Корнієнко про візит Зеленського до Німеччини: Ці зустрічі допомагають Україні зафіксувати свої позиції щодо ключових питань

Корнієнко про візит Зеленського до Німеччини: Ці зустрічі допомагають Україні зафіксувати свої позиції щодо ключових питань

Зустрічі президента України Володимира Зеленського з німецькими політиками, які відбуваються в межах робочого візиту до Німеччини, важливі в контексті його майбутньої зустрічі з президентом США Джо Байденом.

Таку думку висловив глава партії "Слуга народу", перший заступник однойменної фракції Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Візит Володимира Зеленського до Німеччини - це не просто зустріч з Ангелою Меркель (канцлером Німеччини. - Ред.). Президент України поспілкувався також з Арміном Лашетом, який може стати наступним канцлером. Ці зустрічі допомагають Україні зафіксувати свої позиції щодо ключових питань напередодні парламентських виборів у Німеччині у вересні, зокрема щодо "Північного потоку-2", - сказав Корнієнко.

За словами Корнієнка, Україна має постійно нагадувати європейським партнерам, що проєкт "Північного потоку-2" - не про економіку, а про політику.

Народний депутат наголосив, що наразі Зеленський активно обстоює позицію України щодо "Північного потоку-2".

"І хоча Росія намагається показати, що це питання вже вирішено, газопровід іще не прийнятий в експлуатацію і не запрацював. Тому зустрічі в Німеччині дуже важливі, особливо в контексті майбутніх переговорів президента США Джо Байдена і з Ангелою Меркель, і з Володимиром Зеленським. У перспективі це може забезпечити певні рішення на користь України", - підсумував Корнієнко.

