Новини
5 223 13

Військовому, який вистрілив у дитину в Новограді-Волинському, повідомлено про підозру: хлопчик у лікарні непритомний, - прокуратура

Правоохоронці вручили повідомлення про підозру військовослужбовцю, який 12 липня в Новограді-Волинському Житомирської області завдав вогнепальне поранення 9-річній дитині.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Центрального регіону у соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Причетність військовослужбовця до стрільби, що мала місце 12.07.2021 в м. Новоград-Волинський Житомирської області, внаслідок якої малолітня дитина отримала поранення, підтверджено. Дитина наразі у лікарні без свідомості, стан стабільно важкий.

Сьогодні, 13.07.2021, затриманому вручено повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 121 КК України, тобто в умисному заподіянні тяжких тілесних ушкоджень", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що підозрюваний не визнав провину, при цьому пояснив, що цей злочин скоїв з необережності.

Сьогодні ж, за погодженням зі спеціалізованою прокуратурою, до суду подано клопотання про обрання військовослужбовцю запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Одночасно проводяться інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення обставин цієї жахливої події, а також перевіряється причетність даного військовослужбовця до вчинення інших тяжких злочинів.

Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, 12 липня в лікарню Новограда-Волинського доставили 9-річного хлопчика з наскрізним вогнепальним пораненням спини. Пораненого хлопчика у важкому стані відразу госпіталізували в реанімаційне відділення, де медики надають необхідну допомогу.

Поліцейські з'ясували, що поранили дитину у неї вдома. Також встановлено, що до стрілянини причетний житель Києва, військовослужбовець, знайомий батька, який приїхав напередодні.

діти (5273) прокуратура (3734) поранення (2836) стрілянина (1821) Житомирська область (1305)
+5
Идиот .
показати весь коментар
13.07.2021 17:14
+3
Отец по ходу тоже идиотина еще та.Бедный малыш,дай Бог выкарабкаться ребенку!
показати весь коментар
13.07.2021 17:32
+2
Проект про зброю очень нужен, и нужно, чтобы там было право на короткоствольное оружие. Причем не для избранных.
показати весь коментар
13.07.2021 17:29
Идиот .
показати весь коментар
13.07.2021 17:14
Погралися дорослі дяді під горілочку з пістолетом.
До речі, У ВРУ зареєстровано Проєкт Закону «Про право на самозахист та володіння цивільною вогнепальною зброєю» 5708-1.
Ну і канабіс.
показати весь коментар
13.07.2021 17:16
Проект про зброю очень нужен, и нужно, чтобы там было право на короткоствольное оружие. Причем не для избранных.
показати весь коментар
13.07.2021 17:29
Да-да! Что бы по-больше таких мальчиков?
А то, культура населения пока детей не поубивают - не повысится.
показати весь коментар
14.07.2021 17:16
Ничего не понял из вашего коммента. Бараны будут всегда и везде. Если ограничивать людей в правах из-за баранов, то тогда надо запретить автомобилями пользоваться, и вообще ножами нельзя пользоваться тоже.
показати весь коментар
19.07.2021 10:25
Что именно не поняли? С удовольствием разъясню.
Заодно открою Америку: каждое государство ограничивает в правах.
А тужить - запрещайте машины, раз пистолет или бухим разжигать не дают - вообще детсад.
И почему пистолет? Кто-то может пулемёт хочет на крышу, подствольник и никаких ограничений скорости.
показати весь коментар
19.07.2021 23:25
Согласен, у вас "логика" уровня детского сада, если не хуже.
показати весь коментар
24.07.2021 18:41
А потом обижаетесь, почему взрослые к вам не прислушиваются…
показати весь коментар
02.08.2021 03:29
А насчет каннабиса, так речь идет о медицинском каннабисе, который нужен в том числе и чтобы облегчать боль пациентам с некоторыми заболеваниями. Не вижу здесь ничего плохого, даже наоборот - правильно. Ну и проект закона про зброю хороший вроде. Этот проект хоть не от коМанды Авакова, насколько я понимаю.
показати весь коментар
13.07.2021 17:41
Порвать Су...у
показати весь коментар
13.07.2021 17:19
Признал событие, но не признал вину... А чего в бега ударился? Француз (Де Бил) в погонах.
показати весь коментар
13.07.2021 17:23
Отец по ходу тоже идиотина еще та.Бедный малыш,дай Бог выкарабкаться ребенку!
показати весь коментар
13.07.2021 17:32
Ауууу, адміни цензора, читаю українську версію сайта ні чорта не розумію, читаю російську - все ясно як Божий день!
Це цензор так знущається з державної мови?
Це цензор так знущається з державної мови?
показати весь коментар
29.08.2021 18:57
 
 