Корнієнко про візит Зеленського до Німеччини: Ці зустрічі допомагають Україні зафіксувати свої позиції щодо ключових питань
Зустрічі президента України Володимира Зеленського з німецькими політиками, які відбуваються в межах робочого візиту до Німеччини, важливі в контексті його майбутньої зустрічі з президентом США Джо Байденом.
Таку думку висловив глава партії "Слуга народу", перший заступник однойменної фракції Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Візит Володимира Зеленського до Німеччини - це не просто зустріч з Ангелою Меркель (канцлером Німеччини. - Ред.). Президент України поспілкувався також з Арміном Лашетом, який може стати наступним канцлером. Ці зустрічі допомагають Україні зафіксувати свої позиції щодо ключових питань напередодні парламентських виборів у Німеччині у вересні, зокрема щодо "Північного потоку-2", - сказав Корнієнко.
За словами Корнієнка, Україна має постійно нагадувати європейським партнерам, що проєкт "Північного потоку-2" - не про економіку, а про політику.
Народний депутат наголосив, що наразі Зеленський активно обстоює позицію України щодо "Північного потоку-2".
"І хоча Росія намагається показати, що це питання вже вирішено, газопровід іще не прийнятий в експлуатацію і не запрацював. Тому зустрічі в Німеччині дуже важливі, особливо в контексті майбутніх переговорів президента США Джо Байдена і з Ангелою Меркель, і з Володимиром Зеленським. У перспективі це може забезпечити певні рішення на користь України", - підсумував Корнієнко.
Але ж ви всі, 73/43%зебіли, за нього галасували!
Значить, і вас послали
"Баба нет, баба нет...", как говорится....
Собачки тоже на каждом деревце позиции фиксируют. И даже более эффективно.
" Німецьке фіаско зеленського. Путін став письменником. Живемо ніби в німецьких фільмах для дорослих."
https://www.youtube.com/watch?v=2YI3dilA6JU
....