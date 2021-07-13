Завтра бюджетний комітет ВР розгляне законопроєкт, що нівелює дію закону про українську мову, - В'ятрович
Підкомітет Комітету з питань бюджету Верховної Ради розглянув законопроєкт №5551-2, яким можуть нівелювати дію закону про українську мову, але не ухвалив жодного рішення.
Про це повідомив у Facebook член фракції "Європейської Солідарності" Володимир В'ятрович, передає Цензор.НЕТ.
"Підкомітет Комітету з питань бюджету не ухвалив жодного рішення щодо русифікаційних поправок. Завтра спробують провести їх через комітет", - повідомив він.
Нагадаємо, законопроєкт №5551-2 передбачає фінансування реставрації культурних пам'яток за рахунок бюджету. У ньому знайдено кілька поправок, якими намагаються нівелювати дію закону про українську мову. Так, з-під його дії намагаються вивести створення і показ фільмів і телепрограм, прибрати необхідність чинним держслужбовцям підтверджувати володіння українською, а також дозволити використовувати мову корінних народів і національних меншин в освіті.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
не уїпани, а ефєктівниє тєлєменеджери
https://twitter.com/eugene_lir смерть у липні (лїр) https://twitter.com/eugene_lir @eugene_lir https://twitter.com/eugene_lir/status/1414725004613324804 14 ч
Якщо це приймуть, буде повна писда.
Ці уїпани хочуть вивести телебачення з-під юрисдикції Закону про функціонування української як державної.
а якщо коротко -