Німеччина (7670) Зеленський Володимир (25253) Меркель Ангела (1140) Північний потік (2478) Корнієнко Олександр (666)
Топ коментарі
+11
Если зебобика не пускают на порог, значит надо укрепить позиции возле порога. Можно на коврике.
показати весь коментар
13.07.2021 17:24 Відповісти
+11
Как и следовало ожидать: поездка шапито95 в берлин закончилась позором для Украины. Но клоуны не здаются и рассказывают нам сказки о невероятной победе.
показати весь коментар
13.07.2021 17:30 Відповісти
+9
я був у виборчій комісії. Мені було боляче дивитися як ви, зебіли, бюлетнями закривали мою мрію на старість пожити хоч приблизно, як в Польщі. Я на вас сердитий до упору, і ніколи не прощу.
показати весь коментар
13.07.2021 18:05 Відповісти
В ответ на просьбу Зе укрепить безопасность Украины Меркель пообещала дать ему парабеллум.
показати весь коментар
13.07.2021 17:22 Відповісти
Если зебобика не пускают на порог, значит надо укрепить позиции возле порога. Можно на коврике.
показати весь коментар
13.07.2021 17:24 Відповісти
Корниенко бы уже молчал - завтра за внесение изменений в закон про мову ЕГО ВЫКИНУТ ИЗ РАДЫ. И никто не будет больше платить ему тысячи в конвертах 😀😀😀
показати весь коментар
13.07.2021 17:25 Відповісти
Хто викине? 😏
показати весь коментар
13.07.2021 18:51 Відповісти
та результат есть...буба увидел разницу меж мендель и меркель...
показати весь коментар
13.07.2021 17:25 Відповісти
аж у двох уквах
показати весь коментар
13.07.2021 19:38 Відповісти
Корниенко о визите Зеленского в Германию: Эти встречи помогают Украине зафиксировать свои позиции по ключевым вопросам.На дипломатическом языке его послали на..й.
показати весь коментар
13.07.2021 17:25 Відповісти
послали...
Але ж ви всі, 73/43%зебіли, за нього галасували!
Значить, і вас послали
показати весь коментар
13.07.2021 17:35 Відповісти
Не стану повторять для ,,осободаренных даунов,,73% из 43% пришедших на избирательные участки это не показатель.Но хочу вас спросить,а где были вы 57% которые проигнорировали выборы и позволили прити ЗЕ к власти?Оказывается что именно вы большее зло для Украины чем ЗЕ и 73% проголосовавших за него.
показати весь коментар
13.07.2021 17:55 Відповісти
я був у виборчій комісії. Мені було боляче дивитися як ви, зебіли, бюлетнями закривали мою мрію на старість пожити хоч приблизно, як в Польщі. Я на вас сердитий до упору, і ніколи не прощу.
показати весь коментар
13.07.2021 18:05 Відповісти
А чому Ви не сердиті на тих 57% які проігнорували вибори та не дали здійснитися вашій мрії?
показати весь коментар
13.07.2021 18:16 Відповісти
А чим вони гірші за вас? Чи кращі? Ви зробили це разом, тому і відповідальність у вас одна. А ми робили все, що могли, щоб ви думати почали. До вас не дійшло. ЇЖ-ТЕ!
показати весь коментар
13.07.2021 18:55 Відповісти
Так конкретно какие ключевые позиции зафиксированы, и где четкие утвердительные ответы Германии?)
показати весь коментар
13.07.2021 17:27 Відповісти
Верхня, нижня, колінно-ліктьова і ще деякі. Я не спеціаліст.
показати весь коментар
13.07.2021 18:56 Відповісти
Ага, зерусо-туристо
показати весь коментар
13.07.2021 17:29 Відповісти
Если от Корниенко про "корабельную сосну" ни слова, то Зеля значит неудачно съездил.
"Баба нет, баба нет...", как говорится....
показати весь коментар
13.07.2021 17:29 Відповісти
Как и следовало ожидать: поездка шапито95 в берлин закончилась позором для Украины. Но клоуны не здаются и рассказывают нам сказки о невероятной победе.
показати весь коментар
13.07.2021 17:30 Відповісти
ну мiноборони нe захотiла з ним зустрiчатись
показати весь коментар
13.07.2021 19:39 Відповісти
для маскировки сути "пшел вон" , был использован набор "квартальных слов" - Поэтому встречи в Германии очень важны, особенно в контексте предстоящих переговоров президента США Джо Байдена
показати весь коментар
13.07.2021 17:30 Відповісти
"Основная позиция ключевым вопросам" - Гундосик "готов принять в любом количестве с любой стороны".
показати весь коментар
13.07.2021 17:30 Відповісти
Тыгыгы.

Собачки тоже на каждом деревце позиции фиксируют. И даже более эффективно.
показати весь коментар
13.07.2021 17:36 Відповісти
Зелепупики, вы хоть осознаете что вам втирают лютую дичь или все равно у вас петя что то украл?????
показати весь коментар
13.07.2021 17:36 Відповісти
при Зелупi фiксується лише одна позицiя- обiсралось, обiсралось, обiсралось... i так далi..........................................................................................................................................................................................................................................................
показати весь коментар
13.07.2021 17:46 Відповісти
Та не кажи ...
" Німецьке фіаско зеленського. Путін став письменником. Живемо ніби в німецьких фільмах для дорослих."
https://www.youtube.com/watch?v=2YI3dilA6JU
показати весь коментар
13.07.2021 18:30 Відповісти
Оно снова на прессухе мекало и бекало, мычало и блеяло, кривило рожицы и давилось словами. Шо оно могло зафиксировать?
показати весь коментар
13.07.2021 18:44 Відповісти
С нетерпением ждем новых рейтингов гундявого переговорщика
показати весь коментар
13.07.2021 18:49 Відповісти
Корнієнко про візит Зеленського до Німеччини: Ці зустрічі допомагають Україні зафіксувати свої позиції щодо ключових питань - Цензор.НЕТ 3138
показати весь коментар
13.07.2021 19:38 Відповісти
Корнієнко про візит Зеленського до Німеччини: Ці зустрічі допомагають Україні зафіксувати свої позиції щодо ключових питань - Цензор.НЕТ 1422

....
показати весь коментар
13.07.2021 21:21 Відповісти
 
 