Військовому, який вистрілив у дитину в Новограді-Волинському, повідомлено про підозру: хлопчик у лікарні непритомний, - прокуратура

Правоохоронці вручили повідомлення про підозру військовослужбовцю, який 12 липня в Новограді-Волинському Житомирської області завдав вогнепальне поранення 9-річній дитині.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Центрального регіону у соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Причетність військовослужбовця до стрільби, що мала місце 12.07.2021 в м. Новоград-Волинський Житомирської області, внаслідок якої малолітня дитина отримала поранення, підтверджено. Дитина наразі у лікарні без свідомості, стан стабільно важкий.

Сьогодні, 13.07.2021, затриманому вручено повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 121 КК України, тобто в умисному заподіянні тяжких тілесних ушкоджень", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що підозрюваний не визнав провину, при цьому пояснив, що цей злочин скоїв з необережності.

Сьогодні ж, за погодженням зі спеціалізованою прокуратурою, до суду подано клопотання про обрання військовослужбовцю запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Одночасно проводяться інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення обставин цієї жахливої події, а також перевіряється причетність даного військовослужбовця до вчинення інших тяжких злочинів.

Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, 12 липня в лікарню Новограда-Волинського доставили 9-річного хлопчика з наскрізним вогнепальним пораненням спини. Пораненого хлопчика у важкому стані відразу госпіталізували в реанімаційне відділення, де медики надають необхідну допомогу.

Поліцейські з'ясували, що поранили дитину у неї вдома. Також встановлено, що до стрілянини причетний житель Києва, військовослужбовець, знайомий батька, який приїхав напередодні.