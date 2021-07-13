Влада США вимагає від Pfizer пояснити необхідність введення третьої дози вакцини, - ЗМІ

Представники влади США вимагають від Pfizer більше інформації про необхідність введення третьої дози вакцини проти COVID-19. Компанія своєю чергою наполягає на екстреному застосуванні додаткової дози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Американські чиновники закликають отримати більше даних від Pfizer про необхідність схвалення третьої дози вакцини", - йдеться в повідомленні The Guardian.

Зазначено, що фармацевтична компанія Pfizer планує здійснити масштабні продажі додаткових доз вакцин, яких, на думку виробника, найбільше потребують вже вакциноване доросле населення з ослабленим імунітетом.

Проте американські чиновники заявили, що їм потрібно більше даних від Pfizer з приводу цього питання.

Так, головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі дорікнув фармацевтичній компанії за наполегливість введення третьої дози, а головний медичний радник Джо Байдена, заявив, що недостатньо доказів, які б підтвердили необхідність такого рішення.

Додамо, Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що поки недостатньо даних про те, чи буде корисною третя доза вакцини від коронавірусу для підтримки захисту від вірусу.

