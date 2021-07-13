Суд заборонив демонтаж будівлі "Квіти України" в Києві, - "слуга народу" Гурін

Суд Києва наклав на будівлю "Квіти України" арешт, який забороняє будь-які дії - будівельні роботи, демонтаж тощо.

Про це повідомив у Facebook нардеп "Слуги народу" Дмитро Гурін, інформує Цензор.НЕТ.

"На будівлю "Квіти України" як запобіжний захід судом накладено арешт, який забороняє будь-які дії з будівлею — будівельні роботи, демонтаж і все інше.

Арешт накладено у справі щодо самоуправства за вчорашньою заявою одного з активістів", - йдеться в повідомленні.

Нардеп не уточнив, який суд ухвалив таке рішення.

Нагадаємо, 12 липня в Києві розпочався демонтаж будівлі "Квіти України" на вул. Січових Стрільців, 49. Місцеві мешканці зайшли на територію проведення робіт і заблокували роботу будівельної техніки.

