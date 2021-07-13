УКР
Суд заборонив демонтаж будівлі "Квіти України" в Києві, - "слуга народу" Гурін

Суд заборонив демонтаж будівлі

Суд Києва наклав на будівлю "Квіти України" арешт, який забороняє будь-які дії - будівельні роботи, демонтаж тощо.

Про це повідомив у Facebook нардеп "Слуги народу" Дмитро Гурін, інформує Цензор.НЕТ.

"На будівлю "Квіти України" як запобіжний захід судом накладено арешт, який забороняє будь-які дії з будівлею — будівельні роботи, демонтаж і все інше.

Арешт накладено у справі щодо самоуправства за вчорашньою заявою одного з активістів", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Демонтаж будівлі "Квіти України" повинні зупинити до рішення про надання йому охоронного статусу, - Ткаченко

Нардеп не уточнив, який суд ухвалив таке рішення.

Суд заборонив демонтаж будівлі Квіти України в Києві, - слуга народу Гурін 01

Нагадаємо, 12 липня в Києві розпочався демонтаж будівлі "Квіти України" на вул. Січових Стрільців, 49. Місцеві мешканці зайшли на територію проведення робіт і заблокували роботу будівельної техніки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У центрі Києва зносять будинок "Квіти України": місцеві жителі заблокували роботу техніки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Угу, вовремя запретил. Еще одна стена осталась.
Молодцы, дебилы! Оставить уже полуразрушенное здание в центре города, а не заставить застройщика его востановить - это гениально!!
кому нужны развалины? какому идиоту? теперь в центре города будет зиять полуразрушенный дом-короста.
Было серенькое здание брежневской эпохи, теперь развплины с бомжами, лучше бы ковокинг построили.
Не розумію, чому цю будівлю не можна використовувати, як ТЦ? Тим більше, там уже давно був супермаркет на 1 поверсі...
значить там є власник.... і в нього своє розуміння.... "хібара" не була пам,ятником архітектури.
Какая х@ня!.... сначала развалили, а потом запретили
