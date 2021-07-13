УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10258 відвідувачів онлайн
Новини
3 919 15

Завтра бюджетний комітет ВР розгляне законопроєкт, що нівелює дію закону про українську мову, - В'ятрович

Завтра бюджетний комітет ВР розгляне законопроєкт, що нівелює дію закону про українську мову, - В'ятрович

Підкомітет Комітету з питань бюджету Верховної Ради розглянув законопроєкт №5551-2, яким можуть нівелювати дію закону про українську мову, але не ухвалив жодного рішення.

Про це повідомив у Facebook член фракції "Європейської Солідарності" Володимир В'ятрович, передає Цензор.НЕТ.

"Підкомітет Комітету з питань бюджету не ухвалив жодного рішення щодо русифікаційних поправок. Завтра спробують провести їх через комітет", - повідомив він.

Завтра бюджетний комітет ВР розгляне законопроєкт, що нівелює дію закону про українську мову, - Вятрович 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поправки до закону про мову не мають шансів на успіх у залі Ради, - "слуга народу" Арахамія

Нагадаємо, законопроєкт №5551-2 передбачає фінансування реставрації культурних пам'яток за рахунок бюджету. У ньому знайдено кілька поправок, якими намагаються нівелювати дію закону про українську мову. Так, з-під його дії намагаються вивести створення і показ фільмів і телепрограм, прибрати необхідність чинним держслужбовцям підтверджувати володіння українською, а також дозволити використовувати мову корінних народів і національних меншин в освіті.

Автор: 

ВР (15194) законопроєкт (3693) українська мова (847) В’ятрович Володимир (237)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Так буває, коли вороги при владі.
показати весь коментар
13.07.2021 17:12 Відповісти
+10
тварюки
показати весь коментар
13.07.2021 17:15 Відповісти
+10
зеленое рагулье специально сливает закон про мову. А вы что думали куйло просто так примет клоуна на аудиенцию?! Ему нужны капитуляции: по мове, по впк, по армии, по экномике, по международной поддержке. Пока все идет по плану: армия деморализована, впк - развален, экономика в глубокой попе, международная поддержка только формальная и теперь вишенка на торте - закон про мову.
показати весь коментар
13.07.2021 17:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
причем к Мове бюджетный комитет ?
показати весь коментар
13.07.2021 17:10 Відповісти
мала таво што парашенка пасоріл нас с рускімі, єщо і вятровіч евойньій пассорил с вєнграмі і пшекамі?
показати весь коментар
13.07.2021 17:12 Відповісти
Так буває, коли вороги при владі.
показати весь коментар
13.07.2021 17:12 Відповісти
Завтра бюджетный комитет ВР рассмотрит законопроект, нивелирующий действие закона об украинском языке, - Вятрович - Цензор.НЕТ 5937
показати весь коментар
13.07.2021 17:20 Відповісти
Срамота !
показати весь коментар
13.07.2021 17:11 Відповісти
Зате легалізують канабіс і короткоствол. Що ще зебілу для щастя треба?
показати весь коментар
13.07.2021 17:14 Відповісти
До чого тут бюджетний комітет? Де мова, а де бюджет? Чи прокацаплені бізьнєсмєни не хотять говорити українською і не хочуть платити податки?
показати весь коментар
13.07.2021 17:14 Відповісти
https://twitter.com/eugene_lir

не уїпани, а ефєктівниє тєлєменеджери

https://twitter.com/eugene_lir смерть у липні (лїр) https://twitter.com/eugene_lir @eugene_lir https://twitter.com/eugene_lir/status/1414725004613324804 14 ч

Якщо це приймуть, буде повна писда.

Ці уїпани хочуть вивести телебачення з-під юрисдикції Закону про функціонування української як державної.

Завтра бюджетный комитет ВР рассмотрит законопроект, нивелирующий действие закона об украинском языке, - Вятрович - Цензор.НЕТ 7925
показати весь коментар
13.07.2021 17:15 Відповісти
повний текст уїпанства тут https://fex.net/uk/s/6nekbpn
а якщо коротко -

Завтра бюджетный комитет ВР рассмотрит законопроект, нивелирующий действие закона об украинском языке, - Вятрович - Цензор.НЕТ 8534
показати весь коментар
13.07.2021 17:16 Відповісти
тварюки
показати весь коментар
13.07.2021 17:15 Відповісти
зеленое рагулье специально сливает закон про мову. А вы что думали куйло просто так примет клоуна на аудиенцию?! Ему нужны капитуляции: по мове, по впк, по армии, по экномике, по международной поддержке. Пока все идет по плану: армия деморализована, впк - развален, экономика в глубокой попе, международная поддержка только формальная и теперь вишенка на торте - закон про мову.
показати весь коментар
13.07.2021 17:25 Відповісти
Функціонування у будь якому вигляді на території держави державної мови іншої держави є гібридною агресією, що наступним передбачає збройну агресію та окупацію, що вже й відбулось на території частини України.
показати весь коментар
13.07.2021 17:30 Відповісти
Споганили все, лишилося відібрати мову.
показати весь коментар
13.07.2021 17:33 Відповісти
І майдан прблизиться тихенько,по каплі дьогтю на терпіння.
показати весь коментар
13.07.2021 18:14 Відповісти
Народ, не знающий мови, не народ, а поганское быдло. Мова - це об'єднання, це код нації. Богоизбанним це смертельно небезпечно. Тому маємо, що маємо. Зберемося і відвоюємо напліч!
показати весь коментар
13.07.2021 19:59 Відповісти
 
 