер і уряд. Тому цей візит Зеленського - історія про побудову стосунків з потенційними очільниками уряду. Утім, проривних рішень чи домовленостей ми не побачили", - заявила Рудик.

При цьому вона нагадала, що президент України і його оточення неодноразово заявляли, що очікують від наших союзників більшого.

"Візьмімо, наприклад, вимогу української сторони заблокувати "Північний потік-2", або надання Україні летальної зброї, або навіть розгляд вступу до НАТО, як політичного питання, а не питання реформ. На моє переконання, це доволі дивний спосіб побудувати надійні партнерські відносини з Німеччиною або будь-яким іншим нашим стратегічним партнером", - наголосила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Соболєв про підсумки переговорів Зеленського і Меркель: Якщо через 3 місяці запустять "Північний потік-2" - вважаю, що вони провалилися

Лідерка "Голосу" зазначила, що натомість Україна має бути надійним, передбачуваним, рівноправним партнером для наших союзників, але, на жаль, поки це не так.

"Щоб побудувати рівноправні й надійні відносини з нашими європейськими та американськими союзниками, нам потрібно бути сильними. Проводити системні реформи. Наближати нашу армію до стандартів НАТО. Створювати умови для інвестицій. Виконувати взяті на себе зобов'язання. Саме на загальних принципах базується надійне довготривале партнерство. Саме про це має говорити президент", - підсумувала Рудик.

Німеччина (7670) Зеленський Володимир (25253) Меркель Ангела (1140) Північний потік (2478) Голос партія (517) Рудик Кіра (104)
+4
вы серьезно? а ленка в KaDeWe гардероб обновила - это не прорыв?)
13.07.2021 17:03 Відповісти
+3
А я так вообще никаких решений и договоренностей не увидел: ни прорывных, ни надрывных. А все почему? Не надо было над Ангелкой за ее спиной с Трампом подхихикивать, Буратино безмозглое...
13.07.2021 17:11 Відповісти
+3
Просто Зе нужно было попиариться очередной раз, пустить в глаза украинцам, показать что през.... огого и его пртнимают в Европе, хотя каждый раз он оказываеься в жо....
13.07.2021 17:23 Відповісти
Срамота .
13.07.2021 17:02 Відповісти
13.07.2021 17:03 Відповісти
"Чтобы построить равноправные и надежные отношения с нашими европейскими и американскими союзниками, нам нужно быть сильными.Источник: https://censor.net/ru/n3276853

Корочше відновити ядерну зброю і засоби її доставки.
13.07.2021 17:03 Відповісти
надо быть еще умным. это прежде всего. дуракам атомную бомбу давать нельзя.
13.07.2021 17:13 Відповісти
Рудик об итогах переговоров Зеленского и Меркель: Прорывных решений или договоренностей мы не увидели - Цензор.НЕТ 751
13.07.2021 17:08 Відповісти
Это не та случайно, которая : "Кира, вы имеет второе гражданство"?, "Я украинка и родилась в Украине"... Так может с себя прорывные решения начать?
13.07.2021 17:10 Відповісти
Какие прорывные отношения? Бабуля готовит прорыв в Газпром. Мечты сбываются.
13.07.2021 17:11 Відповісти
13.07.2021 17:11 Відповісти
клавиши рояля бубе подписывайте фломастером...якщо,конечно,результат цикавыть...
13.07.2021 17:15 Відповісти
Да их и не будет. США и Германия с кацапстаном уже всё порешали.
13.07.2021 17:16 Відповісти
Так а с кем в Украине решать если в кресле преза - идиот!
13.07.2021 17:27 Відповісти
Когда СП-2 начал строиться, то предыдущий неидиот что-то по нему порешал? Ну хоть что-то в сторону Украины?
13.07.2021 18:05 Відповісти
13.07.2021 17:23 Відповісти
встреча немецких подельников рашиста и его слуг в Украине организована куйлом ,для того,что бы фрицы,в лице Меркель , министр обороны фрицовский,который отказался встечатся з "земироносцем" дали понять Европе.что Украину и его преза в ЕС никто всерез не принимает .Это есть неуважительное и наплевательское отношение мацковских подельников из Германии в первую очередь к народу Украины
13.07.2021 17:24 Відповісти
а рудику прямо из бундестага заранее сообщили.
13.07.2021 17:43 Відповісти
не завершился существенными результатами - ну так хоть какие то результаты оглосите, не ну то что министр послал кловуна, это повторяться не надо, что то другое пожалуиста.
13.07.2021 17:59 Відповісти
 
 