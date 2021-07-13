Корнієнко про візит Зеленського до Німеччини: Ці зустрічі допомагають Україні зафіксувати свої позиції щодо ключових питань

Зустрічі президента України Володимира Зеленського з німецькими політиками, які відбуваються в межах робочого візиту до Німеччини, важливі в контексті його майбутньої зустрічі з президентом США Джо Байденом.

Таку думку висловив глава партії "Слуга народу", перший заступник однойменної фракції Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Візит Володимира Зеленського до Німеччини - це не просто зустріч з Ангелою Меркель (канцлером Німеччини. - Ред.). Президент України поспілкувався також з Арміном Лашетом, який може стати наступним канцлером. Ці зустрічі допомагають Україні зафіксувати свої позиції щодо ключових питань напередодні парламентських виборів у Німеччині у вересні, зокрема щодо "Північного потоку-2", - сказав Корнієнко.

За словами Корнієнка, Україна має постійно нагадувати європейським партнерам, що проєкт "Північного потоку-2" - не про економіку, а про політику.

Народний депутат наголосив, що наразі Зеленський активно обстоює позицію України щодо "Північного потоку-2".

"І хоча Росія намагається показати, що це питання вже вирішено, газопровід іще не прийнятий в експлуатацію і не запрацював. Тому зустрічі в Німеччині дуже важливі, особливо в контексті майбутніх переговорів президента США Джо Байдена і з Ангелою Меркель, і з Володимиром Зеленським. У перспективі це може забезпечити певні рішення на користь України", - підсумував Корнієнко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рудик про підсумки переговорів Зеленського і Меркель: проривних рішень чи домовленостей ми не побачили