Суд заборонив демонтаж будівлі "Квіти України" в Києві, - "слуга народу" Гурін
Суд Києва наклав на будівлю "Квіти України" арешт, який забороняє будь-які дії - будівельні роботи, демонтаж тощо.
Про це повідомив у Facebook нардеп "Слуги народу" Дмитро Гурін, інформує Цензор.НЕТ.
"На будівлю "Квіти України" як запобіжний захід судом накладено арешт, який забороняє будь-які дії з будівлею — будівельні роботи, демонтаж і все інше.
Арешт накладено у справі щодо самоуправства за вчорашньою заявою одного з активістів", - йдеться в повідомленні.
Нардеп не уточнив, який суд ухвалив таке рішення.
Нагадаємо, 12 липня в Києві розпочався демонтаж будівлі "Квіти України" на вул. Січових Стрільців, 49. Місцеві мешканці зайшли на територію проведення робіт і заблокували роботу будівельної техніки.
