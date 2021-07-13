УКР
Новини
Влада США вимагає від Pfizer пояснити необхідність введення третьої дози вакцини, - ЗМІ

Представники влади США вимагають від Pfizer більше інформації про необхідність введення третьої дози вакцини проти COVID-19. Компанія своєю чергою наполягає на екстреному застосуванні додаткової дози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Американські чиновники закликають отримати більше даних від Pfizer про необхідність схвалення третьої дози вакцини", - йдеться в повідомленні The Guardian.

Зазначено, що фармацевтична компанія Pfizer планує здійснити масштабні продажі додаткових доз вакцин, яких, на думку виробника, найбільше потребують вже вакциноване доросле населення з ослабленим імунітетом.

Проте американські чиновники заявили, що їм потрібно більше даних від Pfizer з приводу цього питання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Pfizer незабаром оголосить про необхідність третьої дози вакцини для більш стійкого імунітету, - Washington Post

Так, головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі дорікнув фармацевтичній компанії за наполегливість введення третьої дози, а головний медичний радник Джо Байдена, заявив, що недостатньо доказів, які б підтвердили необхідність такого рішення.

Додамо, Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що поки недостатньо даних про те, чи буде корисною третя доза вакцини від коронавірусу для підтримки захисту від вірусу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 16 липня в київському Центрі вакцинації проти COVID-19 українці віком 60+ зможуть зробити щеплення вакциною Comirnaty / Pfizer, - КМДА

вакцина (4419) США (24127) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+18
Аппетит приходит во время еды )) .
13.07.2021 17:16 Відповісти
13.07.2021 17:16 Відповісти
+12
А чего там объяснять,больше доз-больше прибыль,и наркомафия тихо рыдает в сторонке глядя на такие прибыля.
13.07.2021 17:18 Відповісти
13.07.2021 17:18 Відповісти
+9
Нет времени объяснять...Власти США требуют от Pfizer объяснить необходимость введения третьей дозы вакцины, - СМИ - Цензор.НЕТ 6856
13.07.2021 17:19 Відповісти
13.07.2021 17:19 Відповісти
Аппетит приходит во время еды )) .
13.07.2021 17:16 Відповісти
13.07.2021 17:16 Відповісти
"Pfizer" властям США- "Да идите-ка вы лесом, нищеброды"
13.07.2021 17:34 Відповісти
13.07.2021 17:34 Відповісти
100 %
причина не меняется уже тысячи лет :
https://www.youtube.com/watch?v=-0kcet4aPpQ
13.07.2021 17:36 Відповісти
13.07.2021 17:36 Відповісти
Потом будет 4,5,6,7.....гено-моди фикант
13.07.2021 17:16 Відповісти
13.07.2021 17:16 Відповісти
Вася Ветров , на кацапстане , скорей всего так и будет , но только для быдла и Спутником V , - остальным " нормальным " гражданам уколют пфайзер . 400 тыс доз разделят теперь уже на три части )) . Бункерная крыса - путин , - всё равно на люди не выходит . ))
13.07.2021 17:29 Відповісти
13.07.2021 17:29 Відповісти
Та ты пойми,это все туфта голимая!и русская и американская и китайская
13.07.2021 17:46 Відповісти
13.07.2021 17:46 Відповісти
Ты лапти с сапогами не путай!
13.07.2021 17:54 Відповісти
13.07.2021 17:54 Відповісти
Можете колоться сапогами,как вам угодно.
13.07.2021 17:57 Відповісти
13.07.2021 17:57 Відповісти
Вася , можем посмотреть на будущее . В нашем 50 квартирном доме переболели , наверное , все . Я в том числе , многие - очень тяжело . Одна женщина не старая , - умерла . В соседней , примыкающей 9 ти этажке умер мужчина 68 лет . Пока что и слава Богу , эта статистика остановилась . Я не собираюсь в ближайшее время вакцинироваться чемпопало . Дождусь , когда будет доступен пфайзер , но и тогда ещё подумаю . Кстати , пишут в инете , что вакцинация Спутником V на кацапстане обязательна для всех . ))
13.07.2021 19:01 Відповісти
13.07.2021 19:01 Відповісти
Искренне рад за вас,в наше время не многие думают.сам не болел,никого не знаю кто умер или болел,но мне известны факты когда врачи скланяли подписать бумагу о том что человек умер от ковида,во избежании проблем с моргом и захоронением,не единственный раз.
13.07.2021 19:09 Відповісти
13.07.2021 19:09 Відповісти
На кацапстане может и так . Но в Украине в начале 20 года лежали в больницах с двусторонней пневмонией . Уже позже начинали признавать ковид . Был один период около недели , когда морг был переполнен ( зимой ) , но тела не сжигали . Хоронили всех по христиански . ) .
13.07.2021 19:31 Відповісти
13.07.2021 19:31 Відповісти
Эти случаи были в украине.с моими знакомыми,почему и говорю,знаю.
13.07.2021 21:23 Відповісти
13.07.2021 21:23 Відповісти
Усе правильно , я після другого щеплення пфайзером роздаю інтернет зі швидкістю оптиковолокна ))))) А якщо серйозно - у багатьох хто даною вакциною щепився дійсно відсутня яка ні будь реакція організму на повторну вакцинацію . Не завжди думки медиків це щоб більше грошей нахапати , серед них більшість все ж фанати своєї справи !
13.07.2021 17:38 Відповісти
13.07.2021 17:38 Відповісти
А чего там объяснять,больше доз-больше прибыль,и наркомафия тихо рыдает в сторонке глядя на такие прибыля.
13.07.2021 17:18 Відповісти
13.07.2021 17:18 Відповісти
немножко не в тему по новости ..Цензор что там Куба ?Илы вы не вкурсе ?
13.07.2021 17:18 Відповісти
13.07.2021 17:18 Відповісти
Нет времени объяснять...Власти США требуют от Pfizer объяснить необходимость введения третьей дозы вакцины, - СМИ - Цензор.НЕТ 6856
13.07.2021 17:19 Відповісти
13.07.2021 17:19 Відповісти
Власти США требуют от Pfizer объяснить необходимость введения третьей дозы вакцины, - СМИ

Хорошо бы ещё разобраться. насколько первая нужна была..
13.07.2021 17:21 Відповісти
13.07.2021 17:21 Відповісти
Главное слово - Доза.
13.07.2021 17:21 Відповісти
13.07.2021 17:21 Відповісти
та то байдунэску о закрепляющей функции шпутника цикавыться...
13.07.2021 17:22 Відповісти
13.07.2021 17:22 Відповісти
А вакцина Джонсон - достаточно одной дозы
13.07.2021 17:22 Відповісти
13.07.2021 17:22 Відповісти
Pfizer молодцы: поставить всех на подсос это идея.
13.07.2021 17:26 Відповісти
13.07.2021 17:26 Відповісти
Шо там наши турецкие гении изобретатели супервакцины уже миллиардеры или по третьей дозе надо, чтоб мечту реализовать?
13.07.2021 18:20 Відповісти
13.07.2021 18:20 Відповісти
Что там обьяснять деньги нужны . Потом на четвертую , пятую и так далее . Корона она как грипп мутирует и требует новой прививки .
13.07.2021 18:32 Відповісти
13.07.2021 18:32 Відповісти
Так это и есть ГРИП,ОРЗ,орв.
13.07.2021 21:24 Відповісти
13.07.2021 21:24 Відповісти
А власти США оказывается умеют притворяться и ломать комедию.
13.07.2021 21:46 Відповісти
13.07.2021 21:46 Відповісти
И вот так людей делают наркоманами. И конечно же только 3-й дозой не ограничится. Этот цирк будет продолжаться ещё долго.
13.07.2021 22:24 Відповісти
13.07.2021 22:24 Відповісти
Лапти быстро в очередь за спутником. Хорош пастись. Тут не подают.
13.07.2021 23:55 Відповісти
13.07.2021 23:55 Відповісти
 
 